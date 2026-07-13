Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида ошхона жиҳозлари оламидаги навбатдаги инновацияси — Mijia Смарт Теа Бар Pro қурилмасини намойиш этди. Бу шунчаки электр чойнак эмас, балки чой дамлаш жараёнини тўлиқ автоматлаштирадиган ва замонавий ақлли уй тизимига интеграция қилинган кўп функцияли станциядир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма Mijia брендига хос бўлган минималистик оқ рангда ишланган бўлиб, унинг корпусида 2,8 дюймли рангли сенсорли дисплей жойлашган. Фойдаланувчилар станцияни нафақат экран орқали, балки Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида ҳам бошқаришлари мумкин. Бу эса ошхонадаги кундалик юмушларни янада осонлаштиришга хизмат қилади.
Икки зонали сув узатиш тизими ва тезкор иситишMijia Смарт Теа Бар Pro моделининг асосий техник устунлиги унинг икки контурли сув узатиш тизимидир. Биринчи контур сувни бир неча сония ичида қайнатиб беришга мўлжалланган бўлса, иккинчи контур бевосита чой дамлаш жараёни учун масъулдир. ixbt.com маълумотларига кўра, қурилма сувни бор-йўғи 15 сонияда қайнатиш қувватига эга, иссиқ сув эса режим танлангандан кейин 3 сония ўтиб узатила бошлайди.
Қурилма 5,5 литр ҳажмли катта сув резервуари билан жиҳозланган бўлиб, у беш хил ҳарорат режими ва тўрт хил порция ҳажмини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчига турли хил чой навларини (кўк чой, қора чой ёки ўтли дамламалар) айнан керакли ҳароратда тайёрлаш имконини беради.
Гигиена ва қўшимча имкониятларXiaomi муҳандислари чой ичиш маданиятига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, тўпламга 1,2 литрли чойнак ва меҳмонлар учун алоҳида идишни ҳам киритишган. Шунингдек, станцияда идиш-товоқлар ва чой аксессуарларини сақлаш учун 10 литрли махсус бўлинма мавжуд. Энг муҳими, ушбу бўлинма ички стерилизация модули билан жиҳозланган бўлиб, у идишларнинг доимий тозалигини таъминлайди.
Ўзбекистон бозорида Xiaomi брендининг ошхона жиҳозлари, хусусан, ақлли чойнаклари жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу профессионал чой станцияси ҳам тез орада ҳамюртларимиз эътиборини тортиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилманинг нархи тахминан 150 доллар атрофида экани маълум қилинган.
Mijia Смарт Теа Бар Pro қурилмасининг асосий хусусиятлари:
- 2,8 дюймли сенсорли бошқарув экрани;
- Хиао Аи овозли ёрдамчиси билан ишлаш имконияти;
- 15 сонияда сувни қайнатиш ва 3 сонияда иссиқ сув узатиш;
- 10 литрли стерилизация бўлинмаси;
- 5,5 литрли умумий сув сиғими.
…