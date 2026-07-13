Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот берди
Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола мерсисайдликлар бошқарувини қўлга олганидан сўнг илк бор ОАВ вакиллари билан учрашди. Мутахассис клубнинг трансфер стратегияси ва ёзги режалари ҳақида тўхталиб, жамоа таркибини кучайтириш бўйича ишлар қизғин давом этаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мавсумлар оралиғида жамоа сафига қўшилган Виктор Муноз ва Жеремй Жакқует трансферларидан сўнг, кўпчилик Ливерпулнинг фаоллиги пасайишини кутган эди. Бироқ Ираола жамоанинг барча фронтларда рақобатбардош бўлиши учун яна янги номлар кераклигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва скаутлар хизмати ҳозирда бир неча йўналишда музокаралар олиб бормоқда.
Трансфер бозори ва мураббийнинг иштирокиАндони Ираола АХА ўқув-машғулот марказида берган интервюсида мураббий сифатида янги ўйинчиларни машғулотларнинг илк куниданоқ кўришни исташини яширмади. "Биз аллақачон икки нафар футболчи билан шартнома имзоладик, аммо таркибни янада кенгайтиришимиз зарурлигини яхши биламиз. Ҳозирда шу устида ишлаяпмиз. Мураббий сифатида барча футболчилар биринчи кундан ёнимда бўлишини хоҳлардим, лекин трансфер бозори қоидалари бироз бошқача эканини тушунаман", — деди мутахассис.
Шуниси эътиборлики, Ираола фақатгина спорт директори тақдим этган вариантларни кутиб ўтирмасдан, селекция жараёнида бевосита иштирок этмоқда. У жамоа фалсафасига мос келадиган профилдаги ўйинчиларни танлашда ўз тавсияларини бермоқда. Бу эса Ливерпулнинг келгуси мавсумда янада тажовузкор ва тизимли футбол кўрсатиш ниятида эканидан далолат беради.
Жамоавий муҳит ва футболчилар билан алоқаЯнги мураббий трансферлардан ташқари, мавжуд таркиб билан алоқаларни йўлга қўйишга ҳам улгурган. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган Ливерпул аъзолари билан доимий мулоқотда бўлиб турганини маълум қилди. Ираола турнирдан чиқиб кетган ва ҳозирда таътилда бўлган ўйинчиларнинг руҳан тикланиши учун шароит яратиш муҳимлигини қайд этди.
"Мен Жаҳон чемпионатида қатнашган йигитлар билан гаплашдим. Улар турнир давомида чалғимасликлари учун ортиқча безовта қилмадим, бироқ мусобақани тарк этганлар билан мазмунли суҳбатлар ўтказдик. Шунингдек, базада ишлайдиган ходимлар билан ҳам яқиндан танишдим. Бизнинг мақсадимиз — футболчилар ўзларининг энг юқори даражасини кўрсата оладиган ижобий муҳитни яратиш", — дея қўшимча қилди Ираола.
Ливерпул мухлислари учун бу баёнотлар жамоанинг янги даврга жиддий тайёргарлик кўраётганидан нишонадир. Англия Премер-лигаси ва Европа майдонларидаги шиддатли рақобат фонида, Ираола бошчилигидаги янги лойиҳа қанчалик муваффақиятли бўлишини яқин ойлардаги натижалар кўрсатади.
…