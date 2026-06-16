Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкин
Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлўмиш Bitcoin (BTC) сўнгги кунларда ўзининг барқарорлигини намойиш этмоқда. Техник таҳлиллар ва бозор индикаторлари рақамли актив нархи яқин ойларда, хусусан, сентябрь ойига қадар 100 000 долларлик психологик довондан ошиб ўтиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу каби ўшиш тенденцияси глобал геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши ва инвесторларнинг хатарларга бўлган иштаҳаси қайтиши билан боғланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Яқинда Bitcoin нархи 60 000 доллардан пастга тушганидан сўнг, 13,25 фоизлик сезиларли ўшишни қайд этди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларда кузатилган вақтинчалик илиқлик глобал бозорларда хавф-хатарларни камайтирди. Натижада, 15-июн ҳолатига кўра, BTC нархи 67 000 доллар атрофида барқарорлашди. Нефт нархининг пасайиши ва инфляция хавфининг камайиши ҳам крипто-активлар учун қўшимча туртки бўлди.
Техник таҳлил ва “иккинчи туб” стратегиясиТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг уч кунлик графикларида “иккинчи туб” (доубле-боттом) шакли пайдо бўляпти. Бу модел одатда нархнинг пастлашиш тенденцияси якунланиб, юқорига қараб кескин бурилиш ясашидан дарак беради. Харидорлар 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини фаол ҳимоя қилмоқдалар, бу эса бозорда талаб юқори эканлигини тасдиқлайди.
Ушбу техник тузилманинг “бўйин чизиғ” (некклине) 81 000 доллар атрофида жойлашган. Агар Bitcoin ушбу даражадан ишончли тарзда ўта олса, таҳлилчилар нархнинг 108 000 долларгача кўтарилишини башорат қилмоқдалар. Бу ҳозирги нархлардан қарийб 60 фоизлик ўшиш деганидир. Бундай сценарий август ёки сентябрь ойларида амалга ошиши эҳтимоли юқори.
Ҳафталик графикларда эса RSИ (нисбий куч индекси) индикатори ва нарх ўртасида ижобий тафовут (буллиш дивергенсе) кузатилмоқда. Нархлар 60 000 – 65 000 доллар оралиғида пастроқ нуқтани ҳосил қилган бўлса-да, RSИ кўрсаткичи юқорироқ даражани кўрсатмоқда. Бу сотувчиларнинг босими камаяётганидан ва бозор тез орада янги ўшиш тўлқинига тайёрланаётганидан далолат беради.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги Bitcoin нархининг кўтарилиши маҳаллий крипто-биржалардаги фаолликни ошириши ва рақамли активларга бўлган қизиқишни янада кучайтириши кутилмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, криптовалюта бозори юқори даражадаги ўзгарувчанликка эга бўлиб, ҳар қандай инвестиция қарори чуқур таҳлилни талаб этади.
…