Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкин
Ўзбекистонда жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган маҳкумлар ва уларнинг яқинларига рухсат этилган озиқ-овқат ҳамда зарур буюмларни онлайн харид қилиш имкониятини бериш таклиф этилмоқда. Бу тартиб ҳозирча лойиҳа сифатида кўриб чиқилмоқда.
Ички ишлар вазирлиги тайёрлаган лойиҳага кўра, буюртмаларни муассаса ичидаги инфокиосклар, махсус веб-сайт ёки мобил илова орқали расмийлаштириш мумкин бўлади.
Бунда буюртмани нафақат маҳкумнинг ўзи, балки унинг яқин қариндошлари ҳам амалга ошириши мумкин. Шу билан бирга, амалдаги посилка юбориш ва учрашувлар вақтида буюмларни топшириш тартиби ҳам сақлаб қолинади.
Онлайн харидда фақат муассасага олиб киришга рухсат этилган маҳсулот ва буюмларга буюртма бериш мумкин бўлади. Улар қаторига озиқ-овқат, кийим-кечак, шахсий гигиена воситалари, канцелярия ва айрим бошқа зарур буюмлар киритилмоқда.
Маҳсулотларнинг тури, миқдори ва қадоқланиши белгиланган талабларга мос бўлиши керак. Бу қоидаларга риоя этилишини жазони ижро этиш муассасаси маъмурияти назорат қилади.
Агар буюртма қилинган ёки топширилган маҳсулотлар белгиланган меъёрдан ошиб кетса, улар автоматик равишда мусодара қилинмайди. Ортиқча буюмлар тегишли далолатнома асосида муассаса омборига сақлаш учун жойлаштирилиши мумкин.
Лойиҳага кўра, манзил-колонияларда жазо ўтаётган маҳкумлар учун айрим маҳсулотларни сотиб олиш ва сақлаш бўйича ойлик вазн ҳамда миқдор чекловлар татбиқ этилмайди.
Ҳужжат ҳозирча якуний кучга кирган қоида эмас. У жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, таклиф ва мулоҳазаларни қабул қилиш жараёни 3 сентябрга қадар давом этади.
…