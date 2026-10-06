Huawei смартфонлари таннархи кескин ошди
Жаҳон мобил бозорида хотира чиплари ва бутловчи қисмлар нархининг кескин қимматлашиши йирик технология компаниялари, жумладан, Huawei фаолиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муаммо бутун саноат учун синов даврини бошлаб берган бўлиб, ишлаб чиқарувчиларни нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Huawei ижрочи директори Ю Чендуннинг таъкидлашича, замонавий гаджетлар учун зарур бўлган хотира нархининг ўсиши битта қурилма таннархини 200 АҚШ долларидан зиёдроққа ошириб юборган. Бу эса корхона харажатларининг кескин кўпайишига сабаб бўлмоқда.
Хотира нархининг таъсириКўплаб Huawei смартфонлари юқори ҳажмга эга хотира модуллари билан жиҳозланиши сабабли, компания бу қимматлашув зарбасини бошқаларга нисбатан кучлироқ ҳис қилмоқда. Компания раҳбарияти охирги вақтгача қўшимча харажатларни ўз зиммасига олиб, тайёр маҳсулотлар нархини истеъмолчилар учун ўзгартирмасликка ҳаракат қилганди.
Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бундай чекланган ёндашувни узоқ вақт давомида сақлаб қолиш имконсиз. Харажатларнинг бундай суръатда ўсиши бизнес умумий рентабеллигининг сезиларли даражада пасайишига олиб келгани айтилмоқда.
Келгусидаги нарх сиёсатиЮ Чендун келгусида компания ўз смартфонлари нархини оширишга мажбур бўлишини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, жорий шароитда бизнес барқарорлигини таъминлаш энг асосий вазифа саналади.
«Агар биз зарурий чораларни кўрмасак ва зиён кўришда давом этсак, бизнес узоқ муддатли истиқболда мавжуд бўла олмайди. Компания биринчи навбатда омон қолиши керак», — дея қайд этди Ю Чендун.
Мазкур ўзгаришлар нафақат Huawei брендига, балки бутун мобил саноатига ўз таъсирини кўрсатиб, ишлаб чиқарувчиларни янги иқтисодий реалликларга мослашишга ундамоқда.
Изоҳлар 0
…