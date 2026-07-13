Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатлами

·17·Техно
Хитой коинот технологияларида инқилоб қилди: 2500 даражага чидамли янги ҳимоя қатлами

Хитойлик муҳандислар кўп маротаба ишлатиладиган ракета ва космик аппаратларни яратиш йўлидаги энг катта тўсиқлардан бири — ҳаддан ташқари юқори ҳарорат муаммосини ҳал қилишга яқинлашди. Лонгжиа Аэроспасе компанияси томонидан ишлаб чиқилган янги иссиқлик изоляцияси материаллари космик кема атмосферага қайта киришда юзага келадиган экстремал шароитларда ҳам қурилманинг бутунлигини таъминлашга қодир. Бу кашфиёт нафақат Хитойнинг космик дастури, балки бутун дунё аэрокосмик саноати учун янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда кўп марта фойдаланиладиган ракеталарни яратишда асосий қийинчилик уларнинг ташқи қобиғини ҳимоя қилиш билан боғлиқ. Атмосферанинг зич қатламларидан ўтаётганда ишқаланиш натижасида ҳосил бўладиган улкан иссиқлик оддий металларни бир неча сония ичида эритиб юборади. ixbt.com маълумотига кўра, Лонгжиа Аэроспасе муҳандислари яратган янги қаттиқ изоляция плиткалари 1500 °К даражагача бўлган ҳароратга бардош беради. Энг ҳайратланарлиси шундаки, ушбу материалнинг бир томонига очиқ олов билан ишлов берилганда ҳам, унинг тескари томонини қўл билан ушлаб туриш мумкин.

Технологик хилма-хиллик ва кенг қамровли ҳимоя

Компания мутахассислари фақат битта турдаги материал билан чекланиб қолмасдан, аэрокосмик соҳа учун 16 турдаги маҳсулотдан иборат комплекс ҳимоя тизимини ишлаб чиқди. Ушбу тизим тўртта асосий тоифани ўз ичига олади:

  • Қаттиқ иссиқлик изоляцияси плиткалари;
  • Эгилувчан иссиқлик изоляцияси кигизлари;
  • Енгил вазнли абляцион материаллар;
  • Фаза ўзгаришига асосланган терморегуляция қатламлари.
Ушбу маҳсулотлар мажмуаси 700 °К дан 2500 °К гача бўлган кенг диапазондаги ҳароратларда барқарор ишлай олади. Бундай юқори чидамлилик кўрсаткичи нафақат ташувчи ракеталар, балки тижорий сунъий йўлдошлар, кўп марта ишлатиладиган космик кемалар ва узоқ коинотни тадқиқ қилишга мўлжалланган ускуналар учун ҳам жуда муҳимдир.

Хитойнинг ушбу ютуғи глобал космик пойгада муҳим ўрин тутади. Аввалроқ Хитой ўзининг ташувчи ракетасининг биринчи поғонасини муваффақиятли тарзда ерга қайтариб қўндиришга эришган эди. Янги иссиқлик ҳимояси технологияси эса бундай парвозларни янада хавфсиз ва арзонроқ қилишга хизмат қилади. Чунки ракета қисмларини ҳар бир парвоздан сўнг алмаштирмасдан, уларни қайта-қайта ишлатиш имконияти кенгаяди.

Экспертларнинг таъкидлашича, Лонгжиа Аэроспасе ишланмалари коинотга юк чиқариш таннархини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Агар материаллар 2500 даражали иссиқликда ўз хусусиятларини йўқотмаса, бу космик кемаларнинг хизмат муддатини бир неча баробар узайтиради. Мазкур технология яқин келажакда Хитойнинг Ой ва Марсга бўладиган миссияларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда, бу эса коинотни ўрганишда янги уфқлар очади.

ХитойКоинотРакетаТехнологияЛонгжиа Аэроспасе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиXiaomi компанияси ақлли Mijia Смарт Теа Бар Pro чой станциясини тақдим этдиБугун, 17:29Max миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида Аэрофлот авиачипталарини сотиб олиш имконияти яратилдиБугун, 15:59SpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиSpaceX Starship учун янгиланган улкан тутқичлар механизмини намойиш этдиБугун, 15:28Ўзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиЎзбекистоннинг Max мессенжерида каналларга изоҳ қолдириш функцияси ишга тушдиБугун, 14:59S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди