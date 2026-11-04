Унаи Эмери «Барселона»дан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?

·8·Спорт
Унаи Эмери «Барселона»дан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Астон Вилла» жамоаси сафарда «Барселона»га 0:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Бош мураббий Унаи Эмери жамоаси ўйин давомида хатоларга йўл қўйгани ва ҳал қилувчи паллаларда совуққонлик етишмаганини таъкидлади.
  • Шунга қарамай, 9 очкога эга «Астон Вилла» плей-офф учун курашни давом эттиради ва навбатдаги турда «Галатасарой» билан тўқнаш келади.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Барселона»га сафарда йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери учрашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис BBC Sport нашрига берган интервьюсида хатолар, жамоанинг ривожланиш босқичи ҳамда фойдаланилмаган қулай имкониятларга тўхталди.

Хатолар ва совуққонликнинг етишмаслиги

Бирмингемликлар устози жамоаси кучли рақибга қарши жиддий кураш олиб борганини, бироқ ҳал қилувчи лаҳзаларда аниқлик етишмаганини таъкидлади:

«Жамоамиз қандай шаклланаётгани 90 дақиқа давомида яққол кўринади. Таркибимизда ёш ва иқтидорли футболчилар билан бирга тажрибали ўйинчилар ҳам бор. Бугун бир қатор хатоларга йўл қўйдик. Иш жараёнида бундай камчиликларга аввал ҳам дуч келганмиз, аммо ҳар сафар уларни енгиб ўтишга куч топганмиз.

Бугун ҳам хатоларга қарамай, вазиятлар яратишда ва яккакурашларга киришишда давом этдик. Агар биринчи бўлимда юзага келган имкониятлардан ҳеч бўлмаганда биттасини голга айлантирганимизда, балки ҳаммаси бошқача кечарди. Бироқ якуний паллада совуққонлик етишмади.»

Унаи Эмери

«Барселона» — «Астон Вилла» (3:0) учрашуви шарҳи ва тафсилотлари

Кўрсаткичлар

«Барселона»

«Астон Вилла»

Якуний ҳисоб

3

0

Голлар муаллифлари

Рафинья (дубль),

Ламин Ямал (1 гол)

Мусобақа босқичи

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

Очколар ҳолати

9 очко (Пешқадамлар сафида)

9 очко (Пешқадамлар сафида)

Кейинги рақиб

«Галатасарой» (Туркия)

Кейинги синов — Истанбулда

Каталонияликларга йирик ғалабани Ламин Ямал ҳамда ажойиб формада бўлган Рафиньянинг иккита тўпи тақдим этди. Мағлубиятга қарамай, дастлабки уч турдаги муваффақиятлари эвазига 9 очкога эга бўлиб турган «Астон Вилла» плей-офф учун даъвогарлар сафида қолмоқда. Унаи Эмери шогирдлари турнирнинг навбатдаги 5-турида Туркиянинг кучли жамоаси — «Галатасарой»га қарши баҳс олиб боради.

Сизнингча, «Астон Вилла» мазкур йирик мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, Истанбулдаги қайноқ баҳсда «Галатасарой»ни мағлуб эта оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлисларига ушбу муҳим шарҳни дарҳол улашинг!

Европа Чемпионлар лигасиБарселонаАстон ВиллаУнаи Эмери
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Кеча 16:28Ханс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирдиХанс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирдиБугун 10:27Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиРафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиБугун 07:13Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиҲанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиКеча 06:59«Барселона»нинг «Астон Вилла» устидан йирик ғалабасини таъминлаган энг яхши 4 футболчи«Барселона»нинг «Астон Вилла» устидан йирик ғалабасини таъминлаган энг яхши 4 футболчиБугун 10:39Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнБарселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнКеча 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози