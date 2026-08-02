Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунлади
Авиация саноатининг етакчи компанияси бўлган Boeing ўзининг Boeing 737 МАХ 7 ҳамда Boeing 737 МАХ 10 ҳаво кемалари учун сертификацион синовлар дастури муваффақиятли якунланганини расман еълон қилди. Енг йирик ва қамровли синов дастури Boeing 737 МАХ 10 модели учун амалга оширилиб, учта тажриба машинаси ёрдамида 976 та сертификацион парвоз бажарилди ва тахминан 1040 соатлик ер усти синовларидан ўтказилди.
Авиация саноатининг етакчи компанияларидан бири бўлган Boeing ўзининг энг янги Boeing 737 МАХ 7 ҳамда Boeing 737 МАХ 10 ҳаво кемалари учун сертификацион синовлар дастури муваффақиятли якунланганини расман эълон қилди. Ушбу муҳим босқич АҚШ Федерал фуқаро авиацияси бошқармасидан (ФАА) расмий сертификатларни қўлга киритиш йўлидаги энг йирик техник тўсиқдан муваффақиятли ўтилганини англатади, гарчи якуний сертификация жараёни ҳали тўлиқ якунига етмаган бўлса-да. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнининг кўлами ва асосий босқичлариIxbt.com маълумотига кўра, энг йирик ва қамровли синов дастури Boeing 737 МАХ 10 модели учун амалга оширилди. Мазкур самолёт учта тажриба машинаси ёрдамида умумий давомийлиги 2060 соатдан ортиқ бўлган 976 та сертификацион парвозни муваффақиятли бажариб чиқди. Шунингдек, лайнер тахминан 1040 соатлик ер усти синовларидан ҳам ўтказилди.
Синовлар давомида мутахассислар двигателларнинг музлашга қарши тизими ишини, ҳужум бурчагини аниқлашнинг такомиллаштирилган тизимини ҳамда нам учиш-қўниш йўлагидаги тормозланиш самарадорлигини синчковлик билан текширдилар. Шу билан бирга, шасси характеристикалари ўрганилиб, максимал тезликда парвозни тўхтатиш бўшича синовлар бажарилди. Дастурнинг якуний босқичи сифатида салон тизимлари, жумладан, авария сигналлари ва йўловчиларни хабардор қилиш тизимларининг эшитилиши текширилди.
Ҳужжатларни расмийлаштириш ва келгуси режаларBoeing вакилларининг таъкидлашича, энди компания синов натижаларини таҳлил қилиш, хавфсизликни баҳолаш тартиб-қоидаларини якунлаш ҳамда якуний ҳужжатлар пакетини ФАА идорасига тақдим этиш ишларини амалга ошириши лозим. Қизиғи шундаки, Boeing 737 МАХ 10 охирги сертификацион парвозини синовчи учувчи Ден Менгель бошқарувида амалга оширди — айнан шу учувчи тўрт йил муқаддам ушбу самолётни илк бор осмонга кўтарган эди.
Компания маълумотларига кўра, Boeing 737 МАХ 7 модели ҳужжатларни тайёрлаш бўйича бироз олдинда бормоқда ва ҳозирнинг ўзида сертификатлаш учун зарур бўлган материалларнинг тахминан 95 фоизини якунлаб қўйган. Ишлаб чиқарувчи аввалги жадвални сақлаб қолган ҳолда, ФАА сертификатлари 2026-йилнинг охиригача олинишини, илк етказиб беришлар эса 2027-йилда бошланишини режалаштирмоқда.
Янги авлод 737 МАХ версияларини Boeing компаниясининг йирик буюртмачилари узоқ вақтдан бери кутишмоқда. Хусусан, Соутвест Аирлинес авиакомпанияси МАХ 7 самолётларини олишни режалаштирган бўлса, United Airlines ҳамда Дельта Air Линес узайтирилган МАХ 10 версиясини кутаётган асосий ташувчилар қаторига киради. Қолаверса, синовлар давомида тасдиқланган барча ўзгаришлар, жумладан, двигателлар учун янгиланган музлашга қарши тизимлар нафақат янги самолётларга, балки ҳозирда фойдаланилаётган 737 МАХ оиласига мансуб барча мавжуд лайнерларга ҳам жорий этилади.
…