9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

9 июль куни амал қиладиган доллар курси 20–21 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Turonbank — 11 970 сўм.
• OFB — 11 965 сўм.
• Ipotekabank — 11 965 сўм.
• Asakabank — 11 960 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Octobank — 12 010 сўм.
• Hayotbank — 12 020 сўм.
• Tengebank — 12 020 сўм.
• Agrobank — 12 020 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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