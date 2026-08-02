Қатарнинг FIFAга муносабати: Интрига ва позиция
Қатар футбол ассоциацияси президенти Ҳамад бин Халифа бин Аҳмад Ол Таний FIFA президенти Жанни Инфантинонинг FIFA Форвард Ентерприсе лойиҳаси бўйича таклифдан воз кечиш қарорини очиқ қўллаб-қувватлади. FIFA раҳбари UEFA билан келишмовчиликлардан сўнг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасидан расман воз кечган еди.
«FIFA президенти Жанни Инфантинонинг FIFA Forward Enterprise лойиҳаси бўйича таклифдан воз кечиш қарорини олқишлаймиз», — Қатар футбол ассоциацияси.
Сирли қарор ортида нима ётибди?
Қатар футбол ассоциацияси нима учун Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотишдан воз кечди? Бу қарор ортида қандай сабаблар ва манфаатлар мавжуд?
Қатар футбол ассоциацияси FIFA президенти Жанни Инфантинони очиқ қўллаб-қувватлади. Аммо ушбу баёнот ортида жиддий интрига бор — унинг ечими мақола охирида!
Воқеа моҳияти ва таҳлил
Асосий воқеалар:
FIFA президенти UEFA билан келишмовчиликлардан сўнг Жаҳон чемпионати ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасидан расман воз кечди.
Қатар футбол ассоциацияси президенти Ҳамад бин Халифа бин Аҳмад Ол Таний FIFA президенти Инфантинонинг лойиҳадан воз кечишини очиқ қўллаб-қувватлаш билдирилди.
Иқтибос:
«FIFA'га аъзо ассоциациялар бирдамлигини энг устувор масала сифатида танлаган қарорни юксак қадрлаймиз».
Муҳим жиҳатлар:
Қатар футбол ассоциациясининг позицияси бутун аъзо ассоциациялар манфаатини устувор деб билишга қаратилган.
Журналист Бен Жейкобс маълум қилишича, бу баёнот Носир Ал-Хилайфийнинг шахсий фикри эмас.
Париж Сен-Жермен клуби президенти ўз мавқеини UEFA манфаатларини қўллаб-қувватлашдан иборат деб белгилаган.
Мавзу бўйича таҳлил:
Қатар футбол ассоциацияси ўз позициясида FIFAга яқин туришни афзал деб топди. Бу ҳолат халқаро футболдаги кучлар мувозанатига таъсир кўрсатиши мумкин. UEFA билан келишмовчиликлар янада мураккаб тус олиши эҳтимолдан йироқ эмас.
Сиз ушбу қарорни қандай баҳолайсиз? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг, мақолани дўстларингизга ва футбол ишқибозларига Telegram ва бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…