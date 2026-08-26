Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкин

·2·Ўзбекистон
Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкин

Ўзбекистонда жазони ижро этиш муассасаларида сақланаётган маҳкумлар ва уларнинг яқинларига рухсат этилган озиқ-овқат ҳамда зарур буюмларни онлайн харид қилиш имкониятини бериш таклиф этилмоқда. Бу тартиб ҳозирча лойиҳа сифатида кўриб чиқилмоқда.

Ички ишлар вазирлиги тайёрлаган лойиҳага кўра, буюртмаларни муассаса ичидаги инфокиосклар, махсус веб-сайт ёки мобил илова орқали расмийлаштириш мумкин бўлади.

Бунда буюртмани нафақат маҳкумнинг ўзи, балки унинг яқин қариндошлари ҳам амалга ошириши мумкин. Шу билан бирга, амалдаги посилка юбориш ва учрашувлар вақтида буюмларни топшириш тартиби ҳам сақлаб қолинади.

Онлайн харидда фақат муассасага олиб киришга рухсат этилган маҳсулот ва буюмларга буюртма бериш мумкин бўлади. Улар қаторига озиқ-овқат, кийим-кечак, шахсий гигиена воситалари, канцелярия ва айрим бошқа зарур буюмлар киритилмоқда.

Маҳсулотларнинг тури, миқдори ва қадоқланиши белгиланган талабларга мос бўлиши керак. Бу қоидаларга риоя этилишини жазони ижро этиш муассасаси маъмурияти назорат қилади.

Агар буюртма қилинган ёки топширилган маҳсулотлар белгиланган меъёрдан ошиб кетса, улар автоматик равишда мусодара қилинмайди. Ортиқча буюмлар тегишли далолатнома асосида муассаса омборига сақлаш учун жойлаштирилиши мумкин.

Лойиҳага кўра, манзил-колонияларда жазо ўтаётган маҳкумлар учун айрим маҳсулотларни сотиб олиш ва сақлаш бўйича ойлик вазн ҳамда миқдор чекловлар татбиқ этилмайди.

Ҳужжат ҳозирча якуний кучга кирган қоида эмас. У жамоатчилик муҳокамасига қўйилган бўлиб, таклиф ва мулоҳазаларни қабул қилиш жараёни 3 сентябрга қадар давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Бугун, 11:05«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!Кеча, 22:03Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиКеча, 17:03Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганКеча, 12:15Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиКеча, 11:04Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиКеча, 10:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди