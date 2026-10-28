Самир Насри “Олтин тўп” натижалари бўйича шов-шувли баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Собиқ футболчи Самир Насри Лондон шаҳрида ўтган «Олтин тўп» топшириш маросими натижаларини кескин танқид қилиб, Лионель Мессининг бешинчи ўринни эгаллаганига эътироз билдирди.
- Франсиялик собиқ яримҳимоячи на Месси, на Родри ўзининг кучли ўнталик рейтингига лойиқ эмаслигини таъкидлади.
- Мазкур маросимда Гарри Кейн бош мукофотга сазовор бўлган бўлса, Килиан Мбаппе иккинчи, Ламин Ямал эса учинчи ўринни эгаллади.
26 октябрь куни Лондон шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли «Олтин тўп» (Ballon d'Or) топшириш маросимидан сўнг футбол оламида жиддий баҳс-мунозаралар аланга олди. «Манчестер Сити» клубининг собиқ яримҳимоячиси Самир Насри сўровнома натижаларини кескин танқид қилиб, Лионель Мессининг 5-ўринни эгаллаганига ўз эътирозини билдирди.
Франциялик собиқ футболчи 8 карра «Олтин тўп» соҳибини нафақат юқори бешликка, балки дунёнинг энг яхши ўнта футболчиси қаторига ҳам қўшмаслигини очиқ айтди.
«Жиддийми?»: Самир Насрининг кескин фикрлари
The Touchline нашрига берган интервьюсида собиқ яримҳимоячи ўз позициясини қуйидагича изоҳлади:
Кучли ўнталикдан четда: «Жиддийми? На Месси, на Родри менинг рейтингимда кучли ўнталикка киради! Ҳатто Месси жаҳон чемпиони бўлганида ҳам, фикрим ўзгармасди», — дея Насри сўровномадаги баҳолаш мезонларига шубҳа билан қаради;
Номзодлар танқиди: Француз юлдузи замонавий футболда индивидуал мукофотлар беришда объективлик йўқолиб бораётганини ва муайян номларнинг сояси бошқа ҳақли футболчиларни тўсиб қўяётганини таъкидлади;
Тарихий рекорд соҳиби: Маълумот ўрнида, Лионель Месси фаолияти давомида ушбу совринни 8 марта қўлга киритиб, мутлақ рекорд ўрнатган ҳамда 2023 йилда ҳам «Олтин тўп» соҳиби бўлган эди.
Лондондаги тақдирлаш: Кейннинг тантанаси ва янги авлод
Лондонда ўтган маросимда бошқа қатор кутилмаган натижалар ҳам қайд этилди:
Ҳарри Кейн чўққида: Мюнхеннинг «Бавария» клуби ҳужумчиси Ҳарри Кейн ажойиб мавсум ўтказиб, фаолиятида илк бор жаҳоннинг энг яхши футболчиси сифатида бош мукофотга лойиқ кўрилди;
Кучли учлик етакчилари: Иккинчи ўринни Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе эгаллаган бўлса, шоҳсупанинг учинчи поғонасидан «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал жой олди;
Мессининг бешинчи ўрни: АҚШнинг «Интер Майами» клубида тўп сураётган Лионель Мессининг бешликдан жой олиши эса футбол мутахассислари ва собиқ ўйинчилар орасида турли хил қарама-қарши қарашларни келтириб чиқармоқда.
Самир Насрининг ушбу кескин баёноти спорт нашрлари ва ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлиб, «Олтин тўп»га овоз бериш тизимининг адолатлилиги масаласини яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…