Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкин

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкин

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси бўлўмиш Bitcoin (BTC) сўнгги кунларда ўзининг барқарорлигини намойиш этмоқда. Техник таҳлиллар ва бозор индикаторлари рақамли актив нархи яқин ойларда, хусусан, сентябрь ойига қадар 100 000 долларлик психологик довондан ошиб ўтиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу каби ўшиш тенденцияси глобал геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши ва инвесторларнинг хатарларга бўлган иштаҳаси қайтиши билан боғланмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Яқинда Bitcoin нархи 60 000 доллардан пастга тушганидан сўнг, 13,25 фоизлик сезиларли ўшишни қайд этди. АҚШ ва Эрон ўртасидаги муносабатларда кузатилган вақтинчалик илиқлик глобал бозорларда хавф-хатарларни камайтирди. Натижада, 15-июн ҳолатига кўра, BTC нархи 67 000 доллар атрофида барқарорлашди. Нефт нархининг пасайиши ва инфляция хавфининг камайиши ҳам крипто-активлар учун қўшимча туртки бўлди.

Техник таҳлил ва “иккинчи туб” стратегияси

ТрадингВиев маълумотларига кўра, Bitcoin'нинг уч кунлик графикларида “иккинчи туб” (доубле-боттом) шакли пайдо бўляпти. Бу модел одатда нархнинг пастлашиш тенденцияси якунланиб, юқорига қараб кескин бурилиш ясашидан дарак беради. Харидорлар 60 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини фаол ҳимоя қилмоқдалар, бу эса бозорда талаб юқори эканлигини тасдиқлайди.

Ушбу техник тузилманинг “бўйин чизиғ” (некклине) 81 000 доллар атрофида жойлашган. Агар Bitcoin ушбу даражадан ишончли тарзда ўта олса, таҳлилчилар нархнинг 108 000 долларгача кўтарилишини башорат қилмоқдалар. Бу ҳозирги нархлардан қарийб 60 фоизлик ўшиш деганидир. Бундай сценарий август ёки сентябрь ойларида амалга ошиши эҳтимоли юқори.

Ҳафталик графикларда эса RSИ (нисбий куч индекси) индикатори ва нарх ўртасида ижобий тафовут (буллиш дивергенсе) кузатилмоқда. Нархлар 60 000 – 65 000 доллар оралиғида пастроқ нуқтани ҳосил қилган бўлса-да, RSИ кўрсаткичи юқорироқ даражани кўрсатмоқда. Бу сотувчиларнинг босими камаяётганидан ва бозор тез орада янги ўшиш тўлқинига тайёрланаётганидан далолат беради.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденциялар муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги Bitcoin нархининг кўтарилиши маҳаллий крипто-биржалардаги фаолликни ошириши ва рақамли активларга бўлган қизиқишни янада кучайтириши кутилмоқда. Шуни таъкидлаш жоизки, криптовалюта бозори юқори даражадаги ўзгарувчанликка эга бўлиб, ҳар қандай инвестиция қарори чуқур таҳлилни талаб этади.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияБозорБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда