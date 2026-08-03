Энергетик сабаб эркакнинг юзидаги катта ўсимта тармоқларда турли баҳсларга сабаб бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда ҳайдовчи билан боғлиқ видео кенг тарқалиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеода айтилишича, у узоқ вақт рулда юргани учун мунтазам энергетик ичимликлар истеъмол қилган. Муаллифнинг таъкидлашича, шу сабабли унинг танасида қўзиқоринга ўхшаш ярасимон ўсимта пайдо бўлган.
Мазкур ҳолат қисқа вақт ичида минглаб томошабинлар эътиборини тортди. Айримлар бу воқеани энергетик ичимликларнинг саломатликка салбий таъсири билан боғлаган бўлса, бошқалар бу даъво ҳали тиббий жиҳатдан тасдиқланмаганини таъкидламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…