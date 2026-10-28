Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)

·48·Маданият
Дилноз Ҳакимова янги таронасидан парча улашди (видео)

Хонанда Дилноз Ҳакимова янги тарона устида ишламоқда. У Instagram саҳифасида қўшиғидан қисқа парча улашиб, видео остига “Юракда севги” деб ёзиб қолдирди. Бу эса янги қўшиқ айнан шу ном билан чиқишига ишора қилмоқда.

Қисқа лавҳа кузатувчилар эътиборини тортди. Изоҳларда мухлислар хонандага омад тилаб, тарона қачон премьера қилинишига қизиқиш билдиришди. Айрим кузатувчилар эса қўшиқдан парча тинглаб, унинг ажойиб чиққани ҳақида илиқ фикрлар ёзишди.

Ҳозирча Дилноз Ҳакимова янги қўшиқнинг расмий премьера санасини эълон қилмаган. Мухлислар эса “Юракда севги” таронасининг тўлиқ талқини тақдим этилишини интиқлик билан кутмоқда.

Дилноз ҲакимоваЮракда севгиЎзбек эстрадаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб бердиДилноз Ҳакимова оналик ҳаётидаги ўзгаришлар ва қизалоғи ҳақида ҳиссиётларга тўлиб гапириб берди6 октябр 16:05Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)5 октябр 11:22Юлдуз Турдиева “Тан Оласанми…” номли янги таронасидан мухлисларига парча улашди (видео)Юлдуз Турдиева “Тан Оласанми…” номли янги таронасидан мухлисларига парча улашди (видео)25 октябр 12:39Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)Суюнчи: хонанда Дилноз қизалоқли бўлганини маълум қилди (видео)20 июн 23:03 Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео) Жалолиддин Аҳмадалиев янги қўшиғидан парча эълон қилди (видео)18 август 20:50Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!17 июн 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди