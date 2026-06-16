Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмас

·0·Иқтисодиёт
Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмас

Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган Strategy компанияси асосчиси Michael Saylor криптовалюта оламидаги долзарб масалалардан бири бўйича ўзининг қатъий позициясини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Bitcoin тармоғи Ethereum каби стейкинг ёки протокол даражасидаги инфляцион даромад механизмларига муҳтож эмас. Saylorнинг фикрича, асосий криптовалюта ўзининг соф кўринишини сақлаб қолиши, даромад эса унинг устига қурилган молиявий маҳсулотлар орқали шаклланиши лозим. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Сешанба куни Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида Saylor беш қатламдан иборат "Рақамли активлар стеки" (Дигитал Ассет Стакк) концепциясини тақдим этди. Ушбу моделда Bitcoin (BTC) кредит, пул, даромад ва капитал тузилмалари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Тадбиркорнинг сўзларига кўра, Bitcoin "тоза рақамли капитал" бўлиб қолиши керак ва инвесторлар учун фойда келтириш мақсадида Ethereum тизимига тақлид қилиши ёки мураккаблашиши шарт эмас.

Рақамли кредит ва молия муҳандислиги

Saylor таклиф қилаётган тизимнинг марказида Bitcoin захиралари асосида яратилган молиявий воситалар — "рақамли кредитлар" ётади. Бу ёндашув Bitcoin нархининг юқори ўзгарувчанлигига (волатиллик) таъсирни камайтирган ҳолда барқарор даромад олиш имконини беради. Бунда Bitcoin гаров сифатида хизмат қилади, акциядорлик капитали эса нарх хатарларининг асосий қисмини ўзига олади, натижада кредит инструментлари барқарорроқ фойда келтиради.

Strategy раҳбари ўз компанияси томонидан чиқарилган СТРК каби абадий имтиёзли акцияларни рақамли кредитнинг ёрқин намунаси сифатида келтирди. Унинг тушунтиришича, бундай инструментлар шунчаки компания маҳсулоти эмас, балки капитал бозори муҳандислиги орқали Bitcoin устига қурилган янги активлар синфидир. Бу усул анъанавий молия тизимидаги облигациялар ёки кредит механизмларининг крипто оламидаги аналоги бўлиб хизмат қилади.

Ўзгарувчанлик — Bitcoinнинг камчилиги эмас

Bitcoin нархининг кескин тебранишлари ҳақида гапирар экан, Saylor буни камчилик эмас, балки активнинг табиий хусусияти деб атади. У BTCни "юқори энергияли капитал" деб таърифлаб, унинг чекланган миқдори, глобал миқёсда ва туну кун савдо қилиниши сабабли нархлар тез ҳаракатланишини ижобий ҳолат деб баҳолади. СТРК каби инструментлар эса айнан мана шу тебранишларни юmsҳатиш ва инвесторларга хавфсизроқ даромад манбаини таклиф қилиш учун мўлжалланган.

ixbt.com маълумотига кўра, Strategy компанияси яқинда яна 1 587 BTCни 100 миллион долларга сотиб олган ва ҳозирда унинг жами захиралари 846,8 минг Bitcoinни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич билан компания очиқ биржада савдо қилинадиган корхоналар орасида мутлақ етакчи ҳисобланади. Saylorнинг қарашлари Ўзбекистондаги крипто инвесторлар учун ҳам муҳим, чунки бозор етакчиларининг стратегияси кўпинча бутун саноатнинг келажакдаги ривожланиш йўналишини белгилаб беради.

Мақола якунида қайд этилишича, рақамли кредит воситаларининг волатиллиги бозор конъюнктураси, ликвидлик ва инвесторлар талабига қараб ўзгариши мумкин. Nasdaq маълумотларига кўра, Strategy'нинг СТРК акциялари душанба кунги савдоларни 95,20 доллар даражасида якунлаган. Гарчи Bitcoin ўзининг соф ҳолатида қолса-да, унинг атрофида яратилаётган бундай мураккаб молиявий экотизим институционал инвесторлар учун крипто бозорига киришни янада жозибадор қилмоқда.

BitcoinMichael SaylorStrategyКриптовалютаБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда