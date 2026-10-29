Андижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Транспорт вазирлиги Андижон ва Самарқанд шаҳарларини боғловчи тезюрар электропоезд қатновини 2027 йил якунига қадар йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
- Ушбу лойиҳа доирасида ҳозирги Тошкент — Андижон йўналишидаги поездлар ҳаракатини Самарқандгача узайтириш ҳамда Фарғона водийси ичидаги темирйўл қатновларини кўпайтириш кўзда тутилган.
Фарғона водийси аҳолиси ва сайёҳлар учун яқин йилларда Самарқанд шаҳрига ортиқча трансферларсиз, тез ва қулай етиб олиш имконияти яратилиши кутилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган янги Президент қарори лойиҳасига мувофиқ, амалдаги тезюрар электропоездлар йўналишини сезиларли даражада кенгайтириш таклиф этилмоқда.
Мазкур ташаббус доирасида ҳозирда пойтахт ва водий ўртасида қатнаётган таркиблар ҳаракатини тўғридан-тўғри Самарқанд шаҳригача узайтириш ҳамда водий вилоятлари ичидаги темирйўл қатновлари сонини ошириш назарда тутилган.
Янги лойиҳанинг асосий йўналишлари ва муддатлари
Муҳокамага қўйилган ҳужжатда транспорт тизимини яхшилаш бўйича қатор муҳим вазифалар белгилаб берилган:
Андижон — Самарқанд йўналиши: Лойиҳага кўра, тезюрар электропоезд қатнови 2027 йил якунига қадар тўлиқ йўлга қўйилиши режалаштирилган;
Йўналишни узайтириш механизми: Мазкур режани амалга ошириш учун айни пайтда фаолият юритаётган «Тошкент — Андижон» йўналишидаги тезюрар таркибларнинг сўнгги манзили Самарқанд станциясигача етказилади;
Ҳудудлараро боғлиқлик: Янги маршрут бир вақтнинг ўзида Фарғона водийси вилоятлари, Тошкент шаҳри ва вилояти, Сирдарё, Жиззах ҳамда Самарқанд вилоятларини яхлит темирйўл занжири билан боғлайди;
Водий ички қатновлари: Лойиҳада нафақат вилоятлараро, балки Фарғона водийсининг ўз ичидаги маҳаллий йўловчи поездлари қатновини ҳам кўпайтириш кўзда тутилган.
Жамоатчилик муҳокамаси ва ҳужжатнинг ҳозирги мақоми
Ушбу лойиҳа ҳозирча расман қабул қилинмаган бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган:
Муҳокама муддати: Ҳужжат фуқаролар ва мутахассисларнинг таклиф-мулоҳазалари учун 11 ноябргача очиқ бўлади;
Лойиҳанинг аҳамияти: Янги қатновнинг йўлга қўйилиши ички туризм оқимини кескин оширади, автомобиль йўлларидаги юк ва тирбандликни камайтиради ҳамда аҳолининг сафар вақтини сезиларли даражада тежайди.
Мазкур ҳужжат жамоатчилик муҳокамасидан ўтиб, расман имзоланганидан сўнг 2027 йилгача амалий инфратузилма ишлари бошланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…