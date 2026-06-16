Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйди

·0·Иқтисодиёт
Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйди

Дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Kraken АҚШлик малакали трейдерлар учун муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) савдосини расман ишга туширди. Ушбу қадам Битномиал платформасини сотиб олиш орқали амалга оширилди ва эндиликда Америка бозоридаги фойдаланувчилар Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион (CFTC) томонидан тартибга солинадиган хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги маҳсулотлар Kraken Pro интерфейси орқали тақдим этилмоқда. Улар қаторига Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), ХРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ва Avalanche (AVAX) каби йирик рақамли активлар билан боғлиқ шартномалар киритилган. Бу трейдерлар учун бозордаги энг ликвидли активлар билан ишлаш имконини кенгайтиради.

Компания баёнотига кўра, янги муддатсиз фючерслар Kraken платформасидаги мавжуд КМE (Чикаго Меркантиле Эхчанге) рўйхатидаги фючерслар билан бир хил ҳамённи баҳам кўради. Бу эса фойдаланувчиларга битта ҳисоб рақами орқали ҳар икки турдаги позицияларни бошқариш ва капитал самарадорлигини ошириш имконини беради.

Глобал бозордаги ўрни ва тартибга солиш

Муддатсиз фючерслар — бу амал қилиш муддати бўлмаган ҳосила молиявий воситалар бўлиб, улар глобал криптовалюта бозорида улкан улушга эга. Kraken маълумотларига кўра, 2025-йилда ушбу турдаги шартномаларнинг жаҳон бўйича савдо ҳажми 60 триллион доллардан ошиб кетган. Шу вақтга қадар бундай савдолар асосан оффшор зоналарда жойлашган платформаларда амалга оширилар эди.

АҚШ молия бозорида тартибга солинадиган майдоннинг пайдо бўлиши крипто-инвестициялар хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқади. Kraken ушбу йўналишда фаоллигини ошириб, жорий йилнинг июль ойида КМE фючерсларини қўшган бўлса, шу ой бошида маржинал савдо имкониятини ҳам жорий этган эди.

Мазкур ташаббус АҚШ биржалари ўртасидаги рақобатнинг кучайиши фонида юз бермоқда. Масалан, Coinbase ва Kalshi каби платформалар ҳам CFTC розилиги билан ўзларининг муддатсиз фючерс маҳсулотларини бозорга олиб киришган. Мутахассисларнинг фикрича, глобал крипто-савдо ҳажмининг қарийб 80 фоизи айнан деривативлар ҳиссасига тўғри келади, шунинг учун ушбу сегментни қонунийлаштириш йирик институционал инвесторлар учун муҳим сигналдир.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун аҳамияти

Гарчи ушбу хизмат ҳозирча фақат АҚШ резидентлари учун мўлжалланган бўлса-да, Kraken каби гигантларнинг тартибга солинадиган бозорга кириши бутун дунё бўйлаб криптовалюта стандартларига таъсир қилади. Ўзбекистонда ҳам крипто-активлар айланмаси қонуний доирага олинганини ҳисобга олсак, АҚШдаги каби лицензияланган деривативлар савдоси келажакда маҳаллий трейдерлар учун ҳам хавфсизроқ инструментлар пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.

Ҳозирда Kraken платформаси қуйидаги асосий активлар бўйича шартномаларни таклиф этмоқда:

  • Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH)
  • Solana (SOL) ва Avalanche (AVAX)
  • Litecoin (LTC) ва Dogecoin (DOGE)
  • Cardano (ADA) ва Chainlink (ЛИНК)
Ушбу янгилик криптовалюта бозорининг янада етуклашаётганини ва анъанавий молия тизими билан интеграциялашуви кучаяётганини кўрсатади.

KrakenBitcoinКриптовалютаФючерсАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13Bitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаBitcoin тикланиши АҚШ ва Эрон ўртасидаги битимга боғлиқ бўлиб қолмоқдаБугун, 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда