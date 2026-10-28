Кремлда стратегик мулоқот: Путин ва Мозамбик Президенти нималарни келишиб олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россия Президенти Владимир Путин ва Мозамбик раҳбари Даниел Франсишку Чапо Москвада ўтказилган музокаралар давомида икки давлат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга келишиб олдилар.
- 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида мамлакатлар ўртасидаги савдо айланмаси икки бараварга ўсгани қайд этилиб, иқтисодиёт, хавфсизлик ва таълим соҳаларидаги алоқаларни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
2026 йил 27 октябрь куни Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин ҳамда Мозамбик Республикаси Президенти Даниэл Франсишку Чапо Москвадаги Кремль саройида расмий музокаралар ўтказди. Мазкур учрашув Москва мезбонлик қилаётган Газ экспорт қилувчи давлатлар форумининг (ФСЭГ) 8-саммити ҳамда навбатдаги 3-«Россия – Африка» саммити доирасида бўлиб ўтди.
Бу мулоқот Даниэл Чапонинг давлат раҳбари сифатида Россияга амалга оширган илк муҳим хорижий ташрифларидан бири бўлиб, Москва ва Мапуту ўртасидаги кўп қиррали шерикликнинг янги босқичини бошлаб берди.
Музокараларнинг асосий натижалари ва эришилган келишувлар
Кремлда кечган олий даражадаги мулоқот давомида томонлар бир қатор устувор йўналишлар бўйича муҳим келишувларга эришди:
Иқтисодиёт ва савдода кескин ўсиш: Икки томонлама товар айирбошлаш ҳажми жадал суръатларда ортмоқда. Владимир Путиннинг маълум қилишича, 2026 йилнинг дастлабки саккиз ойида Россия ва Мозамбик ўртасидаги савдо айланмаси қарийб икки бараварга кўпайган;
Хавфсизлик ва ҳарбий кадрлар тайёрлаш: Даниэл Чапо Мозамбикнинг шимолий қисмида террорчиликка қарши курашиш ҳамда мамлакат хавфсизлигини мустаҳкамлашда Москва кўрсатаётган амалий ёрдамни, хусусан, мозамбиклик ҳарбийлар ва кадетларни Россия олий ҳарбий академияларида тайёрлаш дастурларини юқори баҳолади;
Гуманитар кўмак ва таълим: 2026 йилда илк бор мозамбиклик давлат хизматчилари Россияда малака ошириш стажировкасини ўтади. Шунингдек, россиялик олийгоҳларда мозамбиклик талабалар учун ажратилаётган давлат грантлари сони мунтазам ошириб борилмоқда;
Табиий офат оқибатларини бартараф этиш: Баҳор ойларида Мозамбикда кузатилган ҳалокатли сув тошқинлари ортидан Россия ФВВ (МЧС) томонидан етказиб берилган инсонпарварлик ёрдами учун миннатдорчилик билдирилди;
Глобал сиёсатдаги ҳамжиҳатлик: Россия етакчиси Мозамбикнинг БМТ ва бошқа халқаро тузилмаларда Москванинг ташаббусларини изчил қўллаб-қувватлаётгани ҳамда русофоб позициялардан йироқ мувозанатли сиёсат юритаётганини алоҳида эътироф этди.
Россия ва Африка қитъаси: Стратегик интеграция чуқурлашмоқда
Москвадаги газ саммити ва олий даражадаги учрашув Россиянинг Африка қитъаси, хусусан, табиий газ захираларига бой бўлган жанубий-шарқий минтақа билан энергетика ва ҳарбий-техник соҳалардаги алоқалари янги суръат касб этаётганини кўрсатмоқда.
Ҳар икки давлат раҳбарлари олий даражадаги очиқ сиёсий мулоқотни давом эттириш ва амалий келишувларни тез фурсатда ҳаётга татбиқ этишга келишиб олдилар.
Изоҳлар 0
…