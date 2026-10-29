Уйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулот

·30·Саломатлик
Уйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Таркибида мелатонин, триптофан ва магний каби моддалар мавжуд бўлган бодом, киви, сут, балиқ, ёнғоқ ва гилос каби маҳсулотлар уйқу сифатини яхшилашга ёрдам бериши мумкин.
  • Ушбу моддалар организмнинг ухлаш ва уйғониш сиклини бошқаришда иштирок эца-да, бирор маҳсулотнинг ўзи уйқусизликни бартараф этишига кафолат йўқ.

Овқатланиш тартиби ва кун давомида истеъмол қилинадиган маҳсулотлар тунги уйқу сифатига таъсир қилиши мумкин. Айрим маҳсулотлар таркибида мелатонин, триптофан, магний ва бошқа моддалар бор. Улар организмнинг уйқу ва уйғоқлик циклини бошқариш жараёнларида иштирок этади. Бодом, киви, сут, балиқ, ёнғоқ ва гилос шундай маҳсулотлар қаторига киради, деб хабар беради MSN сайти.

Уйқу билан боғлиқ жараёнларда мелатонин муҳим ўрин тутади. Организмнинг ўзи ишлаб чиқарадиган бу гормон ухлаш ва уйғониш вақтини тартибга солишда қатнашади. Триптофан эса серотонин ва мелатонин ҳосил бўлишида иштирок этадиган аминокислотадир. Магний ҳам мушаклар ва асаб тизими фаолияти учун зарур. Ушбу моддаларни ўз ичига олган маҳсулотларни меъёрда истеъмол қилиш уйқу сифатини қўллаб-қувватлаши мумкин. Бироқ бирор маҳсулотнинг ўзи уйқусизликни бартараф этиши кафолатланмаган.

Уйқу учун фойдали бўлиши мумкин бўлган маҳсулотлар орасида қуйидагилар бор:

• Бодом ва писта. Уларда магний бор, писта эса В6 витамини ва мелатонинни ҳам ўз ичига олади. Ёнғоқларни кечки енгил тамадди сифатида оз миқдорда истеъмол қилиш мумкин.

• Киви ва гилос. Киви таркибида С ва К витаминлари мавжуд. Айрим тадқиқотларда ухлашдан олдин киви истеъмол қилиш уйқу кўрсаткичларининг яхшиланиши билан боғлиқ бўлган. Гилосда эса мелатонин мавжуд, аммо унинг уйқуга таъсири бўйича қўшимча тадқиқотлар зарур.

• Банан ва батат. Бу маҳсулотлар калий ва магний манбаи ҳисобланади. Ушбу минераллар мушаклар фаолияти учун муҳим.

• Сут, қатиқ ва творог. Сут маҳсулотларида оқсил, кальций ва триптофан бор. Уларни кундалик овқатланишга киритиш организмни зарур озиқ моддалар билан таъминлашга ёрдам беради.

• Ёғли балиқ. Лосось, форель, тунец ва скумбрия каби балиқларда омега-3 ёғ кислоталари ва D витамини мавжуд. Улар умумий саломатлик учун фойдали бўлиб, уйқу билан боғлиқ жараёнларда ҳам иштирок этиши мумкин.

• Ёрмалар ва донли маҳсулотлар. Сули бўтқаси, бутун донли нон ва бошқа дон маҳсулотлари тола ҳамда углеводлар манбаи ҳисобланади. Улар мувозанатли овқатланишнинг бир қисми бўлиши мумкин.

• Нўхат ва соя маҳсулотлари. Хумус, тофу ва бошқа дуккакли маҳсулотлар оқсил ҳамда турли витамин ва минералларни ўз ичига олади.

• Ромашка ва пассифлора чойи. Айрим одамлар бу ичимликларни ухлашдан олдин тинчланиш учун танлайди. Бироқ уларнинг уйқуга таъсири ҳаммада бир хил бўлмайди.

• Анжир, асал, тарвуз ва ананас. Бу маҳсулотлар ҳам уйқу ҳақидаги тавсияларда тилга олинади. Лекин уларнинг уйқуни бевосита яхшилаши ҳақидаги илмий далиллар чекланган.

• Ёнғоқ пастаси ва қора шоколад. Ёнғоқ пастаси оқсил ва фойдали ёғлар манбаи. Қора шоколадда магний бор, аммо унда кофеин ҳам бўлиши мумкин. Шу сабабли уни кечқурун кўп истеъмол қилиш айрим одамларда ухлашни қийинлаштиради.

• Кўкатлар ва салат барги. Карамнинг айрим турлари, исмалоқ ва бошқа яшил сабзавотлар таркибида минераллар ва витаминлар мавжуд. Улар соғлом овқатланишнинг муҳим қисми ҳисобланади.

• Курка гўшти. У оқсил ва триптофан манбаи бўлиб, бошқа парранда гўштлари каби мувозанатли рационга киритилиши мумкин.

• Оқ гуруч ва крендель. Бу маҳсулотлар углеводларга бой. Аммо уларнинг гликемик индекси юқори бўлиши мумкинлиги сабабли, уларни уйқуни яхшилаш учун махсус восита сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

• Арпа кўкати кукуни ва годжи шарбати. Улар ҳам уйқу билан боғлиқ маҳсулотлар рўйхатида келтирилган. Бироқ бундай маҳсулотларнинг таъсири ҳақидаги далиллар чекланган, шунинг учун уларни уйқусизликни даволаш усули деб ҳисобламаслик керак.

Овқатнинг тури билан бирга уни қачон истеъмол қилиш ҳам аҳамиятли. Ухлашдан олдин жуда кўп овқат ейиш, ёғли ёки аччиқ таомлар истеъмол қилиш ҳазм билан боғлиқ ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин. Кофе, қуюқ чой ва энергетик ичимликлардаги кофеин ҳам уйқуга халақит бериши эҳтимол. Мутахассислар ухлашдан тахминан икки-уч соат олдин асосий овқатни тугатишни тавсия қилади.

Демак, яхши ухлаш учун битта муайян маҳсулотга ишонишдан кўра, мувозанатли овқатланиш, кечки овқатни ўз вақтида истеъмол қилиш ва мунтазам уйқу тартибига риоя этиш маъқул. Уйқу муаммоси узоқ давом этса, уни фақат овқатланишни ўзгартириш билан ҳал қилишга уринмасдан, шифокорга мурожаат қилиш керак.

УйқуСоғлом ОвқатланишБодомКивиМелатонин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрталаб тетик уйғонишнинг сириЭрталаб тетик уйғонишнинг сири11 сентябр 02:59Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқладиТунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади19 октябр 23:19Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?Уйқу етишмаслиги ташқи кўринишга қандай таъсир қилади?6 сентябр 13:3690 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?Саломатликни секин бузадиган 16 одат: қай бири сизда бор?2 август 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди