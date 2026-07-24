Samsung Galaxy З Fold8: Букланувчи экран технологиясида инқилобий ўзгаришлар кутилмоқда

·83·Техно
Samsung Galaxy З Fold8: Букланувчи экран технологиясида инқилобий ўзгаришлар кутилмоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги букланувчи смартфони — Galaxy Z Fold8 моделида экран сифатини тубдан яхшилашни мақсад қилган. Соҳа экспертлари ва нуфузли инсайдерларнинг таъкидлашича, янги қурилма букланувчи дисплейларга хос бўлган энг катта камчиликлардан бирини бартараф этиб, фойдаланувчиларга мутлақо янги тажриба тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли техно-блогер Ice Universe маълумотларига кўра, Galaxy Z Fold8 дисплейи ўзидан олдинги моделлардан нафақат букланиш чизиғининг деярли кўринмаслиги, балки умумий қаттиқлиги билан ҳам ажралиб туради. Қурилмани очилган ҳолатда ишлатганда, у эгилувчан панел эмас, балки анъанавий планшетларнинг қаттиқ ва текис экранини эслатади. Бу эса букланувчи смартфонлар бозорида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.

Титан қатлам ва мустаҳкамланган УТГ ойнаси

Ушбу натижага эришиш учун Samsung муҳандислари икки муҳим технологик ечимни жорий этишган. Биринчидан, дисплей остига махсус титан таянч пластинаси ўрнатилган. Титан ўзининг енгиллиги ва ўта мустаҳкамлиги билан маълум бўлиб, у экраннинг ички тузилмасини сезиларли даражада барқарорлаштиради. Бу ечим дисплейни турли бурчаклардан қараганда ҳам текис кўринишини таъминлайди.

Иккинчи муҳим янгилик — бу УТГ (Ultra Тин Гласс) ёки ўта юпқа шиша қатламининг қалинлиги икки бараварга оширилганидир. Шишанинг қалинлашиши дисплейнинг механик чидамлилигини ошириш билан бирга, бармоқ билан босгандаги эластиклик ҳиссини камайтиради. Натижада экран юзаси анъанавий смартфонлардаги каби қаттиқ ва силлиқ бўлади.

Ҳозирги кунда бозордаги кўплаб букланувчи қурилмаларда, ҳатто букланиш чизиғидан узоқроқ қисмларда ҳам маълум бир ёруғлик остида кичик тўлқинлар ёки нотекисликлар кўзга ташланади. Galaxy Z Fold8 моделида эса ушбу муаммо тўлиқ ҳал этилган. Инсайдернинг таъкидлашича, янги модел Oppo Финд N6 ва Vivo Х Fold6 каби рақобатчилари билан солиштирилганда ҳам сезиларли даражада устунликка эга.

Бозордаги энг сифатли дисплей

Техник жиҳатдан Galaxy Z Fold8 бозордаги энг сифатли эгилувчан экран билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ранг узатиш аниқлиги ва ёрқинлик кўрсаткичлари бўйича ҳам қурилма етакчи ўринга чиқиши айтилмоқда. Бу эса нафақат контент томоша қилиш, балки профессионал вазифаларни бажаришда ҳам катта қулайлик яратади.

Samsung компаниясининг ушбу қадами букланувчи смартфонлар сегментидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Агар Galaxy Z Fold8 ҳақиқатан ҳам планшет даражасидаги текис ва мустаҳкам экранни тақдим эта олса, бу кўплаб консерватив фойдаланувчиларнинг букланувчи қурилмаларга бўлган ишончини ошириши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган.

SamsungGalaxy Z Fold8ТехнологияСмартфонДисплей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб