Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этди
Xiaomi компанияси Япония бозорида ўз тарихида илк бор улкан — 10 000 мА·ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган Redmi Ноте 17 Pro Max 5G смартфонини сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, муҳандислар рекорд даражадаги қувватни таъминлаш баробарида қурилманинг қалинлигини 8,57 мм ва вазнини 229,5 грамм даражасида сақлаб қолишга муваффақ бўлган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликЯнги смартфон Qualcomm Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди ва Android 16 операцион тизимининг сўнгги версиясини олган. Қурилма 100 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини ҳамда 27 ваттгача бўлган тескари қувватлаш функциясини қўллаб-қувватлайди, бу эса бошқа гаджетларни ҳам қувватлантириш имконини беради.
Модел 6,83 дюймли OLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 1,5K ўлчамни ва 120 Hz кадрлар частотасини намойиш этади. Асосий камерада 50 ва 8 мегапикселли сенсорлар ўрнатилган бўлса, олд камера аниқлиги 32 мегапикселни ташкил этади.
Ҳимоя ва узоқ муддатли қўллаб-қувватлашИшлаб чиқарувчи мазкур қурилма хавфсизлиги ва барқарорлигига алоҳида эътибор қаратган. Хусусан, корпус чанг ва намликдан тўлиқ ҳимоя қилувчи IP68 стандартига эга. Шунингдек, Xiaomi ушбу смартфон учун олти йил давомида хавфсизлик янгиланишларини чиқаришни вада қилмоқда.
Япониядаги дастлабки акция доирасида Redmi Ноте 17 Pro Max модели 69 980 иен (тахминан 440 доллар) нархида сотилмоқда. Мазкур махсус таклиф жорий йилнинг 14 октябрига қадар амал қилиши кўрсатиб ўтилган.
Арзонроқ Redmi 17 4G моделиТақдимот доирасида Xiaomi бир вақтнинг ўзида Redmi 17 4G арзонроқ смартфонини ҳам намойиш этди. Ушбу қурилма MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори, 7500 мА·ч аккумулятор ва 45 ваттли қувватлаш блоки билан таъминланган.
Ушбу модел 6,9 дюймли ҲД+ ва 120 Hz частотали экран, 50 мегапикселли асосий ҳамда 8 мегапикселли олд камерага эга. Оператив ва доимий хотираси 4/128 GB бўлган версиянинг нархи 29 980 иен (тахминан 190 доллар) этиб белгиланган.
…