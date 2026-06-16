Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди
Дунёнинг энг йирик оммавий Bitcoin эгаси ҳисобланган Strategy компанияси криптовалюта бозоридаги пасайишдан унумли фойдаланиб, ўз захираларини сезиларли даражада кенгайтирди. Компания асосчиси Michael Saylor раҳбарлигида амалга оширилган навбатдаги харид рақамли активлар бозорида институционал инвесторларнинг ишончи ҳали ҳам юқори эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, Strategy 8-июндан якшанба кунига қадар бўлган муддат ичида 1587 дона Bitcoin сотиб олган. Ушбу транзакция учун жами 100 миллион доллар маблағ сарфланди. Ҳар бир Bitcoin ўртача 63 024 доллардан харид қилинган бўлиб, бу бозорнинг жорий нархларидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.
Компания портфели ва стратегик мақсадларУшбу хариддан сўнг Strategy ихтиёридаги жами Bitcoin миқдори 846 842 донага етди. Компания ушбу улкан активни тўплаш учун жами 64,07 миллиард доллар сарфлаган. КоинГекко маълумотларига кўра, ҳозирги бозор нархларида (тахминан 66 216 доллар) ушбу активларнинг умумий қиймати 56,1 миллиард долларни ташкил этмоқда. Шуни таъкидлаш керакки, компаниянинг ўртача харид нархи бир оз пасайиб, ҳар бир Bitcoin учун 75 656 долларга тушди.
Маблағлар манбасига тўхталадиган бўлсак, Strategy ушбу харидни ўзининг А тоифасидаги оддий акцияларини (MSTR) сотиш орқали молиялаштирган. Ҳисобот даврида компания 1,73 миллион дона акцияни сотиб, тахминан 209 миллион доллар жалб қилишга муваффақ бўлган. Бу эса компаниянинг ўз акциялари қийматидан Bitcoin захирасини ошириш йўлида фойдаланиш тактикасини давом эттираётганини билдиради.
Бозордаги муҳокамалар ва сотув масаласиЯқинда Strategy компанияси 1-июн куни 32 дона Bitcoin сотганини эълон қилиши крипто-жамиятда қизғин баҳсларга сабаб бўлган эди. Кўпчилик буни компаниянинг узоқ муддатли "сотиб ол ва сақла" стратегиясидан воз кечиши деб талқин қилди. Бироқ, Michael Saylor бу хавотирларни рад этиб, Bitcoin ғазнасига эга компаниялар дивиденд тўловларини амалга ошириш ва қимматли қоғозларни қўллаб-қувватлаш учун сотув амалиётларини ўтказиш ҳуқуқини сақлаб қолиши кераклигини тушунтирди.
Ҳозирда компаниянинг СТРК деб номланган имтиёзли акциялари тўрт ҳафтадан бери ўзининг номинал қийматидан (100 доллар) пастроқ нархда, яни 96 доллар атрофида сотилмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, жума кунги савдоларда ушбу акциялар 94,80 долларгача тушган. Шунга қарамай, Saylor ижтимоий тармоқларда фаолликни давом эттириб, янги харидларга ишора қилмоқда.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун бундай йирик харидлар Bitcoin бозоридаги барқарорлик ва келажакдаги ўсиш тенденцияси ҳақида муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Strategy каби гигантларнинг ҳаракатлари кўпинча криптовалюта курсининг узоқ муддатли йўналишини белгилаб беради.
…