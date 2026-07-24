Реал Мадрид таркибида катта ўзгаришлар: Чуамени ва Камавинга жамоани тарк этиши мумкин
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси якунига қадар ўз таркибида жиддий ислоҳотларни амалга ошириши кутилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, "Қироллик клуби" раҳбарияти жамоанинг таянч ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени сотувга қўйишга тайёр. Ушбу қарор клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва янги трансферлар учун жой бўшатиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган хабарга кўра, франциялик иқтидорли футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда. Манчестерликлар ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Чуамени номзодини асосий нишон сифатида кўриб чиқмоқда. Агар томонлар келишувга эришса, бу жорий ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бирига айланиши мумкин.
Шу билан бирга, Мадриднинг яна бир француз легионери Эдуардо Камавинга ҳам босим остида қолмоқда. Таниқли инсайдер Николо Счира маълумотларига кўра, ярим ҳимоячи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиши шарт. Акс ҳолда, клуб раҳбарияти уни ҳам трансфер рўйхатига киритишни режалаштирган. Ҳозирча мураббийлар штаби унга имконият бериш ниятида, бироқ якуний қарор футболчининг жисмоний ҳолати ва ўйинига боғлиқ бўлади.
Европанинг бошқа грандларидаги трансфер ҳаракатлариТрансфер бозоридаги қизғин жараёнлар фақатгина Мадрид билан чекланиб қолмаяпти. Fabrizio Romano хабар беришича, Италиянинг Интер ва Англиянинг Тоттенхем клублари ҳимоячи Кути Ромеро борасида музокараларни давом эттирмоқда. Аргентиналик футболчи Лондон клубини тарк этишга яқин турибди, чунки Тоттенхем аллақачон унинг ўрнига янги ҳимоячиларни жалб қилиб бўлган.
Испаниянинг Барселона клуби ҳам Ромеронинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, каталонияликлар молиявий чекловлар сабабли ҳозирча расмий таклиф билан чиқа олмайди. Sport нашрининг ёзишича, Барселона ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун Аймерик Лапорте номзодига ҳам қизиқиш билдирмоқда, аммо бу трансфер амалга ошиши учун жамоа аввал бир нечта амалдаги ҳимоячиларини сотиб юбориши лозим.
Италия футболида эса Наполи спорт директори Гиованни Манна жамоанинг келажакдаги режалари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку каби юлдузлар ҳозирча ўз жамоаларида қолади. Айниқса, Де Бруйненинг Наполи собиқ устози Антонио Конте ҳақидаги фикрлари клуб раҳбариятида бироз норозилик уйғотган бўлса-да, музокаралар эшиги ҳали ёпилмаган.
Goal.com нашри хабарига кўра, Кевин Де Бруйненинг амалдаги шартномаси тугашига яна бир йил бор. Футболчи таътилдан қайтгач, унинг келажаги борасида якуний қарор қабул қилиниши кутилмоқда. Европа футболидаги ушбу трансфер янгиликлари яқин ҳафталар ичида жамоалар таркибида туб ўзгаришлар юз беришидан далолат бермоқда.
…