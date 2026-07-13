Тошкентда ер нархи пасайди, квартиралар эса қимматлашишда давом этмоқда
Марказий банк 2026 йилнинг биринчи чораги бўйича Тошкентдаги ер участкалари нархига оид таҳлилни эълон қилди. Унга кўра, пойтахтда ер нархи пасайган, кўп қаватли уйлар бозорида эса қимматлашиш давом этган.
Биринчи чоракда Тошкентда 1 сотих ернинг ўртача нархи 301 млн сўмни ташкил этди. Бу 2025 йил бошидаги кўрсаткичдан 6,4 фоизга кам. Шунингдек, нархлар 2024 йилда қайд этилган юқори даражадан ҳам сезиларли паст бўлган. Ўша вақтда 1 сотих ер ўртача 380 млн сўмгача баҳоланган.
Марказий банк ер нархининг пасайишини марказдан узоқроқ ҳудудларда сотувга чиқарилаётган участкалар сони кўпайгани билан изоҳламоқда. Таклиф ортиши бозордаги ўртача нархга таъсир қилган.
Шу билан бирга, квартиралар бозорида тескари ҳолат кузатилмоқда. Март ойида янги қурилган уйлар нархи доллар ҳисобида 8,1 фоизга, иккиламчи бозордаги квартиралар эса 9,4 фоизга қимматлашган.
Таҳлилга кўра, ер участкалари бозорида таклиф кўпайгани нархларни пасайтирмоқда. Кўп қаватли уйлар сегментида эса талаб юқори сақланаётгани сабаб нархлар ўсишда давом этмоқда.
…