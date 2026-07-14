15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·62·Иқтисодиёт
15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

15 июль куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Гарантбанк — 12 080 сўм.
• МКБанк — 12 070 сўм.
• НБУ — 12 070 сўм.
Трастбанк — 12 070 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Асиа Аллиансе Банк — 12 100 сўм.
Anorбанк — 12 105 сўм.
• Асакабанк — 12 130 сўм.
• Туронбанк — 12 130 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

ГарантбанкАсакабанкAnorбанкТрастбанкТуронбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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