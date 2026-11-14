«Ўзбекистон Россиянинг заиф нуқталарини очиб берди»: Карпин жамоасидаги муаммолар
Россия терма жамоаси Ўзбекистонга қарши учрашувда 0:2 ҳисобида ортда бораётган бўлса-да, якунда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Бироқ бу натижа Россия футболида ҳамма нарса жойида эканини англатмайди. Аксинча, собиқ мураббий Дмитрий Хомуха учрашувдан кейин ҳимоядаги камчиликлар, мураббий Валерий Карпиннинг доимий тажрибалари ва айрим футболчиларнинг жамоа манфаатидан устун қўяётган шахсий қарашлари ҳақида кескин фикр билдирди.
ЦСКА ёшлар жамоасининг собиқ мураббийи бу ҳақда «Евро-Футбол» интернет нашрига берган эксклюзив суҳбатида гапирди. Унинг мулоҳазалари Россия терма жамоасининг Ўзбекистонга қарши қайд этган иродали ғалабаси ортида қандай саволлар турганини яна бир бор кўрсатди.
0:2 ҳисобидан қайтиш — яхши, аммо ҳимоядаги муаммолар қолмоқда
Дмитрий Хомуха Россия терма жамоасининг Ўзбекистонга қарши учрашувда мағлубият ёқасидан қайтиб, ғалаба қозонганини ижобий баҳолади. Унинг фикрича, футболчиларнинг қийин вазиятда характер кўрсатиши қувонарли ҳолат. Бироқ учрашув давомида жамоанинг заиф жиҳатлари ҳам яққол намоён бўлган.
«Энг аввало, жамоа характер кўрсатгани, омадсиз бошланган ўйинни ўз томонига оғдириб, ғалаба қозонгани қувонарли. Лекин муаммолар етарлича экани ҳам кўриниб турибди», — деди мутахассис.
Хомуха, айниқса, Россия терма жамоасининг ҳимоя чизиғидан қониқмаган. Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонга қарши баҳсда ҳимоячилар ишончли ҳаракат қила олмаган. Демак, ҳисобдаги ғалаба жамоанинг барча камчиликларини яшириб қўя олмайди.
Футболчилар чарчаган, ўйиндаги шиддат эса пасайган
Учрашувдан кейин Россия терма жамоаси футболчилари майдонда кутилган даражада шиддат бўлмаганини тан олишган. Хомуха бу ҳолатни мавсумнинг биринчи қисми якунига етиб бораётгани билан изоҳлади.
Унинг фикрича, футболчилар жисмонан чарчаган, аввалги ўйинлардаги ҳиссиёт ва куч-қувват ҳам сезиларли даражада камайган.
«Биринчи давра якунига етаётгани билан боғлиқ, деб ўйлайман. Футболчилар сезиларли даражада чарчаган, эмоция ҳам, куч ҳам аввалгидек эмас», — деди собиқ мураббий.
Карпиннинг доимий тажрибалари: Россия терма жамоаси аниқ ўйин услубига эга бўлиши керакми?
Суҳбатда Валерий Карпиннинг терма жамоадаги иш услуби ҳам муҳокама қилинди. Журналист мураббий тўрт йилдан ортиқ вақт давомида натижа босимисиз ишлаш имкониятига эга бўлганини эслатди. Шу шароитда у доимий таркибни шакллантириб, футболчиларни бир-бирини тушунадиган ва барқарор ўйнайдиган жамоага айлантириши мумкин эди.
Бироқ Карпин ҳали ҳам турли тажрибалар ўтказаётгани ҳақида савол берилди.
Хомуха бу фикрга қўшилиш мумкинлигини айтди, аммо мураббийлар штаби қандай режа асосида иш олиб бораётганини билмаслигини таъкидлади. Шу билан бирга, у Россия терма жамоасининг халқаро мусобақаларга қайтиши эҳтимоли нуқтаи назаридан муҳим саволни ўртага ташлади.
«Россия терма жамоаси халқаро мусобақаларга қайтган пайтга келиб, Комличенко, Миранчук каби футболчилар ўттиздан анча ошган ёшда бўлади. Ўшанда улардан қандай тарзда фойдаланиш режалаштирилган?» — дея савол қўйди мутахассис.
Бу фикр ортида яна бир жиддий масала бор: терма жамоа фақат бугунги ўйинлар билан чекланиб қолмасдан, келажак учун ҳам таркиб ва ўйин тизимини шакллантириши керак.
Хомуха Россия терма жамоасининг қайси жиҳатини ижобий баҳолади?
Собиқ мураббийдан Россия терма жамоасининг ўйинидан охирги марта қачон завқ олгани ҳам сўралди. У расмий учрашувлар даврини эслади ва ўртоқлик ўйинлари футболга хос тўлиқ ҳиссиётни бермаслигини айтди.
Шу билан бирга, Хомуха сўнгги ўртоқлик баҳсларида ҳам ижобий ўзгаришларни кўраётганини яширмади. Унинг фикрича, ҳужумда комбинацион футбол намойиш эта оладиган ўйинчилар гуруҳи шаклланмоқда.
Айниқса, ёш ва ўрта ёшдаги футболчиларнинг биргаликда майдонга тушганидаги ўзаро тушунишини ижобий баҳолади. Бу эса Россия терма жамоасида келажак учун муайян асос пайдо бўлаётганидан далолат бериши мумкин.
