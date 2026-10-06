Huawei смартфонлари таннархи кескин ошди

·4·Техно
Huawei смартфонлари таннархи кескин ошди

Жаҳон мобил бозорида хотира чиплари ва бутловчи қисмлар нархининг кескин қимматлашиши йирик технология компаниялари, жумладан, Huawei фаолиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур муаммо бутун саноат учун синов даврини бошлаб берган бўлиб, ишлаб чиқарувчиларни нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Huawei ижрочи директори Ю Чендуннинг таъкидлашича, замонавий гаджетлар учун зарур бўлган хотира нархининг ўсиши битта қурилма таннархини 200 АҚШ долларидан зиёдроққа ошириб юборган. Бу эса корхона харажатларининг кескин кўпайишига сабаб бўлмоқда.

Хотира нархининг таъсири

Кўплаб Huawei смартфонлари юқори ҳажмга эга хотира модуллари билан жиҳозланиши сабабли, компания бу қимматлашув зарбасини бошқаларга нисбатан кучлироқ ҳис қилмоқда. Компания раҳбарияти охирги вақтгача қўшимча харажатларни ўз зиммасига олиб, тайёр маҳсулотлар нархини истеъмолчилар учун ўзгартирмасликка ҳаракат қилганди.

Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бундай чекланган ёндашувни узоқ вақт давомида сақлаб қолиш имконсиз. Харажатларнинг бундай суръатда ўсиши бизнес умумий рентабеллигининг сезиларли даражада пасайишига олиб келгани айтилмоқда.

Келгусидаги нарх сиёсати

Ю Чендун келгусида компания ўз смартфонлари нархини оширишга мажбур бўлишини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, жорий шароитда бизнес барқарорлигини таъминлаш энг асосий вазифа саналади.

«Агар биз зарурий чораларни кўрмасак ва зиён кўришда давом этсак, бизнес узоқ муддатли истиқболда мавжуд бўла олмайди. Компания биринчи навбатда омон қолиши керак», — дея қайд этди Ю Чендун.

Мазкур ўзгаришлар нафақат Huawei брендига, балки бутун мобил саноатига ўз таъсирини кўрсатиб, ишлаб чиқарувчиларни янги иқтисодий реалликларга мослашишга ундамоқда.

HuaweiСмартфонТехнологияИқтисодиётХотира
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратдиHuawei янги усул ёрдамида янги авлод Кирин чипини яратди2 октябр 21:50Huawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлдиHuawei Мате 90 Pro Max тўртта СИМ-картани қўллаб-қувватлайдиган илк смартфон бўлди2 октябр 10:51Huawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани тақдим этилди ва модулли камера олди1 октябр 14:20Huawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этдиHuawei бешта янги Мате 90 смартфонини тақдим этди1 октябр 12:23Huawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортдиHuawei Мате 90 серияси тақдим этилди ва камераси билан эътиборни тортди1 октябр 11:56Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...