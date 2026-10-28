Россияликлар Янги йилни кутиб олиш учун Тошкентга шошилмоқда

·105·Ўзбекистон
Россияликлар Янги йилни кутиб олиш учун Тошкентга шошилмоқда

Тошкент россияликлар орасида Янги йил таътилини хорижда ўтказиш учун энг оммабоп йўналишга айланди. Байрам кунлари учун Россиядан сотиб олинган хорижий авиачипталарнинг қарийб 10 фоизи айнан Тошкент ҳиссасига тўғри келган.

Оммавий йўналишлар рейтингида Арманистон пойтахти Ереван 7,6 фоиз билан иккинчи ўринни эгаллаган. Фарғона эса 4,3 фоиз кўрсаткич билан учинчи поғонадан жой олган.

Шунингдек, россияликлар танлаган энг машҳур ўнта йўналиш қаторига Ўзбекистоннинг яна икки шаҳри — Самарқанд ва Урганч ҳам кирган. Уларнинг улуши мос равишда 3,2 ва 2,9 фоизни ташкил этган.

Бу маълумотлар Янги йил байрамларида Ўзбекистон шаҳарлари россиялик сайёҳлар учун талаб юқори бўлган йўналишлар қаторида эканини кўрсатади.

ТошкентЎзбекистон туризмиЯнги йил таътилиРоссиялик сайёҳлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Вьетнамлик сайёҳ: “Мен Ўзбекистонни ҳамон яхши кўраман”Бугун 16:04Президент Янги Тошкентга сармоя жалб этишда элчилар учун янги вазифа юклади (видео)Президент Янги Тошкентга сармоя жалб этишда элчилар учун янги вазифа юклади (видео)12 октябр 12:42Пенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтириладиПенсиялар 7 фоизга ошиши мумкин: иш ҳақини ҳисоблаш даври 20 йилга узайтирилади26 сентябр 07:21MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)9 октябр 09:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)