Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!
Тошкент шаҳридаги транспорт оқимини тартибга солиш, эрталабки тиғиз вақтларда йўлларда юзага келадиган тирбандликларни камайтириш мақсадида муҳим қарор қабул қилинди.
2026/2027 ўқув йилидан эътиборан пойтахтдаги барча олий таълим муассасаларида 1-смена ўқув машғулотлари эрталаб соат 08:00 да бошланадиган янги жадвал жорий этилмоқда.
Пробкалар ва жамоат транспорти юкламаси қандай камаяди?
Мазкур янги тартиб биринчи навбатда шаҳар инфратузилмаси ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади:
Транспорт оқимини тақсимлаш: Дарсларнинг 08:00 дан бошланиши талабалар оқимини соат 08:30–09:00 оралиғида ишга отланадиган аҳоли қатлами билан тўқнашмаслигини таъминлайди ва метродаги тирбандликларни кескин камайтиради;
Ўқув жараёнини оқилона ташкил этиш: Эрта бошланиш кундузги ва сиртқи таълим шаклида таҳсил олувчи талабалар учун аудиториялардан фойдаланиш имкониятини кенгайтиради ҳамда сменалар ўртасидаги оралиқни оптималлаштиради.
Талабалар ва педагоглар учун қандай ўзгаришлар бўлади?
Янги жадвал таълим жараёнининг барча иштирокчиларига бир қатор қулайликлар яратиши кутилмоқда:
Кунни самарали режалаштириш: Эрта тугайдиган дарслар талабаларга дарсдан ташқари тўгараклар, спорт машғулотлари, кутубхоналарда мустақил изланиш ва амалиёт ўташ учун қўшимча бўш вақт беради;
Олийгоҳларга расмий кўрсатма: Тошкент шаҳрида фаолият юритувчи барча давлат ва нодавлат ОТМлар раҳбарияти ҳамда педагоглар жамоасига 2026/2027 ўқув йили тайёргарлиги ва дарс жадвалларини тузишда мазкур 08:00 тартибини қатъий инобатга олиш топширилди.
…