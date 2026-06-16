Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқини
Душанба куни АҚШ фонд биржалари очилиши билан Bitcoin (BTC) нархи 67 000 доллар даражасига яқинлашди. Дунёдаги энг йирик криптовалюта ҳафталик ёпилишдан сўнг яна 1,5 фоизга қимматлашиб, инвесторлар орасида ижобий кайфиятни уйғотди. Ушбу ўсиш нафақат рақамли активлар, балки анъанавий молия бозорларидаги умумий кўтарилиш фонида юз бермоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бозордаги бундай жонланишга Яқин Шарқдаги геосиёсий вазиятнинг юmsҳаши асосий туртки бўлди. АҚШ ва Эрон ўртасида ўт очишни тўхтатиш бўйича келишув тафсилотлари маълум бўлиши хавфли активларга бўлган талабни оширди. Коинтелеграпҳ маълумотларига кўра, ушбу хабарлар ортидан С&П 500 ва Nasdaq Компосите индекслари 2,4 фоизгача ўсиш қайд этган.
АҚШ президенти Доналд Трумп ўзининг Truth Social тармоғидаги саҳифасида Ҳормуз бўғози орқали нефт ташувчи кемалар ҳаракати тикланаётганини маълум қилди. Бу хабар энергия ресурслари етказиб беришдаги хавфларни камайтириб, глобал иқтисодиёт учун ижобий сигнал бўлди. Нефт йўналишларининг очилиши инвесторларнинг хатарларга бўлган иштаҳасини янада кучайтирди.
Таҳлилчиларнинг иккиланиши ва қаршилик зоналариБироқ, трейдерлар ва таҳлилчилар ўртасида Bitcoinнинг келгуси ҳаракати борасида якдиллик йўқ. Айрим экспертлар 67 000 долларлик нуқтани жиддий қаршилик зонаси деб ҳисобламоқда. Х ижтимоий тармоғидаги таниқли трейдер Килланинг фикрича, жорий ҳафта жуда қизиқарли кечади, аммо нарх ушбу даражадан пастга қараб қайтиши (режектион) эҳтимоли ҳам юқори.
ЖДК Аналйсис таҳлилий платформаси мутахассислари эса ҳозирча Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасини (боттом) шакллантириб бўлгани ҳақида хулоса чиқаришга эрта эканини таъкидламоқда. Шунга қарамай, асосий қаршилик чизиқларининг ёриб ўтилиши ва нархнинг аввалги қийматлар зонасига қайтиши, узоқ муддатли юқори ҳаракат учун эшикларни очиши мумкин.
Эхитпумп тахаллуси билан танилган бозор шарҳловчиси ҳозирги ўсишни ордерлар китобидаги (ордер-боок) ликвидликнинг пастлиги билан изоҳлади. Унинг сўзларига кўра, ликвидликнинг камлиги нархни юқорига ёки пастга силжитишни осонлаштиради, бу эса бозорда юқори волатиллик сақланиб қолишидан далолат беради.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу тенденция муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозордаги Bitcoin нархининг ўзгариши маҳаллий крипто-дўконлар ва биржалардаги котировкаларга бевосита таъсир кўрсатади. Ҳозирда бозор иштирокчилари 67 000 долларлик психологик тўсиқнинг қандай енгиб ўтилишини диққат билан кузатишмоқда.
…