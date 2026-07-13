Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилди

·33·Дунё
Бодрумда ресторан ичида 28 ёшли эркак отиб ўлдирилди

Туркиянинг Муғла вилоятига қарашли машҳур Бодрум туманида жорий йилнинг 13 июлга ўтар кечаси содир бўлган қуролли ҳужум бир инсоннинг ҳаётига зомин бўлди. Ресторанда юз берган отишма оқибатида 28 ёшли Муҳаммер Билик ҳалок бўлган. Бу ҳақда Cumhuriyet нашри хабар тарқатди.

Маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, ҳодиса Битез соҳилида жойлашган ресторанлардан бирида маҳаллий вақт билан тахминан соат 00:30 атрофида содир бўлган. Муҳаммер Билик уч нафар таниши билан бирга овқатланаётган вақтда ҳожатхонага чиққан. У яна столига қайтиб келаётганида номаълум шахс унинг ортидан яқин масофадан бир неча марта ўқ узган.

Қайд этилишича, қуролли ҳужумни содир этган шахс воқеадан сўнг зудлик билан ресторан ҳудудини тарк этган. У яқин атрофдаги кўчада кутиб турган мотоциклга ўтириб, шериги билан бирга ҳодиса жойидан қочиб кетган.

Отишма овозлари ресторандаги бошқа мижозлар орасида саросима келтириб чиқарган. Ваҳимага тушган одамлар хавфсиз жойга чиқиш учун ресторанни тарк этган. Шундан сўнг воқеа ҳақида тезкор равишда полиция ва тиббий ёрдам хизматларига хабар берилган.

Ҳодиса жойига етиб келган шифокорлар Муҳаммер Билик олган ўқ жароҳатлари сабаб воқеа жойининг ўзида вафот этганини тасдиқлаган. Кейин ҳудуд полиция томонидан тўлиқ ўраб олиниб, жиноят изларини йиғиш ишлари бошланган. Бодрум прокуратураси мазкур қотиллик юзасидан расмий тергов ҳаракатларини бошлаган.

Дастлабки суриштирув натижаларига кўра, қуролли ҳужумни амалга оширган гумондор воқеадан аввал Битез соҳилидаги бир нечта ресторан ва кўнгилочар муассасаларга кириб, Муҳаммер Биликни излаган. Бу эса ҳужум олдиндан режалаштирилган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.

Айни вақтда полиция гумондорнинг шахсини аниқлаш ва уни қўлга олиш бўйича кенг кўламли қидирув тадбирларини давом эттирмоқда. Тергов манфаатларидан келиб чиқиб, ҳозирча ҳодисанинг эҳтимолий сабаблари юзасидан қўшимча маълумот берилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиШвециядаги викинглар даврига оид қабрдан “Аллоҳ” ёзув туширилган узук топилдиБугун, 15:22Эгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиЭгасининг имо-ишораларини тушунадиган ит тармоқларда кўпчиликни қизиқтирдиБугун, 15:12Ҳиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиҲиндистонда бир кунлик миллий мотам эълон қилиндиБугун, 11:09Бангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБангкокдаги машҳур пабда даҳшатли ёнғин: Камида 27 киши ҳалок бўлдиБугун, 11:02Европадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиЕвропадаги аномал иссиқлик тўлқини даҳшатли оқибатларга олиб келдиБугун, 10:58Ҳўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиҲўрмуз бўғозида янги уруш остонаси: АҚШ Эронга ҳаво зарбалари бердиБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди