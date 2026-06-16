Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмас
Дунёнинг энг йирик корпоратив Bitcoin эгаси ҳисобланган Strategy компанияси асосчиси Michael Saylor криптовалюта оламидаги долзарб масалалардан бири бўйича ўзининг қатъий позициясини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, Bitcoin тармоғи Ethereum каби стейкинг ёки протокол даражасидаги инфляцион даромад механизмларига муҳтож эмас. Saylorнинг фикрича, асосий криптовалюта ўзининг соф кўринишини сақлаб қолиши, даромад эса унинг устига қурилган молиявий маҳсулотлар орқали шаклланиши лозим. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Сешанба куни Х (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида Saylor беш қатламдан иборат "Рақамли активлар стеки" (Дигитал Ассет Стакк) концепциясини тақдим этди. Ушбу моделда Bitcoin (BTC) кредит, пул, даромад ва капитал тузилмалари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Тадбиркорнинг сўзларига кўра, Bitcoin "тоза рақамли капитал" бўлиб қолиши керак ва инвесторлар учун фойда келтириш мақсадида Ethereum тизимига тақлид қилиши ёки мураккаблашиши шарт эмас.
Рақамли кредит ва молия муҳандислигиSaylor таклиф қилаётган тизимнинг марказида Bitcoin захиралари асосида яратилган молиявий воситалар — "рақамли кредитлар" ётади. Бу ёндашув Bitcoin нархининг юқори ўзгарувчанлигига (волатиллик) таъсирни камайтирган ҳолда барқарор даромад олиш имконини беради. Бунда Bitcoin гаров сифатида хизмат қилади, акциядорлик капитали эса нарх хатарларининг асосий қисмини ўзига олади, натижада кредит инструментлари барқарорроқ фойда келтиради.
Strategy раҳбари ўз компанияси томонидан чиқарилган СТРК каби абадий имтиёзли акцияларни рақамли кредитнинг ёрқин намунаси сифатида келтирди. Унинг тушунтиришича, бундай инструментлар шунчаки компания маҳсулоти эмас, балки капитал бозори муҳандислиги орқали Bitcoin устига қурилган янги активлар синфидир. Бу усул анъанавий молия тизимидаги облигациялар ёки кредит механизмларининг крипто оламидаги аналоги бўлиб хизмат қилади.
Ўзгарувчанлик — Bitcoinнинг камчилиги эмасBitcoin нархининг кескин тебранишлари ҳақида гапирар экан, Saylor буни камчилик эмас, балки активнинг табиий хусусияти деб атади. У BTCни "юқори энергияли капитал" деб таърифлаб, унинг чекланган миқдори, глобал миқёсда ва туну кун савдо қилиниши сабабли нархлар тез ҳаракатланишини ижобий ҳолат деб баҳолади. СТРК каби инструментлар эса айнан мана шу тебранишларни юmsҳатиш ва инвесторларга хавфсизроқ даромад манбаини таклиф қилиш учун мўлжалланган.
ixbt.com маълумотига кўра, Strategy компанияси яқинда яна 1 587 BTCни 100 миллион долларга сотиб олган ва ҳозирда унинг жами захиралари 846,8 минг Bitcoinни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич билан компания очиқ биржада савдо қилинадиган корхоналар орасида мутлақ етакчи ҳисобланади. Saylorнинг қарашлари Ўзбекистондаги крипто инвесторлар учун ҳам муҳим, чунки бозор етакчиларининг стратегияси кўпинча бутун саноатнинг келажакдаги ривожланиш йўналишини белгилаб беради.
Мақола якунида қайд этилишича, рақамли кредит воситаларининг волатиллиги бозор конъюнктураси, ликвидлик ва инвесторлар талабига қараб ўзгариши мумкин. Nasdaq маълумотларига кўра, Strategy'нинг СТРК акциялари душанба кунги савдоларни 95,20 доллар даражасида якунлаган. Гарчи Bitcoin ўзининг соф ҳолатида қолса-да, унинг атрофида яратилаётган бундай мураккаб молиявий экотизим институционал инвесторлар учун крипто бозорига киришни янада жозибадор қилмоқда.
…