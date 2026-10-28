Тезкор амалиёт: Интернет-наркодўкон ходими 3 кг гиёҳванд модда билан ушланди (видео)

·53·Жамият
Тезкор амалиёт: Интернет-наркодўкон ходими 3 кг гиёҳванд модда билан ушланди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрида ўтказилган тезкор тадбир давомида интернет орқали наркотик моддалар савдоси билан шуғулланган курер қўлга олинди.
  • Юнусобод туманида яшовчи 1993 йилда туғилган фуқаронинг ёнидан ва яшаш хонадонидан жами 3 килограммдан ортиқ гашиш мойи ҳамда қадоқлаш ускуналари ашёвий далил сифатида олиб қўйилди.
  • Мазкур шахс виртуал макондаги ноқонуний наркодўконда таъминотчи сифатида фаолият юритгани аниқланиб, унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.

Тошкент шаҳрида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи ва тарқатилишига қарши кураш доирасида йирик тезкор тадбир амалга оширилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда пойтахт ИИББ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган амалиётда интернет орқали наркотик савдоси билан шуғулланувчи шахс қўлга олинди.

Тезкор кўрик ва тинтув ҳаракатлари давомида қонунбузарнинг ёнидан ҳамда яшаш хонадонидан умумий ҳисобда 3 килограммдан ортиқ кучли таъсир қилувчи гашиш мойи ва савдо учун мўлжалланган махсус ускуналар ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Тезкор тадбир тафсилотлари: Гумонланувчи қандай қўлга олинди?

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан олдиндан кузатувга олинган шахс бўйича қуйидаги муҳим фактлар маълум қилинди:

  • Кўчадаги тўхтатиш ва дастлабки текширув: Юнусобод туманида истиқомат қилувчи, 1993 йилда туғилган фуқаро ҳаракатланаётган вақтида тезкор ходимлар томонидан тўхтатилиб, холислар иштирокида кўздан кечирилди;

  • Ёнидан топилган далиллар: Текширув чоғида унинг ёнида 3 та кичик ҳажмдаги идишга жойлаштирилган жами 257 грамм гашиш мойи борлиги аниқланиб, ҳужжатлаштириб олинди;

  • Хонадондаги яширин омбор: Тезкор суриштирув зудлик билан унинг яшаш манзилида давом эттирилди. Хонадонни кўздан кечириш давомида соф оғирлиги 2 килограмм 831 грамм бўлган катта миқдордаги гашиш мойи ҳамда моддаларни қадоқлаш ва ўлчаш учун ишлатилган электрон тарози олиб қўйилди;

  • Интернет тармоғидаги фаолият: Суриштирувлар давомида ушланган фуқаро виртуал маконда — ноқонуний интернет-наркодўконда курьер («закладчик») ва таъминотчи сифатида ишлаб келгани фош бўлди.

Тергов ҳаракатлари ва қонуний жавобгарлик

Олинган ашёвий далиллар пойтахт кўчаларига ва ёшлар орасига катта ҳажмдаги хавфли моддаларнинг тарқалиб кетишининг олдини олди:

  • Жиноят иши очилди: Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Тармоқни аниқлаш чоралари: Айни пайтда гумонланувчига мазкур моддаларни етказиб берган шахслар, интернет-дўконнинг ташкилотчилари ҳамда пул айланмалари манбаларини аниқлаш бўйича кенг қамровли тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Ҳуқуқ-тартибот органлари гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ҳар қандай шаклдаги савдоси ҳамда интернет орқали уларни тарқатиш оғир жиноий жавобгарликка сабаб бўлишини қатъий эслатиб ўтади.

Давлат хавфсизлик хизматиТошкент ИИББнаркотик савдосиЮнусобод тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09Интернет наркодўкон “омборчиси” қўлга олинди...Интернет наркодўкон “омборчиси” қўлга олинди...29 май 13:31Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушланди6 июл 16:17Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилинди11 июл 23:53Тошкент аэропортида йирик наркотик контрабандаси тўхтатилдиТошкент аэропортида йирик наркотик контрабандаси тўхтатилди16 май 17:48Ишончини оқламаган ўғилдан отага қарздорлик ундирилди Ишончини оқламаган ўғилдан отага қарздорлик ундирилди Бугун 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди