Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?

·34·Саломатлик
Жигарранг тухум оқ тухумдан фойдалироқми?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тухум пўстлоғининг ранги унинг озуқавий қийматига таъсир қилмайди, чунки оқ ва жигарранг тухумлар таркибидаги витамин ҳамда минераллар миқдори деярли бир хилдир.
  • Пўстлоқ ранги фақат товуқ зотига боғлиқ бўлиб, жигарранг тухумларнинг қимматроқ сотилиши уларнинг фойдалироқ эканини эмас, балки парваришлаш харажатлари билан боғлиқдир.
  • Тухум сариғининг ранги эса товуқнинг озуқа рационига боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Тухум харид қилаётганда айримлар жигарранг тухумни оқ тухумдан фойдалироқ деб ҳисоблайди. Аммо мутахассислар маълумотларига кўра, пўстлоқ ранги тухумнинг озуқавий қийматини белгиламайди. Оқ ва жигарранг тухумлар таркибидаги оқсил, витамин ва минераллар миқдори, одатда, бир-бирига яқин бўлади. Уларнинг асосий фарқи товуқнинг зоти билан боғлиқ, деб хабар беради MSN сайти.

Тухум ранги нимага боғлиқ?

Тухум пўстлоғининг ранги уни қўйган товуқнинг зотига боғлиқ. Айрим зотлар оқ пўстлоқли, бошқалари эса жигарранг тухум қўяди. Бошқа зотларда кўкимтир ёки яшилсимон пўстлоқли тухумлар ҳам учрайди.

Шунинг учун жигарранг тухум табиийроқ ёки сифатлироқ, оқ тухум эса камроқ фойдали деган фикр тўғри эмас. Пўстлоқ ранги тухумдаги озуқа моддаларининг миқдори ҳақида ишончли маълумот бермайди.

Нега жигарранг тухум қимматроқ бўлиши мумкин?

Айрим дўконларда жигарранг тухум оқ тухумга қараганда қимматроқ сотилади. Бу унинг фойдалироқ эканини англатмайди. Жигарранг тухум қўядиган товуқлар айрим ҳолларда йирикроқ бўлади ва уларни боқиш учун кўпроқ озуқа талаб этилади. Бу эса ишлаб чиқариш харажатларига таъсир қилиши мумкин.

Сариқликнинг ранги ҳам муҳимми?

Тухум сариғининг оч ёки тўқ сариқ бўлиши ҳам унинг пўстлоғи рангига эмас, асосан товуқнинг озуқасига боғлиқ. Рационида каротиноидларга бой маҳсулотлар кўп бўлган товуқлар тўқроқ сариқликли тухум қўйиши мумкин.

Шунингдек, махсус озуқа билан боқилган товуқларнинг тухумларида омега-3 ёғ кислоталари ёки D витамини кўпроқ бўлиши мумкин. Бундай фарқ пўстлоқ ранги туфайли эмас, балки озуқа таркиби билан боғлиқ.

Тухум танлашда нималарга қараш керак?

Тухум харид қилишда унинг рангига эмас, янгилиги, сақланиш шароити ва пўстлоғининг бутунлигига эътибор бериш керак. Ёрилган тухумларни харид қилмаслик, маҳсулотни тўғри сақлаш ва истеъмол қилишдан олдин яхшилаб пишириш муҳим.

Демак, оқ ва жигарранг тухум ўртасидаги асосий фарқ пўстлоқ рангидир. Қайси бирини танлаш эса харидорнинг хоҳиши ва нархга боғлиқ.

ТухумСоғлом ОвқатланишТухум СифатиОзиқ-Овқат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қорайган бананни ейиш мумкинми?Қорайган бананни ейиш мумкинми?26 октябр 15:13Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?Тухумни ҳар куни истеъмол қилиш мумкинми?25 май 12:45Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?Кунига иккита банан ейилса, организмда қандай ўзгариш бўлади?5 август 09:21Уйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулотУйқуни яхшилашга ёрдам бериши мумкин бўлган 30 та маҳсулотБугун 10:04Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Уйқудан тетик туриш: Нега биринчи қўнғироқдан кейин дарҳол ўриндан турмаслик керак?Бугун 09:43Организм учун энг фойдали 5 та меваОрганизм учун энг фойдали 5 та меваБугун 05:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди