Тошкентнинг байрамона афишаси: 27 август куни қаерга бориш мумкин? (Манзиллар ва вақтлар)
Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг шонли 35 йиллик тўйи муносабати билан пойтахтимиз бўйлаб кенг қамровли байрам сайиллари, тантанали концерт дастурлари ва турли маданий-маърифий тадбирлар старт олди.
27 август куни Тошкент шаҳрининг бир қатор марказий истироҳат боғлари ҳамда очиқ майдонларида аҳоли ва шаҳримиз меҳмонлари учун қизиқарли шоу-дастурлар, миллий ўйинлар ва ҳунармандчилик ярмаркалари ташкил этилади.
Байрам тадбирлари манзиллари ва вақти:
Шаҳар аҳолиси ўзларига қулай бўлган қуйидаги туман ва локацияларда байрам шукуҳини ҳис этишлари мумкин:
Яккасарой тумани: Пушкин майдони — соат 18:00 да;
Сергели тумани: Марказий боғ — соат 18:00 да;
Учтепа тумани: Туман ҳокимлиги олдидаги очиқ майдон — соат 18:30 да;
Олмазор тумани: «Ривер Парк» майдони — соат 18:00 да;
Миробод тумани: Фурқат номидаги истироҳат боғи — соат 14:00 дан 22:00 гача;
Чилонзор тумани: Ғафур Ғулом номидаги маданият ва истироҳат боғи — соат 14:00 да.
Байрам дастуридан нималар ўрин олган?
Сайил майдонларига ташриф буюрувчиларни бой ва ранг-баранг кўнгилочар дастурлар кутмоқда:
Эстрада ва фольклор: Машҳур санъаткорлар, ёш ижрочилар ва фольклор жамоаларининг жонли концертлари;
Кўргазмалар ва китоб ярмаркалари: Халқ амалий санъати дурдоналари, миллий ҳунармандчилик маҳсулотлари кўргазмалари ҳамда байрамона китоб савдоси;
Миллий спорт мусобақалари: Мухлислар ўртасида ўзбек миллий кураши, шахмат-шашка беллашувлари ҳамда қизиқарли арқон тортиш мусобақалари ўтказилади.
Пойтахт бўйлаб ташкил этилаётган ушбу сайиллар оилавий ҳордиқ чиқариш ва Мустақиллик кайфиятини баҳам кўриш учун ажойиб имкониятдир.
…