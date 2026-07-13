Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатлами
Хитойлик муҳандислар кўп маротаба ишлатиладиган ракета ва космик аппаратларни яратиш йўлидаги энг катта тўсиқлардан бири — ҳаддан ташқари юқори ҳарорат муаммосини ҳал қилишга яқинлашди. Лонгжиа Аэроспасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги иссиқлик изоляцияси материаллари космик кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган экстремал шароитларда ҳам қурилманинг бутунлигини таъминлашга қодир. Бу кашфиёт нафақат Хитойнинг космик дастури, балки бутун дунё аэрокосмик саноати учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда кўп марта фойдаланиладиган ракеталарни яратишда асосий қийинчилик уларнинг ташқи қобиғини ҳимоя қилиш билан боғлиқ. Атмосферанинг зич қатламларидан ўтаётганда ишқаланиш натижасида ҳосил бўладиган улкан иссиқлик оддий металларни бир неча сония ичида эритиб юборади. ixbt.com маълумотига кўра, Лонгжиа Аэроспасе муҳандислари яратган янги қаттиқ изоляция плиткалари 1500 °К даражагача бўлган ҳароратга бардош беради. Энг ҳайратланарлиси шундаки, ушбу материалнинг бир томонига очиқ олов билан ишлов берилганда ҳам, унинг тескари томонини қўл билан ушлаб туриш мумкин.
Технологик хилма-хиллик ва кенг қамровли ҳимояКомпания мутахассислари фақат битта турдаги материал билан чекланиб қолмасдан, аэрокосмик соҳа учун 16 турдаги маҳсулотдан иборат комплекс ҳимоя тизимини ишлаб чиқди. Ушбу тизим тўртта асосий тоифани ўз ичига олади:
- Қаттиқ иссиқлик изоляцияси плиткалари;
- Эгилувчан иссиқлик изоляцияси кигизлари;
- Енгил вазнли абляцион материаллар;
- Фаза ўзгаришига асосланган терморегуляция қатламлари.
Хитойнинг ушбу ютуғи глобал космик пойгада муҳим ўрин тутади. Аввалроқ Хитой ўзининг ташувчи ракетасининг биринчи поғонасини муваффақиятли тарзда ерга қайтариб қўндиришга эришган эди. Янги иссиқлик ҳимояси технологияси эса бундай парвозларни янада хавфсиз ва арзонроқ қилишга хизмат қилади. Чунки ракета қисмларини ҳар бир парвоздан сўнг алмаштирмасдан, уларни қайта-қайта ишлатиш имконияти кенгаяди.
Экспертларнинг таъкидлашича, Лонгжиа Аэроспасе ишланмалари коинотга юк чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Агар материаллар 2500 даражали иссиқликда ўз хусусиятларини йўқотмаса, бу космик кемаларнинг хизмат муддатини бир неча баробар узайтиради. Мазкур технология яқин келажакда Хитойнинг Ой ва Марсга бўладиган миссияларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда, бу эса коинотни ўрганишда янги уфқлар очади.
…