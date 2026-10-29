Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)

·1·Дунё
Испанияда даҳшатли темирйўл ҳалокати: Икки тезюрар поезд тўқнашиб кетди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниянинг марказий қисмида иккита тезюрар поезднинг тўқнашуви оқибатида камида 68 нафар йўловчи ҳалок бўлди ва ўнлаб инсонлар тан жароҳати олди.
  • Воқеа жойида қутқарув ишлари давом этмоқда, қурбонлар сони ортиши мумкинлиги сабабли махсус комиссия ҳалокат сабабларини ўрганишни бошлади.
  • Бош вазир Педро Санчес 2026 йил 29–31 октябр кунларини мамлакатда уч кунлик мотам деб эълон қилди.

Испаниянинг марказий қисмида сўнгги йиллардаги энг йирик ва даҳшатли темирйўл ҳалокатларидан бири юз берди. Иккита тезюрар йўловчи поездининг юқори тезликда ўзаро тўқнашиб кетиши оқибатида камида 68 нафар фуқаро ҳаётдан кўз юмди, ўнлаб инсонлар оғир тан жароҳатлари олди.

Маҳаллий қутқарув хизматлари вайроналар остида қидирув-қутқарув ишларини давом эттирмоқда ва расмийлар қурбонлар сони янада ортиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда.

Фожиа кўлами ва расмий маълумотлар

Ҳодиса жойида фавқулодда хизматлар ва тиббиёт бригадалари кучайтирилган тартибда иш олиб бормоқда:

  • Қурбонлар ва жароҳатланганлар: Ҳозирга қадар олинган расмий маълумотларга кўра, 68 киши ҳалок бўлган, ўнлаб йўловчилар оғир ва ўрта даражадаги жароҳатлар билан яқин атрофдаги ихтисослашган шифохоналарга етказилган;

  • Қидирув-қутқарув ишлари: Поезд вагонларининг кучли зарба туфайли деформацияга учрагани сабабли қутқарувчилар махсус техника ёрдамида вайроналар орасидан омон қолганларни ва жасадларни чиқариб олишни давом эттирмоқда;

  • Қурбонлар сонининг ортиш эҳтимоли: Оғир аҳволда бўлган ярадорлар сони кўплиги боис талафот кўлами кенгайиши мумкинлиги айтилмоқда.

Мамлакатда 3 кунлик мотам ва тергов жараёни

Юз берган мудҳиш фожиа бутун Испания жамоатчилигини чуқур қайғуга солди:

  • Миллий мотам эълон қилинди: Испания Бош вазири Педро Санчес ҳалок бўлганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдириб, мамлакат бўйлаб 2026 йил 29–31 октябрь кунлари расмий уч кунлик мотам эълон қилди;

  • Байроқлар туширилди: Мотам кунлари давомида барча давлат муассасаларида миллий байроқлар яримга қадар туширилади ва кўнгилочар тадбирлар бекор қилинади;

  • Кенг кўламли тергов: Мазкур даҳшатли ҳалокат сабабларини — техник носозлик, диспетчерлик хатоси ёки автоматик хавфсизлик тизимларидаги узилишларни аниқлаш мақсадида махсус давлат тергов комиссияси ташкил этилиб, суриштирув ишлари бошланди.

Испания ҳукумати жароҳатланганларга ва қурбонларнинг яқинларига ҳар томонлама моддий ҳамда психологик ёрдам кўрсатилишини маълум қилди.

Испаниятемирйўл ҳалокатиПедро Санчес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилиндиИспанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилиндиКеча 22:01Россияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетдиРоссияда йирик темирйўл ҳалокати: 20 та вагон издан чиқиб, 7 та цистерна ёниб кетди26 октябр 13:08Педро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтардиПедро Санчес Ғазолик болаларнинг суратига таъсирли жавоб қайтарди28 июл 14:45Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?Францияда йўловчи поезди ҳалокатга учради — Тезликда кетаётган поезд нимага урилди?12 сентябр 17:27Хитойда болакай поезд ва платформа орасига тушиб кетди (видео)Хитойда болакай поезд ва платформа орасига тушиб кетди (видео)9 октябр 14:25Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)Сан-Францискода машинист ухлаб қолиб, бошқа поездга урилди (видео)31 август 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда