Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниянинг марказий қисмида иккита тезюрар поезднинг тўқнашуви оқибатида камида 68 нафар йўловчи ҳалок бўлди ва ўнлаб инсонлар тан жароҳати олди.
- Воқеа жойида қутқарув ишлари давом этмоқда, қурбонлар сони ортиши мумкинлиги сабабли махсус комиссия ҳалокат сабабларини ўрганишни бошлади.
- Бош вазир Педро Санчес 2026 йил 29–31 октябр кунларини мамлакатда уч кунлик мотам деб эълон қилди.
Испаниянинг марказий қисмида сўнгги йиллардаги энг йирик ва даҳшатли темирйўл ҳалокатларидан бири юз берди. Иккита тезюрар йўловчи поездининг юқори тезликда ўзаро тўқнашиб кетиши оқибатида камида 68 нафар фуқаро ҳаётдан кўз юмди, ўнлаб инсонлар оғир тан жароҳатлари олди.
Маҳаллий қутқарув хизматлари вайроналар остида қидирув-қутқарув ишларини давом эттирмоқда ва расмийлар қурбонлар сони янада ортиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда.
Фожиа кўлами ва расмий маълумотлар
Ҳодиса жойида фавқулодда хизматлар ва тиббиёт бригадалари кучайтирилган тартибда иш олиб бормоқда:
Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Ҳозирга қадар олинган расмий маълумотларга кўра, 68 киши ҳалок бўлган, ўнлаб йўловчилар оғир ва ўрта даражадаги жароҳатлар билан яқин атрофдаги ихтисослашган шифохоналарга етказилган;
Қидирув-қутқарув ишлари: Поезд вагонларининг кучли зарба туфайли деформацияга учрагани сабабли қутқарувчилар махсус техника ёрдамида вайроналар орасидан омон қолганларни ва жасадларни чиқариб олишни давом эттирмоқда;
Қурбонлар сонининг ортиш эҳтимоли: Оғир аҳволда бўлган ярадорлар сони кўплиги боис талафот кўлами кенгайиши мумкинлиги айтилмоқда.
Мамлакатда 3 кунлик мотам ва тергов жараёни
Юз берган мудҳиш фожиа бутун Испания жамоатчилигини чуқур қайғуга солди:
Миллий мотам эълон қилинди: Испания Бош вазири Педро Санчес ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдириб, мамлакат бўйлаб 2026 йил 29–31 октябрь кунлари расмий уч кунлик мотам эълон қилди;
Байроқлар туширилди: Мотам кунлари давомида барча давлат муассасаларида миллий байроқлар яримга қадар туширилади ва кўнгилочар тадбирлар бекор қилинади;
Кенг кўламли тергов: Мазкур даҳшатли ҳалокат сабабларини — техник носозлик, диспетчерлик хатоси ёки автоматик хавфсизлик тизимларидаги узилишларни аниқлаш мақсадида махсус давлат тергов комиссияси ташкил этилиб, суриштирув ишлари бошланди.
Испания ҳукумати жароҳатланганларга ва қурбонларнинг яқинларига ҳар томонлама моддий ҳамда психологик ёрдам кўрсатилишини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…