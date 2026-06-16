NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқда
Дунёнинг энг қиммат компанияларидан бири бўлган NVIDIA корпорацияси сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини кенгайтириш мақсадида 20 миллиард долларлик облигациялар чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу йирик молиявий ҳаракат технология оламидаги янги тенденцияни — нафақат чип ишлаб чиқарувчилар, балки анъанавий Bitcoin майнерларининг ҳам AI соҳасига оммавий ўтишини янада жадаллаштириши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг хабар беришича, NVIDIA ушбу маблағларни AI билан боғлиқ инвестицияларни молиялаштириш ва мавжуд қарзларни қайта таркиблаш учун йўналтиради. Компания муддати 2 йилдан 30 йилгача бўлган етти турдаги облигацияларни таклиф этмоқда. Бу қадам инвесторларнинг сунъий интеллект келажагига бўлган ишончи нақадар юқори эканлигини ва NVIDIA ушбу экотизимнинг марказий бўғини бўлиб қолаётганини кўрсатади.
Майнерларнинг янги стратегиясиNVIDIA чипларига бўлган талабнинг ортиши Bitcoin майнерлари учун янги даромад манбаларини очмоқда. Кўплаб йирик майнерлик компаниялари ўзларининг энергия қувватлари ва маълумотлар марказларини юқори унумдорликдаги ҳисоблаш (HPК) ҳамда AI хостинги учун мослаштиришни бошлади. Бу жараён айниқса 2024-йил апрелидаги ҳалвингдан кейин, криптовалюта қазиб олиш рентабеллиги пасайган бир пайтда ҳаётий заруриятга айланди.
Ҳозирда ҲИВE Дигитал, ТераВулф, Ҳут 8 ва КлеанSpark каби соҳа гигантлари ўзларини шунчаки крипто-фермалар эмас, балки маълумотлар марказлари провайдерлари сифатида қайта таништирмоқда. Улар мавжуд инфратузилма ва электр энергияси бўйича имтиёзли шартномаларидан фойдаланиб, AI моделларини ўқитиш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини ижарага бермоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Bitcoin қазиб олиш саноати ўз тарихидаги энг қийин даврлардан бирини бошдан кечирмоқда. Қазиб олиш қийинчилиги ортиши ва операцион харажатларнинг кўтарилиши майнерларни ўз захираларидаги Bitcoin активларини сотишга мажбур қилди. ТеЭнергйМаг маълумотларига кўра, майнерлар ўтган йилнинг октябридан жорий йилнинг мартигача 15 000 дан ортиқ BTC сотишган.
Бозордаги ўзгаришлар ва истиқболларNVIDIA томонидан жалб қилинаётган 20 миллиард доллар соҳадаги технологик пойганинг янги босқичини бошлаб беради. Бу Ўзбекистон каби арзон электр энергияси ва ривожланаётган IT-инфратузилмага эга мамлакатлар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин, чунки глобал майнерларнинг AI йўналишига ўтиши ҳисоблаш қувватларига бўлган талабни бутун дунё бўйлаб оширмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, NVIDIA'нинг қарз бозоридаги фаоллиги ва Bitcoin майнерларининг диверсификацияси глобал иқтисодиётда AI устувор йўналишга айланаётганидан далолат беради. Криптовалюта бозори ўзининг ўзгарувчанлиги билан ажралиб турса-да, сунъий интеллект инфратузилмаси узоқ муддатли ва барқарор инвестиция сифатида кўрилмоқда.
…