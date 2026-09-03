Кредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгаради

·18·Иқтисодиёт
Кредит ва субсидия шартларини белгилаш тартиби ўзгаради

Ўзбекистонда кредит, субсидия ва компенсация шартларини фармон ҳамда қарорлар орқали белгилаш амалиётидан воз кечилиши маълум қилинди. Бу ҳақда Президент матбуот котиби Шерзод Асадовнинг Telegram каналида хабар берилди.

Янги тартибга кўра, Иқтисодиёт вазирлиги ва Марказий банк ҳудудларнинг салоҳиятидан келиб чиқиб, молиялаштириш механизмларини ҳар чоракда янгилаб боради.

Шунингдек, туман штаблари маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчиларининг ишлаш тизимини ўзгартиради. Улар “лойиҳабай” ишлаш тартибига ўтказилади. Бунда ҳар бир ҳудуднинг имкониятлари ва амалга оширилиши мумкин бўлган лойиҳалардан келиб чиқиб иш ташкил этилади.

Бунинг учун мамлакатдаги 8 992 та маҳаллада фаолият юритаётган ҳоким ёрдамчилари вазифани бажарувчи этиб тайинланади. Фидойи ва ташаббускор кадрлар эгаллаб турган лавозимларига қайта тайинланади.

Ишини талаб даражасида бажара олмаётган ҳоким ёрдамчилари эса янгиланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиЎзбекистонда стартапларга 5 млрд сўмгача маблағ ажратиладиБугун, 11:164 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда4 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:13«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечилади«Иккинчи имкон» иқтисодий амнистияси: пенялар ҳисобдан чиқарилади, жарималар кечиладиБугун, 09:06Тадбиркорлар учун 3 йиллик эркинлик: Кичик бизнесни текширишга мораторий эълон қилиндиТадбиркорлар учун 3 йиллик эркинлик: Кичик бизнесни текширишга мораторий эълон қилиндиБугун, 09:02Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?Катта хатлов: 6,5 миллион кишининг даромади расмий ҳисобда йўқ — бизнесни нималар кутмоқда?Бугун, 06:073 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди3 сентябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 август учун валюта курслари эълон қилинди