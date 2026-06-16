NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқда

·14·Иқтисодиёт
NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқда

Дунёнинг энг қиммат компанияларидан бири бўлган NVIDIA корпорацияси сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш мақсадида 20 миллиард долларлик облигациялар чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу йирик молиявий ҳаракат технология оламидаги янги тенденцияни — нафақат чип ишлаб чиқарувчилар, балки анъанавий Bitcoin майнерларининг ҳам AI соҳасига оммавий ўтишини янада жадаллаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, NVIDIA ушбу маблағларни AI билан боғлиқ инвестицияларни молиялаштириш ва мавжуд қарзларни қайта таркиблаш учун йўналтиради. Компания муддати 2 йилдан 30 йилгача бўлган етти турдаги облигацияларни таклиф этмоқда. Бу қадам инвесторларнинг сунъий интеллект келажагига бўлган ишончи нақадар юқори эканлигини ва NVIDIA ушбу экотизимнинг марказий бўғини бўлиб қолаётганини кўрсатади.

Майнерларнинг янги стратегияси

NVIDIA чипларига бўлган талабнинг ортиши Bitcoin майнерлари учун янги даромад манбаларини очмоқда. Кўплаб йирик майнерлик компаниялари ўзларининг энергия қувватлари ва маълумотлар марказларини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) ҳамда AI хостинги учун мослаштиришни бошлади. Бу жараён айниқса 2024-йил апрелидаги ҳалвингдан кейин, криптовалюта қазиб олиш рентабеллиги пасайган бир пайтда ҳаётий заруриятга айланди.

Ҳозирда ҲИВE Дигитал, ТераВулф, Ҳут 8 ва КлеанSpark каби соҳа гигантлари ўзларини шунчаки крипто-фермалар эмас, балки маълумотлар марказлари провайдерлари сифатида қайта таништирмоқда. Улар мавжуд инфратузилма ва электр энергияси бўйича имтиёзли шартномаларидан фойдаланиб, AI моделларини ўқитиш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини ижарага бермоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Bitcoin қазиб олиш саноати ўз тарихидаги энг қийин даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Қазиб олиш қийинчилиги ортиши ва операцион харажатларнинг кўтарилиши майнерларни ўз захираларидаги Bitcoin активларини сотишга мажбур қилди. ТеЭнергйМаг маълумотларига кўра, майнерлар ўтган йилнинг октябридан жорий йилнинг мартигача 15 000 дан ортиқ BTC сотишган.

Бозордаги ўзгаришлар ва истиқболлар

NVIDIA томонидан жалб қилинаётган 20 миллиард доллар соҳадаги технологик пойганинг янги босқичини бошлаб беради. Бу Ўзбекистон каби арзон электр энергияси ва ривожланаётган IT-инфратузилмага эга мамлакатлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки глобал майнерларнинг AI йўналишига ўтиши ҳисоблаш қувватларига бўлган талабни бутун дунё бўйлаб оширмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA'нинг қарз бозоридаги фаоллиги ва Bitcoin майнерларининг диверсификацияси глобал иқтисодиётда AI устувор йўналишга айланаётганидан далолат беради. Криптовалюта бозори ўзининг ўзгарувчанлиги билан ажралиб турса-да, сунъий интеллект инфратузилмаси узоқ муддатли ва барқарор инвестиция сифатида кўрилмоқда.

NVIDIABitcoinСунъий IntelлектКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда