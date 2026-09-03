4 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 4 сентябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 18,09 сўмга арзонлаб, 11 795,00 сўмни ташкил этди.
• Евро 88,93 сўмга арзонлаб, 13 677,20 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,19 сўмга қимматлаб, 135,80 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 129,35 сўмга арзонлаб, 15 929,95 сўм бўлди.
• Швейцария франки 196,87 сўмга арзонлаб, 14 507,05 сўмни ташкил этди.
• Хитой юани 1,23 сўмга арзонлаб, 1 757,53 сўм бўлди.
…