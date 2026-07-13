Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот берди

·21·Спорт
Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот берди

Ливерпул жамоасининг янги бош мураббийи Андони Ираола мерсисайдликлар бошқарувини қўлга олганидан сўнг илк бор ОАВ вакиллари билан учрашди. Мутахассис клубнинг трансфер стратегияси ва ёзги режалари ҳақида тўхталиб, жамоа таркибини кучайтириш бўйича ишлар қизғин давом этаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мавсумлар оралиғида жамоа сафига қўшилган Виктор Муноз ва Жеремй Жакқует трансферларидан сўнг, кўпчилик Ливерпулнинг фаоллиги пасайишини кутган эди. Бироқ Ираола жамоанинг барча фронтларда рақобатбардош бўлиши учун яна янги номлар кераклигини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти ва скаутлар хизмати ҳозирда бир неча йўналишда музокаралар олиб бормоқда.

Трансфер бозори ва мураббийнинг иштироки

Андони Ираола АХА ўқув-машғулот марказида берган интервюсида мураббий сифатида янги ўйинчиларни машғулотларнинг илк куниданоқ кўришни исташини яширмади. "Биз аллақачон икки нафар футболчи билан шартнома имзоладик, аммо таркибни янада кенгайтиришимиз зарурлигини яхши биламиз. Ҳозирда шу устида ишлаяпмиз. Мураббий сифатида барча футболчилар биринчи кундан ёнимда бўлишини хоҳлардим, лекин трансфер бозори қоидалари бироз бошқача эканини тушунаман", — деди мутахассис.

Шуниси эътиборлики, Ираола фақатгина спорт директори тақдим этган вариантларни кутиб ўтирмасдан, селекция жараёнида бевосита иштирок этмоқда. У жамоа фалсафасига мос келадиган профилдаги ўйинчиларни танлашда ўз тавсияларини бермоқда. Бу эса Ливерпулнинг келгуси мавсумда янада тажовузкор ва тизимли футбол кўрсатиш ниятида эканидан далолат беради.

Жамоавий муҳит ва футболчилар билан алоқа

Янги мураббий трансферлардан ташқари, мавжуд таркиб билан алоқаларни йўлга қўйишга ҳам улгурган. У 2026-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган Ливерпул аъзолари билан доимий мулоқотда бўлиб турганини маълум қилди. Ираола турнирдан чиқиб кетган ва ҳозирда таътилда бўлган ўйинчиларнинг руҳан тикланиши учун шароит яратиш муҳимлигини қайд этди.

"Мен Жаҳон чемпионатида қатнашган йигитлар билан гаплашдим. Улар турнир давомида чалғимасликлари учун ортиқча безовта қилмадим, бироқ мусобақани тарк этганлар билан мазмунли суҳбатлар ўтказдик. Шунингдек, базада ишлайдиган ходимлар билан ҳам яқиндан танишдим. Бизнинг мақсадимиз — футболчилар ўзларининг энг юқори даражасини кўрсата оладиган ижобий муҳитни яратиш", — дея қўшимча қилди Ираола.

Ливерпул мухлислари учун бу баёнотлар жамоанинг янги даврга жиддий тайёргарлик кўраётганидан нишонадир. Англия Премер-лигаси ва Европа майдонларидаги шиддатли рақобат фонида, Ираола бошчилигидаги янги лойиҳа қанчалик муваффақиятли бўлишини яқин ойлардаги натижалар кўрсатади.

ЛиверпулАндони ИраолаТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилди“Машъал”да янги давр: Сергей Лушан жамоани қабул қилдиБугун, 17:43Педро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиПедро Порро ва Ламине Ямал ҳамкорлиги: Испания терма жамоасининг янги қуролиБугун, 17:32Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Бугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятАнглия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди