Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этди

·14·Техно
Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этди

Xiaomi компанияси Япония бозорида ўз тарихида илк бор улкан — 10 000 мА·ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган Redmi Ноте 17 Pro Max 5G смартфонини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар рекорд даражадаги қувватни таъминлаш баробарида қурилманинг қалинлигини 8,57 мм ва вазнини 229,5 грамм даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Янги смартфон Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди ва Android 16 операцион тизимининг сўнгги версиясини олган. Қурилма 100 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳамда 27 ваттгача бўлган тескари қувватлаш функциясини қўллаб-қувватлайди, бу эса бошқа гаджетларни ҳам қувватлантириш имконини беради.

Модел 6,83 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 1,5K ўлчамни ва 120 Hz кадрлар частотасини намойиш этади. Асосий камерада 50 ва 8 мегапикселли сенсорлар ўрнатилган бўлса, олд камера аниқлиги 32 мегапикселни ташкил этади.

Ҳимоя ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлаш

Ишлаб чиқарувчи мазкур қурилма хавфсизлиги ва барқарорлигига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, корпус чанг ва намликдан тўлиқ ҳимоя қилувчи IP68 стандартига эга. Шунингдек, Xiaomi ушбу смартфон учун олти йил давомида хавфсизлик янгиланишларини чиқаришни вада қилмоқда.

Япониядаги дастлабки акция доирасида Redmi Ноте 17 Pro Max модели 69 980 иен (тахминан 440 доллар) нархида сотилмоқда. Мазкур махсус таклиф жорий йилнинг 14 октябрига қадар амал қилиши кўрсатиб ўтилган.

Арзонроқ Redmi 17 4G модели

Тақдимот доирасида Xiaomi бир вақтнинг ўзида Redmi 17 4G арзонроқ смартфонини ҳам намойиш этди. Ушбу қурилма MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори, 7500 мА·ч аккумулятор ва 45 ваттли қувватлаш блоки билан таъминланган.

Ушбу модел 6,9 дюймли ҲД+ ва 120 Hz частотали экран, 50 мегапикселли асосий ҳамда 8 мегапикселли олд камерага эга. Оператив ва доимий хотираси 4/128 GB бўлган версиянинг нархи 29 980 иен (тахминан 190 доллар) этиб белгиланган.

XiaomiRedmi Ноте 17 Pro MaxСмартфонТехнологияларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаSamsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаБугун, 15:00Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиApple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиБугун, 02:58Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда