Реал Мадрид таркибида катта ўзгаришлар: Чуамени ва Камавинга жамоани тарк этиши мумкин

·71·Спорт
Реал Мадрид таркибида катта ўзгаришлар: Чуамени ва Камавинга жамоани тарк этиши мумкин

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ёзги трансфер ойнаси якунига қадар ўз таркибида жиддий ислоҳотларни амалга ошириши кутилмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, "Қироллик клуби" раҳбарияти жамоанинг таянч ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени сотувга қўйишга тайёр. Ушбу қарор клубнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва янги трансферлар учун жой бўшатиш истаги билан изоҳланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган хабарга кўра, франциялик иқтидорли футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби томонидан жиддий қизиқиш билдирилмоқда. Манчестерликлар ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Чуамени номзодини асосий нишон сифатида кўриб чиқмоқда. Агар томонлар келишувга эришса, бу жорий ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бирига айланиши мумкин.

Шу билан бирга, Мадриднинг яна бир француз легионери Эдуардо Камавинга ҳам босим остида қолмоқда. Таниқли инсайдер Николо Счира маълумотларига кўра, ярим ҳимоячи мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатиши шарт. Акс ҳолда, клуб раҳбарияти уни ҳам трансфер рўйхатига киритишни режалаштирган. Ҳозирча мураббийлар штаби унга имконият бериш ниятида, бироқ якуний қарор футболчининг жисмоний ҳолати ва ўйинига боғлиқ бўлади.

Европанинг бошқа грандларидаги трансфер ҳаракатлари

Трансфер бозоридаги қизғин жараёнлар фақатгина Мадрид билан чекланиб қолмаяпти. Fabrizio Romano хабар беришича, Италиянинг Интер ва Англиянинг Тоттенхем клублари ҳимоячи Кути Ромеро борасида музокараларни давом эттирмоқда. Аргентиналик футболчи Лондон клубини тарк этишга яқин турибди, чунки Тоттенхем аллақачон унинг ўрнига янги ҳимоячиларни жалб қилиб бўлган.

Испаниянинг Барселона клуби ҳам Ромеронинг атрофидаги вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ, каталонияликлар молиявий чекловлар сабабли ҳозирча расмий таклиф билан чиқа олмайди. Sport нашрининг ёзишича, Барселона ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун Аймерик Лапорте номзодига ҳам қизиқиш билдирмоқда, аммо бу трансфер амалга ошиши учун жамоа аввал бир нечта амалдаги ҳимоячиларини сотиб юбориши лозим.

Италия футболида эса Наполи спорт директори Гиованни Манна жамоанинг келажакдаги режалари ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукаку каби юлдузлар ҳозирча ўз жамоаларида қолади. Айниқса, Де Бруйненинг Наполи собиқ устози Антонио Конте ҳақидаги фикрлари клуб раҳбариятида бироз норозилик уйғотган бўлса-да, музокаралар эшиги ҳали ёпилмаган.

Goal.com нашри хабарига кўра, Кевин Де Бруйненинг амалдаги шартномаси тугашига яна бир йил бор. Футболчи таътилдан қайтгач, унинг келажаги борасида якуний қарор қабул қилиниши кутилмоқда. Европа футболидаги ушбу трансфер янгиликлари яқин ҳафталар ичида жамоалар таркибида туб ўзгаришлар юз беришидан далолат бермоқда.

Реал МадридМанчестер ЮнайтедТрансферларБарселонаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди