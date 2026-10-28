Тезкор амалиёт: Интернет-наркодўкон ходими 3 кг гиёҳванд модда билан ушланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида интернет орқали наркотик моддалар савдоси билан шуғулланган курер қўлга олинди.
- Юнусобод туманида яшовчи 1993 йилда туғилган фуқаронинг ёнидан ва яшаш хонадонидан жами 3 килограммдан ортиқ гашиш мойи ҳамда қадоқлаш ускуналари ашёвий далил сифатида олиб қўйилди.
- Мазкур шахс виртуал макондаги ноқонуний наркодўконда таъминотчи сифатида фаолият юритгани аниқланиб, унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
Тошкент шаҳрида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи ва тарқатилишига қарши кураш доирасида йирик тезкор тадбир амалга оширилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган амалиётда интернет орқали наркотик савдоси билан шуғулланувчи шахс қўлга олинди.
Тезкор кўрик ва тинтув ҳаракатлари давомида қонунбузарнинг ёнидан ҳамда яшаш хонадонидан умумий ҳисобда 3 килограммдан ортиқ кучли таъсир қилувчи гашиш мойи ва савдо учун мўлжалланган махсус ускуналар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Тезкор тадбир тафсилотлари: Гумонланувчи қандай қўлга олинди?
Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан олдиндан кузатувга олинган шахс бўйича қуйидаги муҳим фактлар маълум қилинди:
Кўчадаги тўхтатиш ва дастлабки текширув: Юнусобод туманида истиқомат қилувчи, 1993 йилда туғилган фуқаро ҳаракатланаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан тўхтатилиб, холислар иштирокида кўздан кечирилди;
Ёнидан топилган далиллар: Текширув чоғида унинг ёнида 3 та кичик ҳажмдаги идишга жойлаштирилган жами 257 грамм гашиш мойи борлиги аниқланиб, ҳужжатлаштириб олинди;
Хонадондаги яширин омбор: Тезкор суриштирув зудлик билан унинг яшаш манзилида давом эттирилди. Хонадонни кўздан кечириш давомида соф оғирлиги 2 килограмм 831 грамм бўлган катта миқдордаги гашиш мойи ҳамда моддаларни қадоқлаш ва ўлчаш учун ишлатилган электрон тарози олиб қўйилди;
Интернет тармоғидаги фаолият: Суриштирувлар давомида ушланган фуқаро виртуал маконда — ноқонуний интернет-наркодўконда курьер («закладчик») ва таъминотчи сифатида ишлаб келгани фош бўлди.
Тергов ҳаракатлари ва қонуний жавобгарлик
Олинган ашёвий далиллар пойтахт кўчаларига ва ёшлар орасига катта ҳажмдаги хавфли моддаларнинг тарқалиб кетишининг олдини олди:
Жиноят иши очилди: Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;
Тармоқни аниқлаш чоралари: Айни пайтда гумонланувчига мазкур моддаларни етказиб берган шахслар, интернет-дўконнинг ташкилотчилари ҳамда пул айланмалари манбаларини аниқлаш бўйича кенг қамровли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот органлари гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ҳар қандай шаклдаги савдоси ҳамда интернет орқали уларни тарқатиш оғир жиноий жавобгарликка сабаб бўлишини қатъий эслатиб ўтади.
Изоҳлар 0
…