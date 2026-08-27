Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)

·22·Жамият
Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)

Ўзбек эстрадаси ва сатира саҳнасининг таниқли вакили, қизиқчи Шукурулло Исроилов Тошкент шаҳар Маданият бошқармаси бошлиғининг ўринбосари лавозимига тайинланди.

Мазкур янгилик ижтимоий тармоқларда қизғин баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди: кўпчилик санъаткорни янги масъулиятли вазифа билан табриклаган бўлса, айрим фойдаланувчилар унинг раҳбарлик лавозимига тайинланишини танқид остига олди. Қизиқчи махсус суҳбатда барча танқидий фикрлар ва негативчиларга очиқчасига муносабат билдирди.

«Омадини берсин дейиш керак»: Танқидчилар кимлар?

Шукурулло Исроилов ўзига билдирилаётган эътирозларнинг асл сабабларини очиқлаб, танқидчилар тоифасини аниқ кўрсатиб ўтди:

«Йўқ, танқид қилса қилаверади. Энди бу танқидни ким қилади? Ўша ерда ўтирган бекорчилар, иши юришмаган одам, бировни кўра олмайдиганлар танқид қилади.

Мени нега танқид қилиши керак? „Омадини берсин, синаб кўрсин“, дейиши керак-ку! Ёқтирмаса, шунчаки ёқтирмасин, бўлди. Ўша одам ҳақида, санъаткор ҳақида гапирмасин», — деди бошқарма раҳбари ўринбосари.

«Ёқмаса Instagram’да ўтказиб юбор»: Фаросат ва масъулият ҳақида

Санъаткор тармоқлардаги асоссиз ҳақоратлар ва салбий муносабатларга қарши ўз тавсияларини билдирди:

  • Ичингда қолсин: «Негативчиларга айтмоқчиман: шу санъаткорни ёқтирмаяпсанми, ичингда ўзингда қолсин, бўлди. Кўрма, Instagram’дан шунчаки ўтказиб юбор. Ёзиб, уни ҳақорат қилишнинг нима кераги бор? Худди ўзи зўрдек!»;

  • Фаросат мезони: «Ақлли, фаросатли одам ўзи ёқтирмаган инсонни ҳеч қачон муҳокама қилмайди, „қўй“ дейди. Фаросати йўқ одамгина негатив ёзади. Иши юришмаган, давлатга, ватанга, юртга бир тийинлик фойдаси тегмаган одамнинг бутун умри фақат негатив ёзиш билан ўтади».

Янги лавозимга киришган Шукурулло Исроилов ўз фаолиятини пойтахт маданиятини ривожлантириш ва амалий ишлар орқали исботлаш ниятида эканини билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқБугун, 15:47Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиБугун, 10:24Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалдиБугун, 00:26Коммунал қарздорликлар ундирилмоқдаКоммунал қарздорликлар ундирилмоқдаБугун, 00:23 Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил! Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил!Бугун, 00:21Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Кеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди