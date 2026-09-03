Кредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгаради
Ўзбекистонда кредит, субсидия ва компенсация шартларини фармон ҳамда қарорлар орқали белгилаш амалиётидан воз кечилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг Telegram каналида хабар берилди.
Янги тартибга кўра, Иқтисодиёт вазирлиги ва Марказий банк ҳудудларнинг салоҳиятидан келиб чиқиб, молиялаштириш механизмларини ҳар чоракда янгилаб боради.
Шунингдек, туман штаблари маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчиларининг ишлаш тизимини ўзгартиради. Улар “лойиҳабай” ишлаш тартибига ўтказилади. Бунда ҳар бир ҳудуднинг имкониятлари ва амалга оширилиши мумкин бўлган лойиҳалардан келиб чиқиб иш ташкил этилади.
Бунинг учун мамлакатдаги 8 992 та маҳаллада фаолият юритаётган ҳоким ёрдамчилари вазифани бажарувчи этиб тайинланади. Фидойи ва ташаббускор кадрлар эгаллаб турган лавозимларига қайта тайинланади.
Ишини талаб даражасида бажара олмаётган ҳоким ёрдамчилари эса янгиланади.
…