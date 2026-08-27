Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!

·3·Жамият
Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!

Тошкент шаҳридаги транспорт оқимини тартибга солиш, эрталабки тиғиз вақтларда йўлларда юзага келадиган тирбандликларни камайтириш мақсадида муҳим қарор қабул қилинди.

2026/2027 ўқув йилидан эътиборан пойтахтдаги барча олий таълим муассасаларида 1-смена ўқув машғулотлари эрталаб соат 08:00 да бошланадиган янги жадвал жорий этилмоқда.

Пробкалар ва жамоат транспорти юкламаси қандай камаяди?

Мазкур янги тартиб биринчи навбатда шаҳар инфратузилмаси ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади:

  • Транспорт оқимини тақсимлаш: Дарсларнинг 08:00 дан бошланиши талабалар оқимини соат 08:30–09:00 оралиғида ишга отланадиган аҳоли қатлами билан тўқнашмаслигини таъминлайди ва метродаги тирбандликларни кескин камайтиради;

  • Ўқув жараёнини оқилона ташкил этиш: Эрта бошланиш кундузги ва сиртқи таълим шаклида таҳсил олувчи талабалар учун аудиториялардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради ҳамда сменалар ўртасидаги оралиқни оптималлаштиради.

Талабалар ва педагоглар учун қандай ўзгаришлар бўлади?

Янги жадвал таълим жараёнининг барча иштирокчиларига бир қатор қулайликлар яратиши кутилмоқда:

  • Кунни самарали режалаштириш: Эрта тугайдиган дарслар талабаларга дарсдан ташқари тўгараклар, спорт машғулотлари, кутубхоналарда мустақил изланиш ва амалиёт ўташ учун қўшимча бўш вақт беради;

  • Олийгоҳларга расмий кўрсатма: Тошкент шаҳрида фаолият юритувчи барча давлат ва нодавлат ОТМлар раҳбарияти ҳамда педагоглар жамоасига 2026/2027 ўқув йили тайёргарлиги ва дарс жадвалларини тузишда мазкур 08:00 тартибини қатъий инобатга олиш топширилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Бугун, 16:01“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқБугун, 15:47Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиБугун, 10:24Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалдиБугун, 00:26Коммунал қарздорликлар ундирилмоқдаКоммунал қарздорликлар ундирилмоқдаБугун, 00:23 Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил! Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил!Бугун, 00:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди