Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция

·37·Спорт
Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция
Қисқача

Қатар футбол ассоциацияси президенти Ҳамад бин Халифа бин Аҳмад Ол Таний FIFA президенти Жанни Инфантинонинг FIFA Форвард Ентерприсе лойиҳаси бўйича таклифдан воз кечиш қарорини очиқ қўллаб-қувватлади. FIFA раҳбари UEFA билан келишмовчиликлардан сўнг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасидан расман воз кечган еди.

«FIFA президенти Жанни Инфантинонинг FIFA Forward Enterprise лойиҳаси бўйича таклифдан воз кечиш қарорини олқишлаймиз», — Қатар футбол ассоциацияси.

Сирли қарор ортида нима ётибди?

Қатар футбол ассоциацияси нима учун Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотишдан воз кечди? Бу қарор ортида қандай сабаблар ва манфаатлар мавжуд?

Қатар футбол ассоциацияси FIFA президенти Жанни Инфантинони очиқ қўллаб-қувватлади. Аммо ушбу баёнот ортида жиддий интрига бор — унинг ечими мақола охирида!

Воқеа моҳияти ва таҳлил

Асосий воқеалар:

  • FIFA президенти UEFA билан келишмовчиликлардан сўнг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасидан расман воз кечди.

  • Қатар футбол ассоциацияси президенти Ҳамад бин Халифа бин Аҳмад Ол Таний FIFA президенти Инфантинонинг лойиҳадан воз кечишини очиқ қўллаб-қувватлаш билдирилди.

Иқтибос:

«FIFA'га аъзо ассоциациялар бирдамлигини энг устувор масала сифатида танлаган қарорни юксак қадрлаймиз».

Муҳим жиҳатлар:

  • Қатар футбол ассоциациясининг позицияси бутун аъзо ассоциациялар манфаатини устувор деб билишга қаратилган.

  • Журналист Бен Жейкобс маълум қилишича, бу баёнот Носир Ал-Хилайфийнинг шахсий фикри эмас.

  • Париж Сен-Жермен клуби президенти ўз мавқеини UEFA манфаатларини қўллаб-қувватлашдан иборат деб белгилаган.

Мавзу бўйича таҳлил:

Қатар футбол ассоциацияси ўз позициясида FIFAга яқин туришни афзал деб топди. Бу ҳолат халқаро футболдаги кучлар мувозанатига таъсир кўрсатиши мумкин. UEFA билан келишмовчиликлар янада мураккаб тус олиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Сиз ушбу қарорни қандай баҳолайсиз? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг, мақолани дўстларингизга ва футбол ишқибозларига Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ФИФАЖанни ИнфантиноҚатарУЕФАПари Сен-Жермен
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларНидерландиянинг FIFAга нисбатан қатъий позицияси: Оқибатлар ва саволларБугун, 10:07Моуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиМоуринью «Фиорентина» билан ўйинда «Реал»нинг 3 хил қиёфасини кўрдиБугун, 09:22MLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларMLS доирасидаги учрашувлар: Лионель Мессининг қайтиши ва бошқа натижаларБугун, 09:19Лионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиЛионель Месси Интер Миами таркибига қайтдиБугун, 05:30Хаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунХаби Алонсо Михаил Мудрикнинг Челсидеги кутилмаган қайтишидан мамнунБугун, 02:34Арсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиАрсенал мавсумолди ўйинда Жиронани йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда