Pegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилди

·0·Ўзбекистон
Pegasus Ўзбекистоннинг учта шаҳрига парвозларни бошлашини эълон қилди

Pegasus Airlines авиакомпанияси Истанбулдан Ўзбекистоннинг учта шаҳрига мунтазам йўловчи рейсларини йўлга қўйишини маълум қилди. Янги қатновлар Бухоро, Андижон ва Термиз йўналишларида амалга оширилиши режалаштирилган. Ушбу рейслар учун авиачипталарни сотиб олиш имконияти ҳам очилган.

Компания сайтида келтирилган маълумотларга кўра, Истанбулдан парвозлар учун чипталар нархи 99 доллардан бошланади. Барча янги йўналишларда парвозлар Сабиҳа Гўкчен аэропорти орқали ташкил этилиши кутилмоқда.

Қатновлар турли саналарда бошланади. Бухорога биринчи рейслар 14 декабрдан, Андижонга эса 18 декабрдан йўлга қўйилиши режалаштирилган. Термизга парвозлар 2027 йил 1 мартдан бошланиши кутилмоқда.

Pegasus Airlines Туркиядаги лоукостер авиакомпанияларидан бири бўлиб, нисбатан арзон авиачипталарни таклиф қилиши билан танилган. Истанбулдан Ўзбекистоннинг учта шаҳрига янги йўналишларнинг очилиши йўловчиларга сафар учун қўшимча имконият яратади.

Pegasus AirlinesИстанбулБухороАндижонТермиз
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги гол27 июл 22:46Ҳайит арафасида ҳудудларга қўшимча авиақатновлар қўйиладиҲайит арафасида ҳудудларга қўшимча авиақатновлар қўйилади25 май 23:00Ўзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилиндиЎзбекистонда «Оталар куни»ни жорий этиш таклиф қилинди24 июн 17:16Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)Саида Мирзиёеванинг БМТ олий минбаридаги тарихий нутқи жаҳон эътиборида (видео)27 сентябр 08:51Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...Саида Мирзиёева БМТ Бош Ассамблеяси минбаридан чиқиш қилди: энг муҳим ташаббуслари...24 сентябр 12:56Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилди1 октябр 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)