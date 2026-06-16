Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини

Душанба куни АҚШ фонд биржалари очилиши билан Bitcoin (BTC) нархи 67 000 доллар даражасига яқинлашди. Дунёдаги энг йирик криптовалюта ҳафталик ёпилишдан сўнг яна 1,5 фоизга қимматлашиб, инвесторлар орасида ижобий кайфиятни уйғотди. Ушбу ўсиш нафақат рақамли активлар, балки анъанавий молия бозорларидаги умумий кўтарилиш фонида юз бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бозордаги бундай жонланишга Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши асосий туртки бўлди. АҚШ ва Эрон ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишув тафсилотлари маълум бўлиши хавфли активларга бўлган талабни оширди. Коинтелеграпҳ маълумотларига кўра, ушбу хабарлар ортидан С&П 500 ва Nasdaq Компосите индекслари 2,4 фоизгача ўсиш қайд этган.

АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида Ҳормуз бўғози орқали нефт ташувчи кемалар ҳаракати тикланаётганини маълум қилди. Бу хабар энергия ресурслари етказиб беришдаги хавфларни камайтириб, глобал иқтисодиёт учун ижобий сигнал бўлди. Нефт йўналишларининг очилиши инвесторларнинг хатарларга бўлган иштаҳасини янада кучайтирди.

Таҳлилчиларнинг иккиланиши ва қаршилик зоналари

Бироқ, трейдерлар ва таҳлилчилар ўртасида Bitcoinнинг келгуси ҳаракати борасида якдиллик йўқ. Айрим экспертлар 67 000 долларлик нуқтани жиддий қаршилик зонаси деб ҳисобламоқда. Х ижтимоий тармоғидаги таниқли трейдер Килланинг фикрича, жорий ҳафта жуда қизиқарли кечади, аммо нарх ушбу даражадан пастга қараб қайтиши (режектион) эҳтимоли ҳам юқори.

ЖДК Аналйсис таҳлилий платформаси мутахассислари эса ҳозирча Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасини (боттом) шакллантириб бўлгани ҳақида хулоса чиқаришга эрта эканини таъкидламоқда. Шунга қарамай, асосий қаршилик чизиқларининг ёриб ўтилиши ва нархнинг аввалги қийматлар зонасига қайтиши, узоқ муддатли юқори ҳаракат учун эшикларни очиши мумкин.

Эхитпумп тахаллуси билан танилган бозор шарҳловчиси ҳозирги ўсишни ордерлар китобидаги (ордер-боок) ликвидликнинг пастлиги билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, ликвидликнинг камлиги нархни юқорига ёки пастга силжитишни осонлаштиради, бу эса бозорда юқори волатиллик сақланиб қолишидан далолат беради.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги Bitcoin нархининг ўзгариши маҳаллий крипто-дўконлар ва биржалардаги котировкаларга бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор иштирокчилари 67 000 долларлик психологик тўсиқнинг қандай енгиб ўтилишини диққат билан кузатишмоқда.

BitcoinКриптовалютаБозорИнвестицияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиАҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинладиБугун, 09:36АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда