Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди

·0·Иқтисодиёт
Michael Saylor бошчилигидаги Strategy компанияси яна 100 миллион долларлик Bitcoin сотиб олди

Дунёнинг энг йирик оммавий Bitcoin эгаси ҳисобланган Strategy компанияси криптовалюта бозоридаги пасайишдан унумли фойдаланиб, ўз захираларини сезиларли даражада кенгайтирди. Компания асосчиси Michael Saylor раҳбарлигида амалга оширилган навбатдаги харид рақамли активлар бозорида институционал инвесторларнинг ишончи ҳали ҳам юқори эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган 8-К ҳисоботига кўра, Strategy 8-июндан якшанба кунига қадар бўлган муддат ичида 1587 дона Bitcoin сотиб олган. Ушбу транзакция учун жами 100 миллион доллар маблағ сарфланди. Ҳар бир Bitcoin ўртача 63 024 доллардан харид қилинган бўлиб, бу бозорнинг жорий нархларидан сезиларли даражада паст ҳисобланади.

Компания портфели ва стратегик мақсадлар

Ушбу хариддан сўнг Strategy ихтиёридаги жами Bitcoin миқдори 846 842 донага етди. Компания ушбу улкан активни тўплаш учун жами 64,07 миллиард доллар сарфлаган. КоинГекко маълумотларига кўра, ҳозирги бозор нархларида (тахминан 66 216 доллар) ушбу активларнинг умумий қиймати 56,1 миллиард долларни ташкил этмоқда. Шуни таъкидлаш керакки, компаниянинг ўртача харид нархи бир оз пасайиб, ҳар бир Bitcoin учун 75 656 долларга тушди.

Маблағлар манбасига тўхталадиган бўлсак, Strategy ушбу харидни ўзининг А тоифасидаги оддий акцияларини (MSTR) сотиш орқали молиялаштирган. Ҳисобот даврида компания 1,73 миллион дона акцияни сотиб, тахминан 209 миллион доллар жалб қилишга муваффақ бўлган. Бу эса компаниянинг ўз акциялари қийматидан Bitcoin захирасини ошириш йўлида фойдаланиш тактикасини давом эттираётганини билдиради.

Бозордаги муҳокамалар ва сотув масаласи

Яқинда Strategy компанияси 1-июн куни 32 дона Bitcoin сотганини эълон қилиши крипто-жамиятда қизғин баҳсларга сабаб бўлган эди. Кўпчилик буни компаниянинг узоқ муддатли "сотиб ол ва сақла" стратегиясидан воз кечиши деб талқин қилди. Бироқ, Michael Saylor бу хавотирларни рад этиб, Bitcoin ғазнасига эга компаниялар дивиденд тўловларини амалга ошириш ва қимматли қоғозларни қўллаб-қувватлаш учун сотув амалиётларини ўтказиш ҳуқуқини сақлаб қолиши кераклигини тушунтирди.

Ҳозирда компаниянинг СТРК деб номланган имтиёзли акциялари тўрт ҳафтадан бери ўзининг номинал қийматидан (100 доллар) пастроқ нархда, яни 96 доллар атрофида сотилмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, жума кунги савдоларда ушбу акциялар 94,80 долларгача тушган. Шунга қарамай, Saylor ижтимоий тармоқларда фаолликни давом эттириб, янги харидларга ишора қилмоқда.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун бундай йирик харидлар Bitcoin бозоридаги барқарорлик ва келажакдаги ўсиш тенденцияси ҳақида муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Strategy каби гигантларнинг ҳаракатлари кўпинча криптовалюта курсининг узоқ муддатли йўналишини белгилаб беради.

BitcoinStrategyMichael SaylorКриптовалютаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврBybit ва ПИМКО ҳамкорлиги: Токенлаштирилган облигациялар бозорида янги даврБугун, 10:17Michael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасMichael Saylor: Bitcoin даромад келтириши учун Ethereum йўлидан бориши шарт эмасБугун, 10:11Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда