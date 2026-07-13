Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирди
Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола ярим ҳимоячи Ҳарвей Эллиотт атрофидаги ноаниқликларга чек қўйди. Ўтган мавсумни Астон Вилла сафида ижарада ўтказган, бироқ кутилмаган шартнома бандлари сабабли ўйин амалиётисиз қолиб кетган 23 ёшли футболчи муддатидан аввал Мерсисайдга қайтган эди. Ираола ёш иқтидор эгасининг Анфиелддаги келажаги ҳали порлоқ эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Ҳарвей Эллиоттнинг Бирмингем клубидаги фаолияти спорт принципларидан кўра кўпроқ молиявий ва юридик чекловлар қурбонига айланди. Футболчи Астон Вилла сафига ўтганида, шартномада маълум миқдордаги ўйинларда иштирок этса, 30 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш мажбурияти кўрсатилган эди. Вилла раҳбарияти ушбу маблағни тўлашдан қочиш мақсадида футболчини таркибдан четлатишга қарор қилди.
Ижарадаги омадсизлик ва мураббийнинг муносабатиУшбу вазият Англия Премер-лигасида мавсумнинг энг муваффақиятсиз битимларидан бири деб баҳоланди. Унаи Эмерй бошчилигидаги жамоада Эллиотт бор-йўғи 109 дақиқа ҳаракат қилди. Ҳатто Эмерйнинг ўзи ҳам футболчидан узр сўраб, вазиятни "уятли" деб атаган эди. Шунга қарамай, Андони Ираола футболчининг руҳий ҳолати ва машғулотлардаги иштиёқини юқори баҳоламоқда.
"Албатта, Ҳарвей биз билан қолади. Мен унинг кўзларида ўзини кўрсатишга бўлган улкан иштиёқни кўрдим. У мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўз имкониятига эга бўлади. Жамоага Эллиотт каби маҳоратли ўйинчилар керак ва унинг эрта қайтгани биз учун яхши сигнал", — дея таъкидлади испаниялик мутахассис.
Ираоланинг сўзларига кўра, Эллиотт ўтган мавсумдаги қийин даврни ўзи учун дарс сифатида қабул қилиши лозим. Мураббий футболчи ушбу салбий тажрибадан куч олиб, Ливерпулнинг асосий таркибидан жой олиш учун янада кўпроқ меҳнат қилишига ишонч билдирди. Ҳозирда футболчи АХА ўқув-машғулот марказида жисмоний ҳолатини тиклаш билан банд.
Янги мавсум режалариЛиверпул раҳбарияти Арне Слот истеъфосидан сўнг жамоани Андони Ираолага ишониб топширган эди. Янги мураббий ўз фаолиятининг дастлабки ҳафтасини ёшлар жамоаси (U21) ва ижарадан қайтган футболчиларнинг имкониятларини ўрганишга сарфлади. Бу Эллиотт учун янги мураббий қўл остида нолдан бошлаш ва ўзининг 2025-йилги ёшлар ўртасидаги Европа чемпионатидаги ёрқин ўйинларини эслатиб қўйиш учун қулай фурсатдир.
Мерсисайдликлар учун ушбу трансфер ойнаси ва мавсумолди йиғинлари таркибни оптималлаштириш нуқтаи назаридан жуда муҳим. Эллиоттнинг кўп қиррали экани, ҳам марказда, ҳам қанотда ўйнай олиши Ираоланинг тактик чизмаларида қўл келиши кутилмоқда. Мухлислар эса ўз вақтида катта умидлар боғланган ярим ҳимоячининг яна ўз формасига қайтишини кутишмоқда.
…