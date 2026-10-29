Андижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқда

·37·Ўзбекистон
Андижон ва Самарқанд ўртасида янги қатнов: Йўловчилар учун катта қулайлик кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Транспорт вазирлиги Андижон ва Самарқанд шаҳарларини боғловчи тезюрар электропоезд қатновини 2027 йил якунига қадар йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
  • Ушбу лойиҳа доирасида ҳозирги Тошкент — Андижон йўналишидаги поездлар ҳаракатини Самарқандгача узайтириш ҳамда Фарғона водийси ичидаги темирйўл қатновларини кўпайтириш кўзда тутилган.

Фарғона водийси аҳолиси ва сайёҳлар учун яқин йилларда Самарқанд шаҳрига ортиқча трансферларсиз, тез ва қулай етиб олиш имконияти яратилиши кутилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган янги Президент қарори лойиҳасига мувофиқ, амалдаги тезюрар электропоездлар йўналишини сезиларли даражада кенгайтириш таклиф этилмоқда.

Мазкур ташаббус доирасида ҳозирда пойтахт ва водий ўртасида қатнаётган таркиблар ҳаракатини тўғридан-тўғри Самарқанд шаҳригача узайтириш ҳамда водий вилоятлари ичидаги темирйўл қатновлари сонини ошириш назарда тутилган.

Янги лойиҳанинг асосий йўналишлари ва муддатлари

Муҳокамага қўйилган ҳужжатда транспорт тизимини яхшилаш бўйича қатор муҳим вазифалар белгилаб берилган:

  • Андижон — Самарқанд йўналиши: Лойиҳага кўра, тезюрар электропоезд қатнови 2027 йил якунига қадар тўлиқ йўлга қўйилиши режалаштирилган;

  • Йўналишни узайтириш механизми: Мазкур режани амалга ошириш учун айни пайтда фаолият юритаётган «Тошкент — Андижон» йўналишидаги тезюрар таркибларнинг сўнгги манзили Самарқанд станциясигача етказилади;

  • Ҳудудлараро боғлиқлик: Янги маршрут бир вақтнинг ўзида Фарғона водийси вилоятлари, Тошкент шаҳри ва вилояти, Сирдарё, Жиззах ҳамда Самарқанд вилоятларини яхлит темирйўл занжири билан боғлайди;

  • Водий ички қатновлари: Лойиҳада нафақат вилоятлараро, балки Фарғона водийсининг ўз ичидаги маҳаллий йўловчи поездлари қатновини ҳам кўпайтириш кўзда тутилган.

Жамоатчилик муҳокамаси ва ҳужжатнинг ҳозирги мақоми

Ушбу лойиҳа ҳозирча расман қабул қилинмаган бўлиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталига жойлаштирилган:

  • Муҳокама муддати: Ҳужжат фуқаролар ва мутахассисларнинг таклиф-мулоҳазалари учун 11 ноябргача очиқ бўлади;

  • Лойиҳанинг аҳамияти: Янги қатновнинг йўлга қўйилиши ички туризм оқимини кескин оширади, автомобиль йўлларидаги юк ва тирбандликни камайтиради ҳамда аҳолининг сафар вақтини сезиларли даражада тежайди.

Мазкур ҳужжат жамоатчилик муҳокамасидан ўтиб, расман имзоланганидан сўнг 2027 йилгача амалий инфратузилма ишлари бошланиши кутилмоқда.

Транспорт вазирлигиАндижон — Самарқандтезюрар электропоездФарғона водийси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Тошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилдиТошкент–Бекобод йўлида янги давр: 586 ўринли электропоезд қатнови йўлга қўйилди13 июл 11:27Андижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишдиАндижон халқаро аэропорти қайта қурилмоқда: Шавкат Мирзиёев бунёдкорлик билан танишди23 сентябр 17:01Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлдиЎзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди2 август 17:10Pegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилдиPegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилдиБугун 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)