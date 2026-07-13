Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирди

·19·Спорт
Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирди

Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола ярим ҳимоячи Ҳарвей Эллиотт атрофидаги ноаниқликларга чек қўйди. Ўтган мавсумни Астон Вилла сафида ижарада ўтказган, бироқ кутилмаган шартнома бандлари сабабли ўйин амалиётисиз қолиб кетган 23 ёшли футболчи муддатидан аввал Мерсисайдга қайтган эди. Ираола ёш иқтидор эгасининг Анфиелддаги келажаги ҳали порлоқ эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Ҳарвей Эллиоттнинг Бирмингем клубидаги фаолияти спорт принципларидан кўра кўпроқ молиявий ва юридик чекловлар қурбонига айланди. Футболчи Астон Вилла сафига ўтганида, шартномада маълум миқдордаги ўйинларда иштирок этса, 30 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиш мажбурияти кўрсатилган эди. Вилла раҳбарияти ушбу маблағни тўлашдан қочиш мақсадида футболчини таркибдан четлатишга қарор қилди.

Ижарадаги омадсизлик ва мураббийнинг муносабати

Ушбу вазият Англия Премер-лигасида мавсумнинг энг муваффақиятсиз битимларидан бири деб баҳоланди. Унаи Эмерй бошчилигидаги жамоада Эллиотт бор-йўғи 109 дақиқа ҳаракат қилди. Ҳатто Эмерйнинг ўзи ҳам футболчидан узр сўраб, вазиятни "уятли" деб атаган эди. Шунга қарамай, Андони Ираола футболчининг руҳий ҳолати ва машғулотлардаги иштиёқини юқори баҳоламоқда.

"Албатта, Ҳарвей биз билан қолади. Мен унинг кўзларида ўзини кўрсатишга бўлган улкан иштиёқни кўрдим. У мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўз имкониятига эга бўлади. Жамоага Эллиотт каби маҳоратли ўйинчилар керак ва унинг эрта қайтгани биз учун яхши сигнал", — дея таъкидлади испаниялик мутахассис.

Ираоланинг сўзларига кўра, Эллиотт ўтган мавсумдаги қийин даврни ўзи учун дарс сифатида қабул қилиши лозим. Мураббий футболчи ушбу салбий тажрибадан куч олиб, Ливерпулнинг асосий таркибидан жой олиш учун янада кўпроқ меҳнат қилишига ишонч билдирди. Ҳозирда футболчи АХА ўқув-машғулот марказида жисмоний ҳолатини тиклаш билан банд.

Янги мавсум режалари

Ливерпул раҳбарияти Арне Слот истеъфосидан сўнг жамоани Андони Ираолага ишониб топширган эди. Янги мураббий ўз фаолиятининг дастлабки ҳафтасини ёшлар жамоаси (U21) ва ижарадан қайтган футболчиларнинг имкониятларини ўрганишга сарфлади. Бу Эллиотт учун янги мураббий қўл остида нолдан бошлаш ва ўзининг 2025-йилги ёшлар ўртасидаги Европа чемпионатидаги ёрқин ўйинларини эслатиб қўйиш учун қулай фурсатдир.

Мерсисайдликлар учун ушбу трансфер ойнаси ва мавсумолди йиғинлари таркибни оптималлаштириш нуқтаи назаридан жуда муҳим. Эллиоттнинг кўп қиррали экани, ҳам марказда, ҳам қанотда ўйнай олиши Ираоланинг тактик чизмаларида қўл келиши кутилмоқда. Мухлислар эса ўз вақтида катта умидлар боғланган ярим ҳимоячининг яна ўз формасига қайтишини кутишмоқда.

ЛиверпулАндони ИраолаҲарвей ЭллиоттПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятАнглия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятБугун, 16:51“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайдиБугун, 16:47Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди