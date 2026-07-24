Samsung Galaxy З Fold8: Букланувчи экран технологиясида инқилобий ўзгаришлар кутилмоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг навбатдаги букланувчи смартфони — Galaxy Z Fold8 моделида экран сифатини тубдан яхшилашни мақсад қилган. Соҳа экспертлари ва нуфузли инсайдерларнинг таъкидлашича, янги қурилма букланувчи дисплейларга хос бўлган энг катта камчиликлардан бирини бартараф этиб, фойдаланувчиларга мутлақо янги тажриба тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли техно-блогер Ice Universe маълумотларига кўра, Galaxy Z Fold8 дисплейи ўзидан олдинги моделлардан нафақат букланиш чизиғининг деярли кўринмаслиги, балки умумий қаттиқлиги билан ҳам ажралиб туради. Қурилмани очилган ҳолатда ишлатганда, у эгилувчан панел эмас, балки анъанавий планшетларнинг қаттиқ ва текис экранини эслатади. Бу эса букланувчи смартфонлар бозорида янги стандартларни белгилаши кутилмоқда.
Титан қатлам ва мустаҳкамланган УТГ ойнасиУшбу натижага эришиш учун Samsung муҳандислари икки муҳим технологик ечимни жорий этишган. Биринчидан, дисплей остига махсус титан таянч пластинаси ўрнатилган. Титан ўзининг енгиллиги ва ўта мустаҳкамлиги билан маълум бўлиб, у экраннинг ички тузилмасини сезиларли даражада барқарорлаштиради. Бу ечим дисплейни турли бурчаклардан қараганда ҳам текис кўринишини таъминлайди.
Иккинчи муҳим янгилик — бу УТГ (Ultra Тин Гласс) ёки ўта юпқа шиша қатламининг қалинлиги икки бараварга оширилганидир. Шишанинг қалинлашиши дисплейнинг механик чидамлилигини ошириш билан бирга, бармоқ билан босгандаги эластиклик ҳиссини камайтиради. Натижада экран юзаси анъанавий смартфонлардаги каби қаттиқ ва силлиқ бўлади.
Ҳозирги кунда бозордаги кўплаб букланувчи қурилмаларда, ҳатто букланиш чизиғидан узоқроқ қисмларда ҳам маълум бир ёруғлик остида кичик тўлқинлар ёки нотекисликлар кўзга ташланади. Galaxy Z Fold8 моделида эса ушбу муаммо тўлиқ ҳал этилган. Инсайдернинг таъкидлашича, янги модел Oppo Финд N6 ва Vivo Х Fold6 каби рақобатчилари билан солиштирилганда ҳам сезиларли даражада устунликка эга.
Бозордаги энг сифатли дисплейТехник жиҳатдан Galaxy Z Fold8 бозордаги энг сифатли эгилувчан экран билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ранг узатиш аниқлиги ва ёрқинлик кўрсаткичлари бўйича ҳам қурилма етакчи ўринга чиқиши айтилмоқда. Бу эса нафақат контент томоша қилиш, балки профессионал вазифаларни бажаришда ҳам катта қулайлик яратади.
Samsung компаниясининг ушбу қадами букланувчи смартфонлар сегментидаги рақобатни янада кучайтириши шубҳасиз. Агар Galaxy Z Fold8 ҳақиқатан ҳам планшет даражасидаги текис ва мустаҳкам экранни тақдим эта олса, бу кўплаб консерватив фойдаланувчиларнинг букланувчи қурилмаларга бўлган ишончини ошириши мумкин. Ҳозирча қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи ҳақида аниқ маълумотлар очиқланмаган.
…