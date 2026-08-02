Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунлади

·28·Техно
Boeing 737 МАХ 7 ва МАХ 737 МАХ 10 синовларини якунлади
Қисқача

Авиация саноатининг етакчи компанияси бўлган Boeing ўзининг Boeing 737 МАХ 7 ҳамда Boeing 737 МАХ 10 ҳаво кемалари учун сертификацион синовлар дастури муваффақиятли якунланганини расман еълон қилди. Енг йирик ва қамровли синов дастури Boeing 737 МАХ 10 модели учун амалга оширилиб, учта тажриба машинаси ёрдамида 976 та сертификацион парвоз бажарилди ва тахминан 1040 соатлик ер усти синовларидан ўтказилди.

Авиация саноатининг етакчи компанияларидан бири бўлган Boeing ўзининг энг янги Boeing 737 МАХ 7 ҳамда Boeing 737 МАХ 10 ҳаво кемалари учун сертификацион синовлар дастури муваффақиятли якунланганини расман эълон қилди. Ушбу муҳим босқич АҚШ Федерал фуқаро авиацияси бошқармасидан (ФАА) расмий сертификатларни қўлга киритиш йўлидаги энг йирик техник тўсиқдан муваффақиятли ўтилганини англатади, гарчи якуний сертификация жараёни ҳали тўлиқ якунига етмаган бўлса-да. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнининг кўлами ва асосий босқичлари

Ixbt.com маълумотига кўра, энг йирик ва қамровли синов дастури Boeing 737 МАХ 10 модели учун амалга оширилди. Мазкур самолёт учта тажриба машинаси ёрдамида умумий давомийлиги 2060 соатдан ортиқ бўлган 976 та сертификацион парвозни муваффақиятли бажариб чиқди. Шунингдек, лайнер тахминан 1040 соатлик ер усти синовларидан ҳам ўтказилди.

Синовлар давомида мутахассислар двигателларнинг музлашга қарши тизими ишини, ҳужум бурчагини аниқлашнинг такомиллаштирилган тизимини ҳамда нам учиш-қўниш йўлагидаги тормозланиш самарадорлигини синчковлик билан текширдилар. Шу билан бирга, шасси характеристикалари ўрганилиб, максимал тезликда парвозни тўхтатиш бўшича синовлар бажарилди. Дастурнинг якуний босқичи сифатида салон тизимлари, жумладан, авария сигналлари ва йўловчиларни хабардор қилиш тизимларининг эшитилиши текширилди.

Ҳужжатларни расмийлаштириш ва келгуси режалар

Boeing вакилларининг таъкидлашича, энди компания синов натижаларини таҳлил қилиш, хавфсизликни баҳолаш тартиб-қоидаларини якунлаш ҳамда якуний ҳужжатлар пакетини ФАА идорасига тақдим этиш ишларини амалга ошириши лозим. Қизиғи шундаки, Boeing 737 МАХ 10 охирги сертификацион парвозини синовчи учувчи Ден Менгель бошқарувида амалга оширди — айнан шу учувчи тўрт йил муқаддам ушбу самолётни илк бор осмонга кўтарган эди.

Компания маълумотларига кўра, Boeing 737 МАХ 7 модели ҳужжатларни тайёрлаш бўйича бироз олдинда бормоқда ва ҳозирнинг ўзида сертификатлаш учун зарур бўлган материалларнинг тахминан 95 фоизини якунлаб қўйган. Ишлаб чиқарувчи аввалги жадвални сақлаб қолган ҳолда, ФАА сертификатлари 2026-йилнинг охиригача олинишини, илк етказиб беришлар эса 2027-йилда бошланишини режалаштирмоқда.

Янги авлод 737 МАХ версияларини Boeing компаниясининг йирик буюртмачилари узоқ вақтдан бери кутишмоқда. Хусусан, Соутвест Аирлинес авиакомпанияси МАХ 7 самолётларини олишни режалаштирган бўлса, United Airlines ҳамда Дельта Air Линес узайтирилган МАХ 10 версиясини кутаётган асосий ташувчилар қаторига киради. Қолаверса, синовлар давомида тасдиқланган барча ўзгаришлар, жумладан, двигателлар учун янгиланган музлашга қарши тизимлар нафақат янги самолётларга, балки ҳозирда фойдаланилаётган 737 МАХ оиласига мансуб барча мавжуд лайнерларга ҳам жорий этилади.

BoeingАвиацияСамолётФААТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиHonor Play11 Pro: 7000 мАч батарея ва 1,5K экран билан тақдим этилдиБугун, 06:58Автоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиАвтоҳалокатга учраган GeForce RTX 5060 Ти муваффақиятли тикландиБугун, 06:23АҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиАҚШда сув таъминоти тизимларига уюштирилган киберҳужумлар фош этилдиБугун, 05:51Snapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиSnapdragon 8 Элите процессори кучли совутиш билан барча рақобатчиларни ортда қолдирдиБугун, 05:21Тер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиТер таҳлили орқали ишлайдиган янги ақлли узук яратилдиБугун, 04:57Рогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархРогбид СпинР смарт-соати: 100 кунлик автономия ва 50 долларлик нархБугун, 03:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади