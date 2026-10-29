Бўлажак куёвлар диққатига: 5 дақиқада гиёҳвандликни фош этувчи тестлар қандай ишлайди?

·0·Саломатлик
Бўлажак куёвлар диққатига: 5 дақиқада гиёҳвандликни фош этувчи тестлар қандай ишлайди?

Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда наманганлик ёш стартапчилар томонидан атиги 5 дақиқада 70 турдаги наркотик моддани истеъмол қилганликни аниқлаб берувчи инновацион ускуна яратилгани ҳақидаги хабарлар катта шов-шувга сабаб бўлди. Бундай янгилик айниқса тўй олдидан куёвларни тиббий кўрикдан ўтказиш ниятида бўлган қайнона-қайноталар ҳамда йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари орасида қизғин муҳокама қилинмоқда.

Инсон танасида тақиқланган психотроп ва гиёҳвандлик воситалари мавжудлигини аниқлаш тиббиёт ва амалиётда аслида қандай йўлга қўйилган? Қуйида замонавий тест тизимлари ва ускуналарнинг ишлаш принципи батафсил келтирилади.

Тезкор ва профессионал назорат: Замонавий ускуналар турлари

Бугунги кунда гиёҳванд моддаларни назорат қилишда қўлланиладиган асосий қурилмалар 3 та йирик гуруҳга бўлинади:

  • Мобил рақамли анализаторлар (ЙҲХХ ва корхоналар учун):

    • Йўл-патруль хизмати (ГАИ), божхона ва йирик ташкилотларда ходимларни текшириш учун Dräger DrugTest 5000 ёки Abbott SoToxa каби портатив рақамли мосламалар ишлатилади;

    • Махсус тампон орқали инсоннинг оғиз суюқлиги (сўлаги) олинади ва кассетага қўйилиб анализаторга жойланади;

    • Ускуна 5–10 дақиқа ичида 6 дан 8 тагача асосий хавфли гуруҳларни (марихуана, кокаин, амфетамин, опиатлар, метамфетамин ва бошқалар) аниқлаб, натижани расмий чек кўринишида чоп этади;

    • Мазкур усул шахснинг сўнгги 24–48 соат ичида модда истеъмол қилган-қилмаганини аниқ кўрсатиб беради.

  • Экспресс-тест кассеталари (Уй ва оила шароити учун):

    • Электрон қурилма талаб қилмайдиган ва дорихоналардан харид қилиш мумкин бўлган оддий чизиқли мультипанеллар кенг қўлланилади;

    • Сийдик таҳлили орқали бир вақтнинг ўзида 3, 5, 10 ёки 13 турдаги моддаларни аниқлаш мумкин. Ушбу биологик суюқликда наркотик метаболитлари модда турига қараб 2 кундан 2 ҳафтагача сақланади;

    • Сўлак орқали ишлайдиган экспресс-полоскалар ҳам мавжуд бўлиб, улар бир неча дақиқада рангли чизиқлар воситасида натижани кўрсатади;

    • Ўзбекистонда ҳам 18 турдаги моддани бир вақтда аниқлай оладиган маҳаллий экспресс-тестлар яратилган бўлиб, айни дамда клиник синовлардан ўтказилмоқда.

  • Лаборатория ускуналари (Юқори аниқлик ва юридик куч):

    • Агар экспресс-тест натижалари шубҳа уйғотса, суд ва қонун олдида юридик кучга эга якуний хулосани фақат ихтисослашган лабораториялар беради;

    • Бунда ГХ-МС (Газ хроматографияси - масс-спектрометрия) юқори технологик аппаратлари қўлланилади;

    • Лабораториялар қон ва сийдикдан ташқари соч толаси ва тирноқ намуналарини ҳам таҳлил қила олади. Энг қизиғи, соч таҳлили орқали шахс охирги 3 ой (90 кун) ичида гиёҳванд модда истеъмол қилган-қилмаганини 100 фоизлик аниқликда исботлаб бериш имконияти мавжуд.

Шубҳа туғилганда нима қилиш керак?

Агар тезкор ва шахсий текширув зарур бўлса, дорихоналарда сотиладиган мультипанелли экспресс-тестлардан фойдаланиш энг қулай ва арзон йўл ҳисобланади. Бироқ низоли ҳолатларда расмий ва қатъий тиббий хулоса олиш учун наркологик диспансерларга ёки ихтисослашган давлат лабораторияларига мурожаат қилиш тавсия этилади.

Наманган стартапларинаркотик тестлариэкспресс-тестгиёҳвандликни аниқлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Бугун 09:43Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?Сут, саримсоқ ва киви: 12 маслаҳатдан қай бири ишлайди?1 август 00:27«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?«Йўқ» дея олмаслик касал қиладими? Илм нима дейди?15 август 11:47Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?12 август 14:13Тунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурларТунги қўнғироқ сизни қўрқитадими ёки қувонтирадими?: Онг остимиздаги сирли дастурлар13 сентябр 13:52Дориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олганДориларни қиммат сотган 237 та дорихона фош бўлди: 1,9 млрд сўм асоссиз даромад олган11 июл 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди