АҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди

·29·Иқтисодиёт
АҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини ўзгаришсиз қолдирди

АҚШ Федерал захира тизими (Fed) ўзининг навбатдаги йиғилишида асосий фоиз ставкасини йиллик 3,50-3,75 фоиз оралиғида ўзгаришсиз қолдиришга қарор қилди. Бозор иштирокчилари томонидан деярли бир овоздан кутилган ушбу қарор жаҳон молия бозорлари учун муҳим сигнал бўлиб хизмат қилади. Бу Fed учун нафақат иқтисодий, балки сиёсий нуқтаи назардан ҳам янги давр бошланганини англатади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Мазкур йиғилиш АҚШ марказий банкининг янги раҳбари Кевин Варш бошчилигида ўтган илк расмий тадбир сифатида тарихга кирди. Ўтган ойда Сенат томонидан тасдиқланган Варш ушбу лавозимда Жероме Повелл ўрнини эгаллади. Эндиликда инвесторлар ва таҳлилчилар эътибори янги раҳбарнинг матбуот анжуманида берадиган баёнотларига қаратилган, чунки у Fed сиёсатида сезиларли ўзгаришлар қилиши кутилмоқда.

Янги раҳбар ва кутилаётган ислоҳотлар

Кевин Варш илгари Fed томонидан қўлланиладиган "форвард гуидансе" (келажакдаги режалар ҳақида олдиндан маълумот бериш) ва ҳар чораклик иқтисодий прогнозлар, жумладан, машҳур "дот плот" графикларини танқид қилган эди. Шу сабабли, бозор иштирокчилари марказий банкнинг коммуникация услуби қанчалик ўзгаришини диққат билан кузатмоқдалар. Унинг ёндашуви молия оламида шаффофлик ва аниқлик даражасини қайта белгилаб бериши мумкин.

Сўнгги ойларда АҚШда инфляция даражаси кутилганидан кўра барқарорроқ бўлиб чиқаётгани ва меҳнат бозори кўрсаткичлари юқорилигича қолаётгани сабабли, фоиз ставкаларини пасайтириш ҳақидаги умидлар сўниб бормоқда. Аксинча, трейдерлар орасида Феднинг навбатдаги қадами ставкаларни тушириш эмас, балки уларни ошириш бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминлар кучаймоқда.

Глобал иқтисодиётга таъсири

Fed қарори Ўзбекистон каби ривожланаётган иқтисодиётлар учун ҳам бевосита таъсирга эга. АҚШда фоиз ставкаларининг юқори даражада сақланиб қолиши глобал миқёсда УСД қийматининг мустаҳкамланишига ва халқаро кредит бозорларида маблағ жалб қилиш нархининг ошишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида халқаро савдо ва олтин нархларига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди.

Ҳозирда бозорлар Кевин Варшнинг ҳар бир сўзини таҳлил қилмоқда. Агар у қатъий монетар сиёсат тарафдори эканини тасдиқласа, бу С&П 500 ва Nasdaq каби фонд индексларида ўзгарувчанликни ошириши мумкин. Шунингдек, криптовалюта бозори, хусусан Bitcoin нархи ҳам АҚШ марказий банкининг келажакдаги режалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Кевин Варш давридаги илк қарор кутилганидек эҳтиёткорона бўлди. Бироқ, инфляция билан кураш ҳали якунланмагани ва янги раҳбариятнинг стратегик қарашлари яқин ойларда глобал молия архитектурасини қайта шакллантириши мумкин.

FedКевин ВаршАҚШ ИқтисодиётиФоиз СтавкалариИнфляция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаБугун, 20:40Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 20:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 19:56Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 19:55Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57HIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиHIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда