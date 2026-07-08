Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошланди

·0·Жамият
Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошланди

2026–2027 ўқув йили учун давлат олий ва профессионал таълим муассасаларига кириш тест синовларида қатнашадиган абитуриентлар учун рухсатномалар шакллантирилди.

Абитуриентлар рухсатномани my.uzbmb.uz сайти орқали юклаб олиши мумкин. Бунинг учун шахсий идентификация рақами, яъни ЖШШИР ҳамда паспорт ёки ID-карта маълумотларини киритиш талаб этилади.

Тест синовига боришда абитуриентлар паспорт ёки ID-картанинг асл нусхаси ва рухсатномани ўзи билан олиб бориши шарт. Рухсатномада кўрсатилган вақтдан кечикмасдан етиб бориш керак.

Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган абитуриентлар имтиҳонга киритилмайди. Шунингдек, тест синовига кечикканлар ҳам жараёнда иштирок эта олмайди.

АбитуриентТест синовиРухсатномаmy.uzbmb.uzЖШШИРID-карта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиБугун, 10:19Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиЯшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиБугун, 04:458 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчирилади8 июль куни Юнусободнинг айрим ҳудудларида газ ўчириладиКеча, 23:08Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...Кеча, 16:38Сирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиСирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиКеча, 15:25Оила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиОила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиКеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди