15 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Гарантбанк — 12 080 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 100 сўм.
15 июль куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Гарантбанк — 12 080 сўм.
• МКБанк — 12 070 сўм.
• НБУ — 12 070 сўм.
• Трастбанк — 12 070 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асиа Аллиансе Банк — 12 100 сўм.
• Anorбанк — 12 105 сўм.
• Асакабанк — 12 130 сўм.
• Туронбанк — 12 130 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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