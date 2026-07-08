Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026–2027 ўқув йили учун давлат олий ва профессионал таълим муассасаларига кириш тест синовларида қатнашадиган абитуриентлар учун рухсатномалар шакллантирилди.
Абитуриентлар рухсатномани my.uzbmb.uz сайти орқали юклаб олиши мумкин. Бунинг учун шахсий идентификация рақами, яъни ЖШШИР ҳамда паспорт ёки ID-карта маълумотларини киритиш талаб этилади.
Тест синовига боришда абитуриентлар паспорт ёки ID-картанинг асл нусхаси ва рухсатномани ўзи билан олиб бориши шарт. Рухсатномада кўрсатилган вақтдан кечикмасдан етиб бориш керак.
Паспорт нусхаси ёки бошқа ҳужжат билан келган абитуриентлар имтиҳонга киритилмайди. Шунингдек, тест синовига кечикканлар ҳам жараёнда иштирок эта олмайди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…