Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди

·115·Спорт
Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Собиқ футболчи Самир Насри Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп» топшириш маросими натижаларини кескин танқид қилиб, Лионель Мессининг бешинчи ўринни эгаллаганига эътироз билдирди.
  • Франсиялик собиқ яримҳимоячи на Месси, на Родри ўзининг кучли ўнталик рейтингига лойиқ эмаслигини таъкидлади.
  • Мазкур маросимда Гарри Кейн бош мукофотга сазовор бўлган бўлса, Килиан Мбаппе иккинчи, Ламин Ямал эса учинчи ўринни эгаллади.

26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш маросимидан сўнг футбол оламида жиддий баҳс-мунозаралар аланга олди. «Манчестер Сити» клубининг собиқ яримҳимоячиси Самир Насри сўровнома натижаларини кескин танқид қилиб, Лионель Мессининг 5-ўринни эгаллаганига ўз эътирозини билдирди.

Франциялик собиқ футболчи 8 карра «Олтин тўп» соҳибини нафақат юқори бешликка, балки дунёнинг энг яхши ўнта футболчиси қаторига ҳам қўшмаслигини очиқ айтди.

«Жиддийми?»: Самир Насрининг кескин фикрлари

The Touchline нашрига берган интервьюсида собиқ яримҳимоячи ўз позициясини қуйидагича изоҳлади:

  • Кучли ўнталикдан четда: «Жиддийми? На Месси, на Родри менинг рейтингимда кучли ўнталикка киради! Ҳатто Месси жаҳон чемпиони бўлганида ҳам, фикрим ўзгармасди», — дея Насри сўровномадаги баҳолаш мезонларига шубҳа билан қаради;

  • Номзодлар танқиди: Француз юлдузи замонавий футболда индивидуал мукофотлар беришда объективлик йўқолиб бораётганини ва муайян номларнинг сояси бошқа ҳақли футболчиларни тўсиб қўяётганини таъкидлади;

  • Тарихий рекорд соҳиби: Маълумот ўрнида, Лионель Месси фаолияти давомида ушбу совринни 8 марта қўлга киритиб, мутлақ рекорд ўрнатган ҳамда 2023 йилда ҳам «Олтин тўп» соҳиби бўлган эди.

Лондондаги тақдирлаш: Кейннинг тантанаси ва янги авлод

Лондонда ўтган маросимда бошқа қатор кутилмаган натижалар ҳам қайд этилди:

  • Ҳарри Кейн чўққида: Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳужумчиси Ҳарри Кейн ажойиб мавсум ўтказиб, фаолиятида илк бор жаҳоннинг энг яхши футболчиси сифатида бош мукофотга лойиқ кўрилди;

  • Кучли учлик етакчилари: Иккинчи ўринни Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе эгаллаган бўлса, шоҳсупанинг учинчи поғонасидан «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал жой олди;

  • Мессининг бешинчи ўрни: АҚШнинг «Интер Майами» клубида тўп сураётган Лионель Мессининг бешликдан жой олиши эса футбол мутахассислари ва собиқ ўйинчилар орасида турли хил қарама-қарши қарашларни келтириб чиқармоқда.

Самир Насрининг ушбу кескин баёноти спорт нашрлари ва ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлиб, «Олтин тўп»га овоз бериш тизимининг адолатлилиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Олтин тўпЛионель МессиСамир НасриҲарри Кейн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

France Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиFrance Football бош муҳаррири “Олтин тўп” овоз беришидаги сенсацион сирларни очдиБугун 19:13Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Содиқ Хон: “73 та гол — Кейн энди расман барча даврларнинг энг буюкларидан бири"Кеча 23:13“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқлади“Бавария” раҳбари Ҳарри Кейннинг “Олтин тўп” учун курашдаги ғалабаси сабабини очиқладиКеча 16:09Ҳарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиҲарри Кейн “Олтин тўп”ни қўлга киритгач, мухлисларига таъсирли мурожаат йўлладиКеча 08:25Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?Лионель Месси нима сабабдан 2026 йилги “Олтин тўп” тақдимотига бормайди?26 октябр 18:42Лондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюрадиЛондонда кутилаётган сенсация: Месси оиласи билан «Олтин тўп» тадбирига ташриф буюради12 октябр 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди