Кремлда стратегик мулоқот: Путин ва Мозамбик Президенти нималарни келишиб олди?

·103·Дунё
Кремлда стратегик мулоқот: Путин ва Мозамбик Президенти нималарни келишиб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россия Президенти Владимир Путин ва Мозамбик раҳбари Даниел Франсишку Чапо Москвада ўтказилган музокаралар давомида икки давлат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга келишиб олдилар.
  • 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида мамлакатлар ўртасидаги савдо айланмаси икки бараварга ўсгани қайд этилиб, иқтисодиёт, хавфсизлик ва таълим соҳаларидаги алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

2026 йил 27 октябрь куни Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин ҳамда Мозамбик Республикаси Президенти Даниэл Франсишку Чапо Москвадаги Кремль саройида расмий музокаралар ўтказди. Мазкур учрашув Москва мезбонлик қилаётган Газ экспорт қилувчи давлатлар форумининг (ФСЭГ) 8-саммити ҳамда навбатдаги 3-«Россия – Африка» саммити доирасида бўлиб ўтди.

Бу мулоқот Даниэл Чапонинг давлат раҳбари сифатида Россияга амалга оширган илк муҳим хорижий ташрифларидан бири бўлиб, Москва ва Мапуту ўртасидаги кўп қиррали шерикликнинг янги босқичини бошлаб берди.

Музокараларнинг асосий натижалари ва эришилган келишувлар

Кремлда кечган олий даражадаги мулоқот давомида томонлар бир қатор устувор йўналишлар бўйича муҳим келишувларга эришди:

  • Иқтисодиёт ва савдода кескин ўсиш: Икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми жадал суръатларда ортмоқда. Владимир Путиннинг маълум қилишича, 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида Россия ва Мозамбик ўртасидаги савдо айланмаси қарийб икки бараварга кўпайган;

  • Хавфсизлик ва ҳарбий кадрлар тайёрлаш: Даниэл Чапо Мозамбикнинг шимолий қисмида террорчиликка қарши курашиш ҳамда мамлакат хавфсизлигини мустаҳкамлашда Москва кўрсатаётган амалий ёрдамни, хусусан, мозамбиклик ҳарбийлар ва кадетларни Россия олий ҳарбий академияларида тайёрлаш дастурларини юқори баҳолади;

  • Гуманитар кўмак ва таълим: 2026 йилда илк бор мозамбиклик давлат хизматчилари Россияда малака ошириш стажировкасини ўтади. Шунингдек, россиялик олийгоҳларда мозамбиклик талабалар учун ажратилаётган давлат грантлари сони мунтазам ошириб борилмоқда;

  • Табиий офат оқибатларини бартараф этиш: Баҳор ойларида Мозамбикда кузатилган ҳалокатли сув тошқинлари ортидан Россия ФВВ (МЧС) томонидан етказиб берилган инсонпарварлик ёрдами учун миннатдорчилик билдирилди;

  • Глобал сиёсатдаги ҳамжиҳатлик: Россия етакчиси Мозамбикнинг БМТ ва бошқа халқаро тузилмаларда Москванинг ташаббусларини изчил қўллаб-қувватлаётгани ҳамда русофоб позициялардан йироқ мувозанатли сиёсат юритаётганини алоҳида эътироф этди.

Россия ва Африка қитъаси: Стратегик интеграция чуқурлашмоқда

Москвадаги газ саммити ва олий даражадаги учрашув Россиянинг Африка қитъаси, хусусан, табиий газ захираларига бой бўлган жанубий-шарқий минтақа билан энергетика ва ҳарбий-техник соҳалардаги алоқалари янги суръат касб этаётганини кўрсатмоқда.

Ҳар икки давлат раҳбарлари олий даражадаги очиқ сиёсий мулоқотни давом эттириш ва амалий келишувларни тез фурсатда ҳаётга татбиқ этишга келишиб олдилар.

Владимир ПутинДаниэл Франсишку ЧапоРоссия-Африка саммитиГаз экспорт қилувчи давлатлар форуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиМосквада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилди6 сентябр 10:34Россия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилотиРоссия Украина бўйича талабларини кескин кучайтирди — Кремлдаги музокаралар тафсилоти6 сентябр 13:15Трамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқладиТрамп Россия раҳбари билан бир соатлик мулоқот тафсилотларини очиқлади10 сентябр 10:25"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди"Улар бир-бирига ишонмайди”: Эксперт Уиткофф ва Кушнернинг Кремлга бирга келиши сирини очди6 сентябр 13:12Кремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлариКремлдаги махфий келишувлар очиқланди: Путиннинг Киевга Трамп элчилари орқали йўллаган шартлари6 сентябр 12:16«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!«Москвада муҳим синов»: Пашинян Путин билан темир йўл тақдирини ҳал қилади!20 сентябр 11:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда