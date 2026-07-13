Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилди

·25·Ўзбекистон
Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилди

Ўзбекистон илм-фани учун яна бир муҳим ва қувончли воқеа юз берди. Халқаро астрономия ҳамжамияти қарорига мувофиқ, икки кичик сайёра (астероид)га Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Астрономия институтининг икки нафар олими — Камолиддин Эргашев ва Отабек Бурхоновнинг номи расман берилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Фанлар академияси ахборот хизмати маълум қилди.

Қайд этилишича, 2026 йил 9 июль куни Халқаро астрономия жамияти ҳузуридаги Кичик жисмлар номларини тасдиқлаш қўмитаси (WGSBN) томонидан эълон қилинган расмий баёнотда мазкур қарор тасдиқланган. Янги номлар WGSBN бюллетенининг 6-жилд, 11-сонида расман чоп этилган.

Шундан сўнг халқаро астрономик каталогларда ушбу осмон жисмлари (131358) «Камолергашев» ва (121339) «Отабекбуркҳонов» номлари билан қайд этилади ҳамда келгусида айнан шу расмий номлар билан юритилади.

Маълум қилинишича, дастлаб халқаро каталогларда 2001 KA2 рақами билан рўйхатдан ўтган астероид 2001 йил 19 май куни Чехиядаги Ondřejov обсерваториясида чех астрономлари томонидан кашф этилган. Кейинчалик мазкур осмон жисмига Астрономия институти катта илмий ходими Камолиддин Эргашев шарафига «Камолергашев» номи берилди.

Расмий изоҳда таъкидланишича, Камолиддин Эргашев 2007 йилдан буён Астрономия институтида астероидлар тадқиқоти билан шуғулланиб келади. У 2024 йилда мазкур йўналиш бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олган. Олимнинг илмий ишлари астероидлар фотометрияси, уларнинг равшанлик эгри чизиқларини таҳлил қилиш, физик хусусиятларини аниқлаш, шунингдек, астероид жуфтликлари, кластерлари ва қўшалоқ астероид тизимларини кузатишга бағишланган.

Халқаро каталогларда аввал 1999 TO15 вақтинчалик белгиланиши билан қайд этилган иккинчи астероид эса 1999 йил 13 октябрь куни чехиялик астрономлар томонидан аниқланган. Энди ушбу осмон жисми Астрономия институти лаборатория мудири Отабек Бурхонов шарафига «Отабекбуркҳонов» номи билан аталади.

Расмий маълумотда Отабек Бурхонов 2000 йилдан буён Мирзо Улуғбек номидаги Астрономия институтида илмий фаолият юритиб келаётгани қайд этилган. У 2005 йилда фан номзоди илмий даражасини олган. Олимнинг тадқиқотлари оптик фотометрия, астероидларнинг равшанлик эгри чизиқларини таҳлил қилиш, ўзгарувчан юлдузлар, гравитацион линзаланган квазарлар ҳамда Майданак обсерваториясида гамма-чақнашларнинг кейинги оптик кузатувларини ўз ичига олади.

Фанлар академиясининг таъкидлашича, астероидларга олимлар номи берилиши уларнинг кўп йиллик илмий меҳнати ва жаҳон астрономияси ривожига қўшган муносиб ҳиссасининг халқаро миқёсда эътироф этилганидан далолат беради. Тасдиқланган ушбу номлар энди халқаро астрономик номенклатуранинг расмий қисмига айланади ҳамда келгусида илмий мақолалар, каталоглар ва эфемеридаларда айнан шу номлардан фойдаланилади.

Фанлар академияси ушбу воқеани Ўзбекистон астрономияси учун муҳим ва фахрли ютуқ сифатида баҳолаб, Камолиддин Эргашев ҳамда Отабек Бурхоновни халқаро эътироф билан самимий муборакбод этди. Шунингдек, уларга янги илмий кашфиётлар, муваффақиятли кузатувлар ва келгуси тадқиқотларида янада улкан зафарлар тилади.

Маълумот учун, мазкур икки олим NASAнинг сайёравий мудофаа дастури доирасидаги фаол иштироки ва муносиб ҳиссаси учун ҳам аввалроқ NASA томонидан Group Achievement Award мукофоти билан тақдирланган.

ЎзбекистонХалқаро астрономия иттифоқиКамолиддин ЭргашевОтабек БурхоновЧехия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Бугун, 16:19Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинБугун, 14:25Қалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиҚалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиБугун, 13:52Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаСўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаБугун, 12:59Тошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиТошкент метросида янгилик: яна учта замонавий поезд қўшилдиБугун, 12:05Ҳафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаҲафта охиригача жазирама кучаяди: +44 даража кутилмоқдаБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?