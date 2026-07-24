Япония Мориясуни қолдирди: унинг вориси ҳам маълум бўлди
Япония футбол ассоциацияси миллий жамоа бош мураббийи Ҳажиме Мориясу билан ҳамкорликни давом эттиришга қарор қилди. Мутахассис 2027 йил бошида ўтказиладиган Осиё кубоги якунлангунига қадар терма жамоани бошқаради.
Шу билан бирга, JFA Мориясудан кейин лавозимни ким эгаллашини ҳам олдиндан белгилаб қўйди. Миллий жамоадаги мураббийлар алмашинуви босқичма-босқич амалга оширилади.
Мориясу Осиё кубогигача ишлайди
Япония футбол ассоциациясининг расмий маълумотига кўра, Ҳажиме Мориясу 2027 йил январ–февраль ойларида ўтадиган Осиё кубоги якунига қадар бош мураббийлик лавозимида қолади.
Шу тариқа, мутахассис навбатдаги йирик қитъа мусобақасида ҳам Япония терма жамоасига раҳбарлик қилади.
Ассоциациянинг бу қарори жамоада кескин ўзгариш қилмасдан, кейинги мусобақага амалдаги мураббий билан тайёргарлик кўриш режаси танланганини кўрсатади.
Мориясудан кейин жамоани ким бошқаради?
Осиё кубогидан сўнг Япония миллий жамоаси бош мураббийлиги Го Оивага топширилади.
У ҳозирда мамлакатнинг 21 ёшгача бўлган терма жамоасини бошқармоқда. JFA режасига кўра, Оива маълум муддат давомида бир вақтнинг ўзида икки лавозимда фаолият юритади.
Мураббий
Лавозими
Режалаштирилган муддат
Ҳажиме Мориясу
Япония миллий жамоаси бош мураббийи
2027 йилги Осиё кубоги якунигача
Го Оива
Япония U21 ва кейинчалик миллий жамоа мураббийи
Осиё кубогидан кейин
Бу қарор ёшлар терма жамоаси билан ишлаётган мутахассисни асосий жамоага босқичма-босқич олиб ўтиш имконини беради.
Жаҳон чемпионатидаги натижа қандай бўлди?
Япония сўнгги Жаҳон чемпионатида F гуруҳида иштирок этиб, учрашувлар якунида 5 очко тўплади.
Жамоа гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига йўл олди. Бироқ 1/16 финалда Бразилияга қарши баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
Мазкур натижага қарамай, футбол ассоциацияси Мориясуга яна бир йирик мусобақада жамоани бошқариш имкониятини беришга қарор қилди.
Японияда мураббийлар алмашинуви олдиндан режалаштирилди
Кўплаб терма жамоаларда мураббийлар алмашинуви натижалардан кейин шошилинч равишда амалга оширилади. Япония эса кейинги бош мураббийни олдиндан белгилаб, ўтиш жараёнини тизимли ташкил қилиш йўлини танлади.
Энди Мориясу олдидаги асосий вазифа — Осиё кубогида юқори натижа қайд этиш. Го Оива эса миллий жамоани қабул қилиб олишга тайёргарлик кўриш билан бирга, U21 жамоасидаги ишини ҳам давом эттиради.
Сизнингча, Япония Мориясуни Осиё кубогигача қолдириб тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…