Норасмий сектор беш ойда 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишларини бажарди

·15·Иқтисодиёт
Норасмий сектор беш ойда 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишларини бажарди

2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда норасмий сектор томонидан 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қўмита маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 14,6 фоизга ўсган.

Умумий қурилиш ишлари ҳажмида норасмий сектор улуши 25,4 фоизни ташкил этди. Яъни мамлакатдаги қурилиш ишларининг қарийб тўртдан бир қисми ушбу сектор ҳиссасига тўғри келган.

Қурилиш ишлари ҳажмида энг катта улуш кичик корхона ва микрофирмаларга тегишли бўлди. Улар томонидан 50,8 трлн сўмлик ишлар бажарилган. Бу умумий ҳажмнинг 48,5 фоизига тенг.

Йирик қурилиш ташкилотлари эса 27,4 трлн сўмлик ишларни амалга оширган. Уларнинг улуши 26,1 фоизни ташкил қилган.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитасиҚурилишНорасмий секторКичик корхоналарМикрофирмалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқдаТошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқдаБугун, 17:0814 июль учун валюта курслари эълон қилинди14 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:088 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?Бугун, 15:21Кўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашдиКўчмас мулк бозорида кутилмаган вазият: Уй-жой нархлари сўмда арзонлашдиБугун, 14:51Ўзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиЎзбекистон металлургиясида инқилоб: «Хуфиёна» металлоломга чек қўйиладиБугун, 14:35Тошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаТошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаБугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда