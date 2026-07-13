Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг Ёупин краудфандинг платформасида ошхона жиҳозлари оламидаги навбатдаги инновацияси — Mijia Смарт Теа Бар Pro қурилмасини намойиш этди. Бу шунчаки электр чойнак эмас, балки чой дамлаш жараёнини тўлиқ автоматлаштирадиган ва замонавий ақлли уй тизимига интеграция қилинган кўп функцияли станциядир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма Mijia брендига хос бўлган минималистик оқ рангда ишланган бўлиб, унинг корпусида 2,8 дюймли рангли сенсорли дисплей жойлашган. Фойдаланувчилар станцияни нафақат экран орқали, балки Хиао Аи овозли ёрдамчиси ёрдамида ҳам бошқаришлари мумкин. Бу эса ошхонадаги кундалик юмушларни янада осонлаштиришга хизмат қилади.

Икки зонали сув узатиш тизими ва тезкор иситиш

Mijia Смарт Теа Бар Pro моделининг асосий техник устунлиги унинг икки контурли сув узатиш тизимидир. Биринчи контур сувни бир неча сония ичида қайнатиб беришга мўлжалланган бўлса, иккинчи контур бевосита чой дамлаш жараёни учун масъулдир. ixbt.com маълумотларига кўра, қурилма сувни бор-йўғи 15 сонияда қайнатиш қувватига эга, иссиқ сув эса режим танлангандан кейин 3 сония ўтиб узатила бошлайди.

Қурилма 5,5 литр ҳажмли катта сув резервуари билан жиҳозланган бўлиб, у беш хил ҳарорат режими ва тўрт хил порция ҳажмини қўллаб-қувватлайди. Бу фойдаланувчига турли хил чой навларини (кўк чой, қора чой ёки ўтли дамламалар) айнан керакли ҳароратда тайёрлаш имконини беради.

Гигиена ва қўшимча имкониятлар

Xiaomi муҳандислари чой ичиш маданиятига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, тўпламга 1,2 литрли чойнак ва меҳмонлар учун алоҳида идишни ҳам киритишган. Шунингдек, станцияда идиш-товоқлар ва чой аксессуарларини сақлаш учун 10 литрли махсус бўлинма мавжуд. Энг муҳими, ушбу бўлинма ички стерилизация модули билан жиҳозланган бўлиб, у идишларнинг доимий тозалигини таъминлайди.

Ўзбекистон бозорида Xiaomi брендининг ошхона жиҳозлари, хусусан, ақлли чойнаклари жуда оммабоп эканлигини ҳисобга олсак, ушбу профессионал чой станцияси ҳам тез орада ҳамюртларимиз эътиборини тортиши шубҳасиз. Ҳозирча қурилманинг нархи тахминан 150 доллар атрофида экани маълум қилинган.

Mijia Смарт Теа Бар Pro қурилмасининг асосий хусусиятлари:

  • 2,8 дюймли сенсорли бошқарув экрани;
  • Хиао Аи овозли ёрдамчиси билан ишлаш имконияти;
  • 15 сонияда сувни қайнатиш ва 3 сонияда иссиқ сув узатиш;
  • 10 литрли стерилизация бўлинмаси;
  • 5,5 литрли умумий сув сиғими.
Янги маҳсулотнинг расмий савдолари 20-июльдан бошланиши режалаштирилган. Ушбу қурилма нафақат уйлар, балки замонавий офислар учун ҳам чой тайёрлаш жараёнини янги босқичга олиб чиқувчи қулай ечим бўлиши кутилмоқда.

XiaomiMijiaАқлли УйТехнологияЧой Станцияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиХитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатламиБугун, 16:59Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиSpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиБугун, 15:28Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиЎзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиБугун, 14:59S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди