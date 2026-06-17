АҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди
АҚШ Федерал захира тизими (Fed) ўзининг навбатдаги йиғилишида асосий фоиз ставкасини йиллик 3,50-3,75 фоиз оралиғида ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди. Бозор иштирокчилари томонидан деярли бир овоздан кутилган ушбу қарор жаҳон молия бозорлари учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Бу Fed учун нафақат иқтисодий, балки сиёсий нуқтаи назардан ҳам янги давр бошланганини англатади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Мазкур йиғилиш АҚШ марказий банкининг янги раҳбари Кевин Варш бошчилигида ўтган илк расмий тадбир сифатида тарихга кирди. Ўтган ойда Сенат томонидан тасдиқланган Варш ушбу лавозимда Жероме Повелл ўрнини эгаллади. Эндиликда инвесторлар ва таҳлилчилар эътибори янги раҳбарнинг матбуот анжуманида берадиган баёнотларига қаратилган, чунки у Fed сиёсатида сезиларли ўзгаришлар қилиши кутилмоқда.
Янги раҳбар ва кутилаётган ислоҳотларКевин Варш илгари Fed томонидан қўлланиладиган "форвард гуидансе" (келажакдаги режалар ҳақида олдиндан маълумот бериш) ва ҳар чораклик иқтисодий прогнозлар, жумладан, машҳур "дот плот" графикларини танқид қилган эди. Шу сабабли, бозор иштирокчилари марказий банкнинг коммуникация услуби қанчалик ўзгаришини диққат билан кузатмоқдалар. Унинг ёндашуви молия оламида шаффофлик ва аниқлик даражасини қайта белгилаб бериши мумкин.
Сўнгги ойларда АҚШда инфляция даражаси кутилганидан кўра барқарорроқ бўлиб чиқаётгани ва меҳнат бозори кўрсаткичлари юқорилигича қолаётгани сабабли, фоиз ставкаларини пасайтириш ҳақидаги умидлар сўниб бормоқда. Аксинча, трейдерлар орасида Феднинг навбатдаги қадами ставкаларни тушириш эмас, балки уларни ошириш бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда.
Глобал иқтисодиётга таъсириFed қарори Ўзбекистон каби ривожланаётган иқтисодиётлар учун ҳам бевосита таъсирга эга. АҚШда фоиз ставкаларининг юқори даражада сақланиб қолиши глобал миқёсда УСД қийматининг мустаҳкамланишига ва халқаро кредит бозорларида маблағ жалб қилиш нархининг ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида халқаро савдо ва олтин нархларига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди.
Ҳозирда бозорлар Кевин Варшнинг ҳар бир сўзини таҳлил қилмоқда. Агар у қатъий монетар сиёсат тарафдори эканини тасдиқласа, бу С&П 500 ва Nasdaq каби фонд индексларида ўзгарувчанликни ошириши мумкин. Шунингдек, криптовалюта бозори, хусусан Bitcoin нархи ҳам АҚШ марказий банкининг келажакдаги режалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Кевин Варш давридаги илк қарор кутилганидек эҳтиёткорона бўлди. Бироқ, инфляция билан кураш ҳали якунланмагани ва янги раҳбариятнинг стратегик қарашлари яқин ойларда глобал молия архитектурасини қайта шакллантириши мумкин.
…