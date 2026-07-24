Жасурбек Мавлонов ва Гулинурнинг янги дуэт таронаси барчанинг кўнглидан жой олди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жасурбек Мавлонов ва Гулинур ҳамкорликда янги тарона ижро қилди. "Ота-онам" деб номланган қўшиқ тақдим этилганидан сўнг қисқа фурсат ичида мухлислар орасида қизиқиш уйғотди.
Дуэт учун алоҳида видеоклип ҳам суратга олинган. Қўшиқ ва клипда ота-онага меҳр, миннатдорлик ва фарзандлик туйғулари асосий мавзу сифатида акс этган.
Ижтимоий тармоқларда қолдирилган изоҳларда тингловчилар икки хонанданинг ижросини маъқулламоқда. Айрим мухлислар қўшиқнинг мазмуни таъсирли чиққанини қайд этган бўлса, бошқалар Жасурбек Мавлонов ва Гулинурдан яна янги дуэтлар кутишини билдирган.
Ҳозирда "Ота-онам" клипи ва қўшиғи турли саҳифаларда улашилиб, тингловчилар орасида муҳокама қилинмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…