Глушенков нега терма жамоага чақирилмади? Хомуха футболчининг ўзини ҳам айбдор деб ҳисоблайди
Суҳбатнинг энг кескин қисми Максим Глушенков атрофидаги вазиятга бағишланди.
Аввалроқ Валерий Карпин футболчининг меҳнатга муносабатидан қониқмаётганини билдирган ва шу сабабли уни терма жамоага чақирмаган эди. Журналист мураббий юлдуз футболчилар билан ҳам алоҳида ёндашув асосида ишлаши, уларни рағбатлантириши ва ўзларини жамоа учун муҳим ҳис этишига ёрдам бериши кераклигини таъкидлади.
Хомуха эса бу масалада мураббийнинг позициясини қўллаб-қувватлади.
«Мен ҳар доим мураббий томонида бўламан — у яхши бўладими, ёмонми, барибир. Агар футболчи мамлакат шарафини ҳимоя қилмоқчи бўлса, клубдаги ишлари, терма жамоадаги вазият каби барча шахсий омилларни четга суриши керак», — деди у.
Мутахассиснинг фикрича, футболчилар баъзан ўз хатоларини тан олиш ўрнига, атрофдагиларни айблашга мойил бўлади. У бундай вазиятда ҳар бир ўйинчи ўз ҳаракатларига ҳам холис баҳо бериши кераклигини таъкидлади.
«Ҳамма айбдор, фақат футболчилар идеал»: мутахассис Глушенковга ишора қилди
Журналист юқори даражадаги футболчиларнинг характери оддий бўлмаслиги, шунинг учун мураббий улар билан ишлашда ўзига хос ёндашув топиши зарурлигини эслатди.
Хомуха эса Глушенков билан боғлиқ ҳолат биринчи марта кузатилаётган муаммо эмаслигини айтди. Унинг фикрича, футболчининг терма жамоадаги муносабати ҳақида гап кетганда, фақат мураббийнинг иш услубини муҳокама қилиш тўғри эмас.
Суҳбатда Карпиннинг «Динамо»даги фаолияти ҳам тилга олинди. Журналист мураббийнинг футболчилар билан муносабат ўрнатишдаги қийинчиликлари клубдаги натижаларга ҳам таъсир қилган бўлиши мумкинлигини сўради.
Хомуха Карпин барча футболчиларга мос келадиган ёндашувни топа олмаган бўлиши мумкинлигини истисно қилмади. Бироқ у футболчиларнинг атрофидаги одамлар ҳам уларга тўғри маслаҳат бериши кераклигини таъкидлади.
Унинг фикрича, агар жамоадошларинг ҳам сенинг хатти-ҳаракатларингдан норози бўлаётган бўлса, буни жиддий сигнал сифатида қабул қилиш лозим.
«Агар сенга жамоадошларинг эътироз билдирса, бунинг ўзиёқ жиддий белги. Шунда ўйлаб кўриш керак: мен ҳаммасини тўғри қиляпманми? Бу, аввало, Глушенковга тааллуқли», — деди Хомуха.
«Терма жамоада шахсий хоҳишларни четга суриш керак»
Журналист Глушенковнинг «Зенит»да Сергей Семак қўл остида муаммосиз ўйнаётганини эслатиб, клуб ва терма жамоадаги иш жараёнлари ўртасидаги фарққа эътибор қаратди.
Хомуха бу икки тизим ўртасида катта фарқ борлигини тушунтирди. Унинг таъкидлашича, терма жамоа мураббийининг футболчилар билан ишлаш учун вақти жуда кам. Ўйинчи жамоага келиши, ўз вазифасини бажариши ва клубига қайтиши керак.
Шу сабабли футболчи мураббий, жамоадошлар ёки бошқа шахсий омиллардан норози бўлиб, доимий равишда баҳона изламаслиги лозим.
«Агар сен мамлакат шарафини ҳимоя қилаётган бўлсанг, ўзига ёқмаган баъзи нарсаларга кўз юмишни ҳам билишинг керак», — дея таъкидлади собиқ мураббий.
Ўзбекистон билан ўйин Россия терма жамоаси учун фақат ғалаба билан якунланган баҳс эмас
Дмитрий Хомуханинг мулоҳазаларидан кўриниб турибдики, Россия терма жамоасининг Ўзбекистон устидан 3:2 ҳисобидаги ғалабаси унинг мутахассислари орасида ҳам бир қатор саволларни келтириб чиқарган.
Бир томондан, Россия футболчилари икки гол фарқини йўққа чиқариб, ирода ва характер намойиш этди. Иккинчи томондан эса ҳимоядаги ишончсизлик, футболчиларнинг чарчоғи, таркибдаги доимий ўзгаришлар ва жамоа ичидаги муносабатлар ҳақидаги баҳслар давом этмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси учун эса бу учрашув бошқа бир жиҳатдан аҳамиятли бўлди: рақиб икки гол ўтказиб юборганидан кейин ҳам ўйинга қайтишга мажбур бўлди. Аммо якуний ҳисобдаги мағлубият миллий жамоамизнинг 2:0 ҳисобидаги устунликни сақлаб қола олмагани ҳақидаги саволларни ҳам очиқ қолдирди.
Футболда баъзан ғалаба ҳамма муаммони ҳал қилмайди. Россия терма жамоаси мисолида ҳам айнан шу ҳолат кузатилди: таблодаги 3:2 — ғалаба, аммо ўйиндан кейинги муҳокамалар ҳали анча давом этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…