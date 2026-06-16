Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйди
Дунёнинг энг йирик криптовалюта биржаларидан бири бўлган Kraken АҚШлик малакали трейдерлар учун муддатсиз фючерслар (перпетуал футурес) савдосини расман ишга туширди. Ушбу қадам Битномиал платформасини сотиб олиш орқали амалга оширилди ва эндиликда Америка бозоридаги фойдаланувчилар Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион (CFTC) томонидан тартибга солинадиган хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлишади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги маҳсулотлар Kraken Pro интерфейси орқали тақдим этилмоқда. Улар қаторига Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), ХРП, Cardano (ADA), Chainlink (ЛИНК), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) ва Avalanche (AVAX) каби йирик рақамли активлар билан боғлиқ шартномалар киритилган. Бу трейдерлар учун бозордаги энг ликвидли активлар билан ишлаш имконини кенгайтиради.
Компания баёнотига кўра, янги муддатсиз фючерслар Kraken платформасидаги мавжуд КМE (Чикаго Меркантиле Эхчанге) рўйхатидаги фючерслар билан бир хил ҳамённи баҳам кўради. Бу эса фойдаланувчиларга битта ҳисоб рақами орқали ҳар икки турдаги позицияларни бошқариш ва капитал самарадорлигини ошириш имконини беради.
Глобал бозордаги ўрни ва тартибга солишМуддатсиз фючерслар — бу амал қилиш муддати бўлмаган ҳосила молиявий воситалар бўлиб, улар глобал криптовалюта бозорида улкан улушга эга. Kraken маълумотларига кўра, 2025-йилда ушбу турдаги шартномаларнинг жаҳон бўйича савдо ҳажми 60 триллион доллардан ошиб кетган. Шу вақтга қадар бундай савдолар асосан оффшор зоналарда жойлашган платформаларда амалга оширилар эди.
АҚШ молия бозорида тартибга солинадиган майдоннинг пайдо бўлиши крипто-инвестициялар хавфсизлигини янги босқичга олиб чиқади. Kraken ушбу йўналишда фаоллигини ошириб, жорий йилнинг июль ойида КМE фючерсларини қўшган бўлса, шу ой бошида маржинал савдо имкониятини ҳам жорий этган эди.
Мазкур ташаббус АҚШ биржалари ўртасидаги рақобатнинг кучайиши фонида юз бермоқда. Масалан, Coinbase ва Kalshi каби платформалар ҳам CFTC розилиги билан ўзларининг муддатсиз фючерс маҳсулотларини бозорга олиб киришган. Мутахассисларнинг фикрича, глобал крипто-савдо ҳажмининг қарийб 80 фоизи айнан деривативлар ҳиссасига тўғри келади, шунинг учун ушбу сегментни қонунийлаштириш йирик институционал инвесторлар учун муҳим сигналдир.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун аҳамиятиГарчи ушбу хизмат ҳозирча фақат АҚШ резидентлари учун мўлжалланган бўлса-да, Kraken каби гигантларнинг тартибга солинадиган бозорга кириши бутун дунё бўйлаб криптовалюта стандартларига таъсир қилади. Ўзбекистонда ҳам крипто-активлар айланмаси қонуний доирага олинганини ҳисобга олсак, АҚШдаги каби лицензияланган деривативлар савдоси келажакда маҳаллий трейдерлар учун ҳам хавфсизроқ инструментлар пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.
Ҳозирда Kraken платформаси қуйидаги асосий активлар бўйича шартномаларни таклиф этмоқда:
- Bitcoin (BTC) ва Ethereum (ETH)
- Solana (SOL) ва Avalanche (AVAX)
- Litecoin (LTC) ва Dogecoin (DOGE)
- Cardano (ADA) ва Chainlink (ЛИНК)
…