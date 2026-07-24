Япония Мориясуни қолдирди: унинг вориси ҳам маълум бўлди

·42·Спорт
Япония Мориясуни қолдирди: унинг вориси ҳам маълум бўлди

Япония футбол ассоциацияси миллий жамоа бош мураббийи Ҳажиме Мориясу билан ҳамкорликни давом эттиришга қарор қилди. Мутахассис 2027 йил бошида ўтказиладиган Осиё кубоги якунлангунига қадар терма жамоани бошқаради.

Шу билан бирга, JFA Мориясудан кейин лавозимни ким эгаллашини ҳам олдиндан белгилаб қўйди. Миллий жамоадаги мураббийлар алмашинуви босқичма-босқич амалга оширилади.

Мориясу Осиё кубогигача ишлайди

Япония футбол ассоциациясининг расмий маълумотига кўра, Ҳажиме Мориясу 2027 йил январ–февраль ойларида ўтадиган Осиё кубоги якунига қадар бош мураббийлик лавозимида қолади.

Шу тариқа, мутахассис навбатдаги йирик қитъа мусобақасида ҳам Япония терма жамоасига раҳбарлик қилади.

Ассоциациянинг бу қарори жамоада кескин ўзгариш қилмасдан, кейинги мусобақага амалдаги мураббий билан тайёргарлик кўриш режаси танланганини кўрсатади.

Мориясудан кейин жамоани ким бошқаради?

Осиё кубогидан сўнг Япония миллий жамоаси бош мураббийлиги Го Оивага топширилади.

У ҳозирда мамлакатнинг 21 ёшгача бўлган терма жамоасини бошқармоқда. JFA режасига кўра, Оива маълум муддат давомида бир вақтнинг ўзида икки лавозимда фаолият юритади.

Мураббий

Лавозими

Режалаштирилган муддат

Ҳажиме Мориясу

Япония миллий жамоаси бош мураббийи

2027 йилги Осиё кубоги якунигача

Го Оива

Япония U21 ва кейинчалик миллий жамоа мураббийи

Осиё кубогидан кейин

Бу қарор ёшлар терма жамоаси билан ишлаётган мутахассисни асосий жамоага босқичма-босқич олиб ўтиш имконини беради.

Жаҳон чемпионатидаги натижа қандай бўлди?

Япония сўнгги Жаҳон чемпионатида F гуруҳида иштирок этиб, учрашувлар якунида 5 очко тўплади.

Жамоа гуруҳда иккинчи ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига йўл олди. Бироқ 1/16 финалда Бразилияга қарши баҳсда 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди.

Мазкур натижага қарамай, футбол ассоциацияси Мориясуга яна бир йирик мусобақада жамоани бошқариш имкониятини беришга қарор қилди.

Японияда мураббийлар алмашинуви олдиндан режалаштирилди

Кўплаб терма жамоаларда мураббийлар алмашинуви натижалардан кейин шошилинч равишда амалга оширилади. Япония эса кейинги бош мураббийни олдиндан белгилаб, ўтиш жараёнини тизимли ташкил қилиш йўлини танлади.

Энди Мориясу олдидаги асосий вазифа — Осиё кубогида юқори натижа қайд этиш. Го Оива эса миллий жамоани қабул қилиб олишга тайёргарлик кўриш билан бирга, U21 жамоасидаги ишини ҳам давом эттиради.

Сизнингча, Япония Мориясуни Осиё кубогигача қолдириб тўғри қарор қабул қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди