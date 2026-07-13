Ўртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилди

·20·Жамият
Ўртачирчиқда кредит қарздорлиги сабабли, гаровдаги уй аукционга чиқарилди

Фуқаролик ишлари бўйича Чирчиқ туманлараро судининг ижро варақасига асосан қарздор Т.К.дан ундирувчи “Даврбанк” ХАТБ фойдасига 216.272,6 минг сўм кредит қарздорлик ундириш ва ундирувни гаров мулки ҳисобланган Т.К.га тегишли Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани, “Юқориовул” маҳалласи Янги Тўлқин кўчасида жойлашган ер участкасининг майдони 600 кв.метр, қурилиш ости майдони 140 кв.метр, яшаш майдони 48.37 кв.метр бўлган турар жой бинога қаратиш тўғрисидаги ижро ҳужжати Бюронинг Тошкент вилоят бошқармаси иш юритувига келиб тушган ва ижро ҳаракатларига киришилган.

Олиб борилган ижро ҳаракатлари давомида, қарздор томонидан ижро ҳужжати талаби бажарилмаганлиги сабабли, кредит қарздорликни ундириш мақсадида ижро варақасида кўрсатилган фуқаро Т.К.га тегишли бўлган гаров мулки хатланиб, қарздорликни тўламаган тақдирда ундирув ушбу гаров мулкига қаратилиши тўғрисида огоҳлантирилган.

Шунга қарамасдан, қарздор томонидан кредит қарздорлик тўланмаганлиги сабабли, Бюронинг Тошкент вилояти бошқармаси Алоҳида муҳим ижро ишларини ижро этиш шўъбаси инспекторининг қарорига асосан ушбу гаров мулки гаров шартномасида кўрсатилган 200.000,0 минг сўмга баҳоланган холда электрон онлайн-аукцион орқали сотувга чиқарилган.

ДаврбанкЎртачирчиқТошкентЧирчиқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиЖиззахда гаровдаги BMW автомашинаси хатландиБугун, 17:02Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБоғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБугун, 15:27P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?P2P можароси давом этмоқда: Солиқ қўмитаси қандай жавоб берди?Бугун, 14:15P2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиP2P ўтказмалар можароси: банк сири масаласи очиқ қолдиБугун, 13:48Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқдаТошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқдаБугун, 13:182,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олинди2,8 млрд сўмлик газ иши: Ургутда прокурор ўринбосари қамоққа олиндиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди