Қора туйнук иккига бўлиниши мумкинми? Олимлар ғайриоддий назарияни ўрганди

·0·Дунё
Қора туйнук иккига бўлиниши мумкинми? Олимлар ғайриоддий назарияни ўрганди

Олимлар муайян назарий шароитларда қора туйнук иккига бўлиниши мумкинлигини ҳисоб-китоблар орқали ўрганди. Бироқ бундай жараённинг амалда содир бўлиши ҳозирча исботланмаган. Бу ҳақда Naked Science нашри хабар берди.

Одатда, иккита қора туйнук бир-бири билан қўшилиб, битта йирикроқ қора туйнукни ҳосил қилади. Бундай ҳодисалар натижасида юзага келадиган гравитацион тўлқинлар олимлар томонидан қайд этилади. Аммо битта қора туйнукнинг иккига ажралиши анча мураккаб жараён ҳисобланади.

Бунинг асосий сабабларидан бири термодинамиканинг иккинчи қонуни билан боғлиқ. Қора туйнукнинг энтропияси унинг ҳодисалар горизонти майдонига мутаносиб. Оддий, айланмайдиган қора туйнук икки кичик қора туйнукка ажралса, уларнинг умумий энтропияси камайиши мумкин. Бу эса жараённинг амалга ошишини жиддий чеклайди.

Тадқиқотчилар айланиш тезлиги назарий максимумга яқин бўлган қора туйнукларни ҳам ўрганди. Ҳисоб-китобларда бўлакларнинг бир-биридан узоқлашиши, энергия ва импульснинг сақланиши ҳамда энтропия билан боғлиқ шартлар таҳлил қилинди.

Натижаларга кўра, қора туйнукнинг бўлиниши учун зарур шартларни бир вақтнинг ўзида бажариш жуда қийин. Ажралиб чиққан кичик қисм етарли энергияга эга бўлмаса, асосий қора туйнукнинг тортиш кучи таъсирида яна орқага қайтиши мумкин. Тадқиқотда бундай бўлинишга назарий жиҳатдан йўл очилиши мумкин бўлган тор шароитлар, жумладан, айланиш тезлиги максимал қийматга жуда яқин бўлган ҳолатлар кўриб чиқилган.

Qora sharlar moviy rangli ayri shakldagi trubaning uchlarida tasvirlangan.

Олимлар, шунингдек, қўшимча фазовий ўлчамлар мавжуд бўлиши мумкинлигини назарда тутувчи назарияларни ҳам таҳлил қилган. Бундай моделларда қора туйнуксимон тузилмаларнинг бир нечта қисмга ажралиши мумкин. Бироқ қўшимча ўлчамлар мавжудлиги ҳозирча тажрибаларда тасдиқланмаган.

Тадқиқот муаллифларининг фикрича, дастлабки коинотда пайдо бўлган кичик қора туйнуклар бундай жараёнга йирик астрофизик қора туйнукларга қараганда мойилроқ бўлиши мумкин. Келажакда олимлар бундай ҳодисанинг эҳтимолий изларини гамма-нурланиш орқали аниқлаш имкониятини ҳам ўрганмоқда.

Шунга қарамай, ҳозирча бирорта қора туйнукнинг иккига бўлингани кузатилмаган. Тадқиқот қора туйнуклар қандай шароитларда парчаланиши мумкинлигини назарий жиҳатдан ўрганади, холос.

қора туйнукастрофизикагравитацион тўлқинларэнтропия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳсКоинот кенгайиши секинлашяптими: космологиядаги янги баҳс14 сентябр 04:55Астрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этдиАстрономлар тўрт авлод джетларига эга нодир радиокалактикани кашф этди1 октябр 10:26Галактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилганГалактикамизда илк бор микроблазар топилди: унинг жети Ерга қаратилган25 сентябр 12:57ЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишдиЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишди2 июн 00:00Олимлар қора туйнуклар бирлашувида қоронғу материя изларини аниқладиОлимлар қора туйнуклар бирлашувида қоронғу материя изларини аниқлади17 май 02:22Нейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирдиНейротармоқлар коинотда олтин ва платина ҳосил бўлиш жараёнини моделлаштирди13 июл 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда