Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтди
Инсоният келажакда Ойни ўзлаштириши ва ундан сўнг Марсни колонизация қилишга киришиши эҳтимоли юқори, деб ҳисоблайди Роскосмос раҳбари Дмитрий Баканов. Унинг фикрича, ҳозирги авлод инсонларнинг узоқ вақт давомида бўлиши учун зарур бўлган доимий инфратузилмани яратган ҳолда илк ойлик миссияларнинг гувоҳи бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
«Юнашев ЛИВE» Telegram-каналига берган интервюсида Баканов Ойни нафақат илмий объект, балки Ерда юзага келиши мумкин бўлган миқёсдаги табиий ёки техноген фалокатлар ҳолатида инсоният учун потенциал захира макон сифатида ҳам кўриб чиқишини билдирди. У бундай сценарий учун сариқдан ташқарида инсоннинг автоном тарзда яшай олиш имконияти зарурлигини таъкидлади.
Ой ва Марсни ўзлаштириш босқичлари«Ким билади, Ерда нима бўлади? Қандай техноген ва табиий фалокатлар бўлади? Ҳар доим инсоният «кўчиб ўтиши» мумкин бўлган захира вариант бўлиши керак. Ва буни космосдан бошқа иложи йўқ. Биринчи босқич – бу Ой», – дея қайд этди Дмитрий Баканов.
ixbt.com маълумотига кўра, биринчи босқич Ойдаги ҳаётни таъминлаш технологияларини ўзлаштириш бўлиши керак. Хусусан, мутахассислар одамларни Ернинг доимий кўмагисиз узоқ вақт давомида ҳаво, сув, энергия ва бошқа ресурслар билан таъминлашни ўрганишлари лозим. Кейинчалик бу янада автоном ёпиқ экологик тизимларни яратишга олиб келиши мумкин.
Россия келажакдаги ойлик инфратузилмага боғлиқ лойиҳаларда аллақачон иштирок этмоқда. 2025-йилнинг май ойида Роскосмос ва Хитой миллий космик маъмурияти Халқаро илмий ой станцияси учун электр станциясини қуриш бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолаган эди.
Космик инфратузилма ва келажак истиқболлариОй ортидан космосни ўзлаштиришнинг навбатдаги йирик йўналиши сифатида Марс кўрсатилмоқда. Шу билан бирга, Роскосмос раҳбари ҳозирги технологик даража бошқа осмон жисмларини тўлақонли колонизация қилишга ҳали имкон бермаслигини тан олади. Унинг баҳолашича, космик технологияларнинг ривожланиши охир-оқибат бундай лойиҳаларни амалга ошириш имконини бериши керак.
Суҳбат давомида Роскосмос раҳбари Француз Гвианасидаги Куру космодромида «Soyuz» русумли ракеталар учун мўлжалланган те старт комплексининг демонтаж қилинишига ҳам изоҳ берди. Баканов иншоотни демонтаж қилиш қарорини ғалати деб атаб, комплекс ўнлаб муваффақиятли парвозларни таъминлагани ва ишлайдиган инфратузилма объекти бўлганини эслатиб ўтди.
Бироқ, унинг сўзларига кўра, Куру эксплуатациясининг тўхтатилиши Россияни «Soyuz» ракеталарини учириш имкониятидан маҳрум қилмайди. Ушбу оилага мансуб ракеталар Байқўнур, Плесецк ва Восточний каби учта космодромдан парвоз қилишда давом этмоқда, шунинг учун мамлакат мавжуд ишга тушириш инфратузилмасига таянишни давом эттиради.
…