Унаи Эмери «Барселона»дан учралган йирик мағлубият ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Астон Вилла» жамоаси сафарда «Барселона»га 0:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Бош мураббий Унаи Эмери жамоаси ўйин давомида хатоларга йўл қўйгани ва ҳал қилувчи паллаларда совуққонлик етишмаганини таъкидлади.
- Шунга қарамай, 9 очкога эга «Астон Вилла» плей-офф учун курашни давом эттиради ва навбатдаги турда «Галатасарой» билан тўқнаш келади.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Барселона»га сафарда йирик 0:3 ҳисобида имкониятни бой берган «Астон Вилла» бош мураббийи Унаи Эмери учрашувдан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Испаниялик мутахассис BBC Sport нашрига берган интервьюсида хатолар, жамоанинг ривожланиш босқичи ҳамда фойдаланилмаган қулай имкониятларга тўхталди.
Хатолар ва совуққонликнинг етишмаслиги
Бирмингемликлар устози жамоаси кучли рақибга қарши жиддий кураш олиб борганини, бироқ ҳал қилувчи лаҳзаларда аниқлик етишмаганини таъкидлади:
«Жамоамиз қандай шаклланаётгани 90 дақиқа давомида яққол кўринади. Таркибимизда ёш ва иқтидорли футболчилар билан бирга тажрибали ўйинчилар ҳам бор. Бугун бир қатор хатоларга йўл қўйдик. Иш жараёнида бундай камчиликларга аввал ҳам дуч келганмиз, аммо ҳар сафар уларни енгиб ўтишга куч топганмиз.
Бугун ҳам хатоларга қарамай, вазиятлар яратишда ва яккакурашларга киришишда давом этдик. Агар биринчи бўлимда юзага келган имкониятлардан ҳеч бўлмаганда биттасини голга айлантирганимизда, балки ҳаммаси бошқача кечарди. Бироқ якуний паллада совуққонлик етишмади.»
— Унаи Эмери
«Барселона» — «Астон Вилла» (3:0) учрашуви шарҳи ва тафсилотлари
Кўрсаткичлар
«Барселона»
«Астон Вилла»
Якуний ҳисоб
3
0
Голлар муаллифлари
Рафинья (дубль),
Ламин Ямал (1 гол)
—
Мусобақа босқичи
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
Очколар ҳолати
9 очко (Пешқадамлар сафида)
9 очко (Пешқадамлар сафида)
Кейинги рақиб
—
«Галатасарой» (Туркия)
Кейинги синов — Истанбулда
Каталонияликларга йирик ғалабани Ламин Ямал ҳамда ажойиб формада бўлган Рафиньянинг иккита тўпи тақдим этди. Мағлубиятга қарамай, дастлабки уч турдаги муваффақиятлари эвазига 9 очкога эга бўлиб турган «Астон Вилла» плей-офф учун даъвогарлар сафида қолмоқда. Унаи Эмери шогирдлари турнирнинг навбатдаги 5-турида Туркиянинг кучли жамоаси — «Галатасарой»га қарши баҳс олиб боради.
Сизнингча, «Астон Вилла» мазкур йирик мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, Истанбулдаги қайноқ баҳсда «Галатасарой»ни мағлуб эта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлисларига ушбу муҳим шарҳни дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…