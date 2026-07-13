Норасмий сектор беш ойда 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишларини бажарди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонда норасмий сектор томонидан 26,7 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Қўмита маълумотларига кўра, мазкур кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 14,6 фоизга ўсган.
Умумий қурилиш ишлари ҳажмида норасмий сектор улуши 25,4 фоизни ташкил этди. Яъни мамлакатдаги қурилиш ишларининг қарийб тўртдан бир қисми ушбу сектор ҳиссасига тўғри келган.
Қурилиш ишлари ҳажмида энг катта улуш кичик корхона ва микрофирмаларга тегишли бўлди. Улар томонидан 50,8 трлн сўмлик ишлар бажарилган. Бу умумий ҳажмнинг 48,5 фоизига тенг.
Йирик қурилиш ташкилотлари эса 27,4 трлн сўмлик ишларни амалга оширган. Уларнинг улуши 26,1 фоизни ташкил қилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…