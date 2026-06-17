18 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
18 июнь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 18 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 39,93 сўмга қимматлаб, 12 052,05 сўмни ташкил этди.

• Евро 49,94 сўмга қимматлаб, 13 985,20 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,82 сўмга арзонлаб, 165,30 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 55,98 сўмга қимматлаб, 16 171,44 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,33 сўмга қимматлаб, 75,24 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 115,36 сўмга қимматлаб, 15 226,85 сўм бўлди.
• Хитой юани 5,59 сўмга қимматлаб, 1 783,45 сўмни ташкил этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиИнвесторлар учун миллиардлаб долларлик истиқболли лойиҳалар тақдим этилдиБугун, 07:33Ўзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинЎзбекистон ЙAIМи 2026 йилда 180 миллиард доллардан ошиши мумкинБугун, 07:0718 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда18 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:56Bitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиBitcoin бозорида туб нуқта сигнали: Инвесторлар июн ойида 125 минг BTC сотиб олдиБугун, 05:17АҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиАҚШнинг Иллинойс штатида криптовалюта операциялари учун махсус солиқ жорий этилдиБугун, 04:59АҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаАҚШ сенаторлари стабилкоинларни тартибга солишда штатлар ваколатини ҳимоя қилмоқдаБугун, 02:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда