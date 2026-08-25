Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтди

·8·Техно
Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтди

Инсоният келажакда Ойни ўзлаштириши ва ундан сўнг Марсни колонизация қилишга киришиши эҳтимоли юқори, деб ҳисоблайди Роскосмос раҳбари Дмитрий Баканов. Унинг фикрича, ҳозирги авлод инсонларнинг узоқ вақт давомида бўлиши учун зарур бўлган доимий инфратузилмани яратган ҳолда илк ойлик миссияларнинг гувоҳи бўлиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

«Юнашев ЛИВE» Telegram-каналига берган интервюсида Баканов Ойни нафақат илмий объект, балки Ерда юзага келиши мумкин бўлган миқёсдаги табиий ёки техноген фалокатлар ҳолатида инсоният учун потенциал захира макон сифатида ҳам кўриб чиқишини билдирди. У бундай сценарий учун сариқдан ташқарида инсоннинг автоном тарзда яшай олиш имконияти зарурлигини таъкидлади.

Ой ва Марсни ўзлаштириш босқичлари

«Ким билади, Ерда нима бўлади? Қандай техноген ва табиий фалокатлар бўлади? Ҳар доим инсоният «кўчиб ўтиши» мумкин бўлган захира вариант бўлиши керак. Ва буни космосдан бошқа иложи йўқ. Биринчи босқич – бу Ой», – дея қайд этди Дмитрий Баканов.

ixbt.com маълумотига кўра, биринчи босқич Ойдаги ҳаётни таъминлаш технологияларини ўзлаштириш бўлиши керак. Хусусан, мутахассислар одамларни Ернинг доимий кўмагисиз узоқ вақт давомида ҳаво, сув, энергия ва бошқа ресурслар билан таъминлашни ўрганишлари лозим. Кейинчалик бу янада автоном ёпиқ экологик тизимларни яратишга олиб келиши мумкин.

Россия келажакдаги ойлик инфратузилмага боғлиқ лойиҳаларда аллақачон иштирок этмоқда. 2025-йилнинг май ойида Роскосмос ва Хитой миллий космик маъмурияти Халқаро илмий ой станцияси учун электр станциясини қуриш бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолаган эди.

Космик инфратузилма ва келажак истиқболлари

Ой ортидан космосни ўзлаштиришнинг навбатдаги йирик йўналиши сифатида Марс кўрсатилмоқда. Шу билан бирга, Роскосмос раҳбари ҳозирги технологик даража бошқа осмон жисмларини тўлақонли колонизация қилишга ҳали имкон бермаслигини тан олади. Унинг баҳолашича, космик технологияларнинг ривожланиши охир-оқибат бундай лойиҳаларни амалга ошириш имконини бериши керак.

Суҳбат давомида Роскосмос раҳбари Француз Гвианасидаги Куру космодромида «Soyuz» русумли ракеталар учун мўлжалланган те старт комплексининг демонтаж қилинишига ҳам изоҳ берди. Баканов иншоотни демонтаж қилиш қарорини ғалати деб атаб, комплекс ўнлаб муваффақиятли парвозларни таъминлагани ва ишлайдиган инфратузилма объекти бўлганини эслатиб ўтди.

Бироқ, унинг сўзларига кўра, Куру эксплуатациясининг тўхтатилиши Россияни «Soyuz» ракеталарини учириш имкониятидан маҳрум қилмайди. Ушбу оилага мансуб ракеталар Байқўнур, Плесецк ва Восточний каби учта космодромдан парвоз қилишда давом этмоқда, шунинг учун мамлакат мавжуд ишга тушириш инфратузилмасига таянишни давом эттиради.

РоскосмосОйМарсКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиSamsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиБугун, 13:26Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиЖаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиБугун, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?Кеча, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди